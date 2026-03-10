urgente24
OCIO miniserie > Netflix > Plataforma

FUROR

La miniserie de 10 capítulos que arrasa en Netflix como ninguna otra

Una miniserie de Netflix está catalogada como la mejor de la plataforma y tiene apenas 10 episodios que podés ver en una tarde.

10 de marzo de 2026 - 14:54
Una miniserie que atrapa a todos desde el primer capítulo.

Una miniserie que atrapa a todos desde el primer capítulo.

Netflix lo volvió a hacer y una miniserie que está en su catálogo tuvo un éxito masivo. La misma se encuentra hace algún tiempo en la plataforma pero sigue siendo de las mejores y más recomendadas por los todos los usuarios.

El formato miniserie es un recurso inagotable y a Netflix le sirvió muchísimo para estrenar varios títulos en un mismo año y que todos sean exitosos. En el último tiempo tuvieron muchísima resonancia Adolescencia, Bebé Reno o aquellas que tienen una trama profunda, dramática y de suspenso.

image
La miniserie que se convirti&oacute; en furor en Netflix.

La miniserie que se convirtió en furor en Netflix.

La miniserie que te atrapa en Netflix

Este tipo de series cortas y concisas son las preferidas de los usuarios. En esta oportunidad recomendamos La maldición de Hill House, la cual tuvo millones de reproducciones y sigue siendo de las más vistas en la historia de la plataforma.

Seguir leyendo

La misma está dirigida por Mike Flanagan, siendo un antes y un después en Netflix. Su originalidad, trama, presencia y desenlace la hacen adictiva y por esa razón muchos la siguen recomendando. Si bien cuenta con 10 episodios es ideal para maratonear en un solo día.

La maldición de Hill House se centra en la familia Crain, la cual se muda a una enorme y antigua mansión llamada Hill House. Si bien ellos creen que podrán vivir allí en paz, una serie de sucesos extraños y paranormales comienzan a suceder y a lo largo de la serie no vas a querer pausar ni un solo momento.

En estos 10 episodios la trama va del pasado al presente, con historias de la familia y también recuerdos que van apareciendo. Una mezcla de horror, suspenso, drama y muchísimos otros condimentos están presentes en esta espectacular miniserie.

------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio

Netflix estrenó la miniserie que la crítica no para de aplaudir

Netflix estrena la miniserie de Steven Spielberg que todos estaban esperando

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES