A 6 meses de las elecciones en la Sociedad Rural Argentina, un grupo minoritario de socios intentó mover las fichas para bloquear una eventual candidatura de Nicolás Pino. La jugada terminó generando el efecto contrario: expuso tensiones internas, cuestionamientos al vicepresidente Marcos Pereda Born, y un fuerte cierre de filas detrás de la conducción actual.
¿DÓNDE ESTÁ PEREDA BORN?
Guerra anticipada en la Sociedad Rural: Ofensiva contra Nicolás Pino desata malestar en los socios
Elecciones en la Sociedad Rural. Tal como estableció la IGJ, las autoridades vigentes pueden buscar su reelección. Nicolás Pino lo intentará ¿y Marcos Pereda?
En las últimas semanas comenzó a circular entre los socios algunas acciones para evitar que el actual presidente, Nicolás Pino, vuelva a presentarse como candidato, para lo cual está plenamente habilitado. El dato más llamativo es que el propio Pino aún no confirmó si tiene intención de competir.
El intento llegó a través de correos electrónicos enviados a socios desde cuentas de dudoso origen. La jugada fue interpretada por muchos dentro de la Rural como una maniobra prematura y deliberada para instalar un clima de fake news y de conflicto, innecesario, en una institución como la SRA.
La reacción no tardó en aparecer. Directores, dirigentes y socios de la institución salieron a respaldar masiva y públicamente a la conducción actual y a recordar que el estatuto de la entidad habilita normativa y jurídicamente a Pino a presentarse nuevamente si así lo decidiera.
Lejos de debilitarlo, la ofensiva terminó generando un efecto inesperado: una consolidación del respaldo interno hacia el actual presidente. La ironía quedó expuesta: si esta movida hubiera sido una especie de primaria informal —una PASO rural— el resultado habría sido contundente. Algunos estiman que el apoyo a Pino rondaría el 80%, una diferencia que dejaría a la oposición muy lejos de competir bajo el sistema electoral vigente de la institución.
El nombre que aparece detrás de la interna es el del actual vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda Born.
En la entidad crece el malestar por lo que describen como una prolongada ausencia de Pereda en la vida institucional de la entidad. Es que el vicepresidente lleva meses con escasa y nula participación en la actividad cotidiana de la Rural, a pesar de ocupar uno de los cargos más relevantes dentro de la conducción.
¿El PRO se quiere meter en la Rural?
A ese clima se sumó otro tema que generó ruido entre los productores: la reciente venta de los campos del Grupo Bermejo, empresa agropecuaria ligada a la familia Pereda Born. La operación incluyó grandes extensiones de tierra y un rodeo de decenas de miles de cabezas de ganado.
Oficialmente, la decisión fue explicada por razones familiares y generacionales. Sin embargo, no parecería muy coherente dejar atrás la tierra, el trabajo y la producción del campo al tiempo de apuntar a la conducción de la entidad gremial agropecuaria más antigua.
Según se sabe, actualmente Pereda Born mantendría sólo un establecimiento en Gualeguaychú, más asociado a un espacio de preservación o uso familiar que a una explotación agropecuaria de escala. Y que, alejado del campo, se dedicará a la actividad financiera.
En paralelo, dentro de la institución comenzó a circular otra sospecha que alimenta el ruido político: la posible influencia de dirigentes vinculados al PRO detrás del movimiento opositor.
Para colmo, a Pereda Born lo estarían secundando y promoviendo ex funcionarios de Mauricio Macri que integraron el Ministerio de Agricultura en su momento, por lo que algunos socios especulan que todo este movimiento se debe a la necesidad del PRO de abordar la entidad para interferir en el buen diálogo con el actual gobierno, capital que construyó Nicolás Pino, convirtiéndose hoy en el principal interlocutor del campo con el Gobierno.
Los sistemas, con los hilos del vice
Mientras tanto, los socios siguen lidiando con dificultades operativas por los sistemas, cuyos hilos llegan hasta el vicepresidente. Es que una persona allegada a Pereda Born fue la responsable de la contratación de una adecuación de los sistemas informáticos de la entidad y que actualmente genera problemas y malestar entre los socios.
Los inconvenientes derivaron en que las personas que fueron contratadas, a instancias de Pereda Born, para poner en marcha el sistema, renunciaron sin haberlos resuelto, obligando a una reconfiguración que se está llevando a cabo actualmente. Todo lo cual genera complicaciones a las Asociaciones de Criadores que, sin embargo, permanecen sin emitir opinión para no incomodar al vice.
---------------------
