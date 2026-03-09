Guerra anticipada en la Sociedad Rural: Ofensiva contra Nicolás Pino desata malestar en los socios

El nombre que aparece detrás de la interna es el del actual vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda Born.

En la entidad crece el malestar por lo que describen como una prolongada ausencia de Pereda en la vida institucional de la entidad. Es que el vicepresidente lleva meses con escasa y nula participación en la actividad cotidiana de la Rural, a pesar de ocupar uno de los cargos más relevantes dentro de la conducción.

pereda massa Sergio Massa y Marcos Pereda Born.

¿El PRO se quiere meter en la Rural?

A ese clima se sumó otro tema que generó ruido entre los productores: la reciente venta de los campos del Grupo Bermejo, empresa agropecuaria ligada a la familia Pereda Born. La operación incluyó grandes extensiones de tierra y un rodeo de decenas de miles de cabezas de ganado.

Oficialmente, la decisión fue explicada por razones familiares y generacionales. Sin embargo, no parecería muy coherente dejar atrás la tierra, el trabajo y la producción del campo al tiempo de apuntar a la conducción de la entidad gremial agropecuaria más antigua.

Según se sabe, actualmente Pereda Born mantendría sólo un establecimiento en Gualeguaychú, más asociado a un espacio de preservación o uso familiar que a una explotación agropecuaria de escala. Y que, alejado del campo, se dedicará a la actividad financiera.

En paralelo, dentro de la institución comenzó a circular otra sospecha que alimenta el ruido político: la posible influencia de dirigentes vinculados al PRO detrás del movimiento opositor.

Para colmo, a Pereda Born lo estarían secundando y promoviendo ex funcionarios de Mauricio Macri que integraron el Ministerio de Agricultura en su momento, por lo que algunos socios especulan que todo este movimiento se debe a la necesidad del PRO de abordar la entidad para interferir en el buen diálogo con el actual gobierno, capital que construyó Nicolás Pino, convirtiéndose hoy en el principal interlocutor del campo con el Gobierno.

Luis Miguel Etchevehere. Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la SRA, ex ministro de Mauricio Macri.

Los sistemas, con los hilos del vice

Mientras tanto, los socios siguen lidiando con dificultades operativas por los sistemas, cuyos hilos llegan hasta el vicepresidente. Es que una persona allegada a Pereda Born fue la responsable de la contratación de una adecuación de los sistemas informáticos de la entidad y que actualmente genera problemas y malestar entre los socios.

Los inconvenientes derivaron en que las personas que fueron contratadas, a instancias de Pereda Born, para poner en marcha el sistema, renunciaron sin haberlos resuelto, obligando a una reconfiguración que se está llevando a cabo actualmente. Todo lo cual genera complicaciones a las Asociaciones de Criadores que, sin embargo, permanecen sin emitir opinión para no incomodar al vice.

