Netflix lo volvió a hacer y una miniserie que está en su catálogo tuvo un éxito masivo. La misma se encuentra hace algún tiempo en la plataforma pero sigue siendo de las mejores y más recomendadas por los todos los usuarios.
FUROR
La miniserie de 10 capítulos que arrasa en Netflix como ninguna otra
Una miniserie de Netflix está catalogada como la mejor de la plataforma y tiene apenas 10 episodios que podés ver en una tarde.
El formato miniserie es un recurso inagotable y a Netflix le sirvió muchísimo para estrenar varios títulos en un mismo año y que todos sean exitosos. En el último tiempo tuvieron muchísima resonancia Adolescencia, Bebé Reno o aquellas que tienen una trama profunda, dramática y de suspenso.
La miniserie que te atrapa en Netflix
Este tipo de series cortas y concisas son las preferidas de los usuarios. En esta oportunidad recomendamos La maldición de Hill House, la cual tuvo millones de reproducciones y sigue siendo de las más vistas en la historia de la plataforma.
La misma está dirigida por Mike Flanagan, siendo un antes y un después en Netflix. Su originalidad, trama, presencia y desenlace la hacen adictiva y por esa razón muchos la siguen recomendando. Si bien cuenta con 10 episodios es ideal para maratonear en un solo día.
La maldición de Hill House se centra en la familia Crain, la cual se muda a una enorme y antigua mansión llamada Hill House. Si bien ellos creen que podrán vivir allí en paz, una serie de sucesos extraños y paranormales comienzan a suceder y a lo largo de la serie no vas a querer pausar ni un solo momento.
En estos 10 episodios la trama va del pasado al presente, con historias de la familia y también recuerdos que van apareciendo. Una mezcla de horror, suspenso, drama y muchísimos otros condimentos están presentes en esta espectacular miniserie.
------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio
Netflix estrenó la miniserie que la crítica no para de aplaudir
Netflix estrena la miniserie de Steven Spielberg que todos estaban esperando
La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor