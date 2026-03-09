Medios oficiales en China anunciaron un aumento inminente de los combustibles fruto del alza del costo del petróleo a nivel global como efecto colateral del conflicto bélico en Medio Oriente. Tanto el precio de la “nafta” como el diésel aumentarán en las estaciones chinas a partir de este martes, según informó la agencia de noticias Xinhua.
China siente la presión y ordena aumento de combustible en estaciones
El Gobierno de China gatilló un aumento de combustible ante el alza de los costos relativos al petróleo. Llega la presión desde Medio Oriente.
El impacto sobre los surtidores minoristas se hará sentir para los consumidores, con especial efecto en el transporte. La suba sería ejecutada por las tres principales refinerías como lo son la Corporación Nacional de Petróleo de China, la Corporación Petroquímica de China y la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China.
Al respecto, el Gobierno chino admitió que el aumento resulta una reacción necesaria ante los incrementos de la cotización del petróleo a nivel global. Con foco en la guerra que se desarrolla en el Golfo Pérsico, y la vista especialmente puesta en el Estrecho de Hormuz, la administración de Xi Jinping busca controlar el suministro para mantener el país andando.
China e Irán, una sociedad apuntada
Si bien el conflicto iraní con Estados Unidos e Israel no impacta de manera directa en el suministro de petróleo para China, si lo hace el alza del commodity en el mercado internacional. La interdependencia energética entre ambos países es asimétrica, teniendo a la parte persa como la más afectada.
Durante 2025, el flujo de petróleo que China ingresó desde Irán representó un total del 13% de sus reservas de crudo. Con una estrategia diversificada, el flujo petrolero que el país asiático consume tiene respaldo en otros países como Rusia, Arabia Saudita, Irak, Venezuela, Brasil y Malasia.
Ahora bien, desde una perspectiva inversa, el petróleo Iraní tiene en China el 90% de su destino final, lo que conduce a un serio problema económico con el bloqueo del flujo. Algo que obliga a la parte iraní a ofrecer su crudo cada vez más barato y que apuntó la tensión hacia otros países productores cercanos al territorio de conflicto.
Como escudo temporal a una estampida inflacionaria, China contaría con reservas suficientes para suplir el faltante iraní dentro de su mercado. Se trata de alrededor de 1.400 millones de barriles que podrían ser circulados para contener el precio.
El barril y el fantasma de los US$100
Mientras tanto, a nivel global los mercados siguen de cerca la cotización minuto a minuto de las distintas referencias petroleras. Rondando los 100 dólares en el WTI y el Brent, el impacto sobre los combustibles en distintas partes del mundo ya se hace sentir, a 10 días de iniciada la intervención militar en Irán.
En Argentina, las principales petroleras evalúan el incremento de los combustibles minoristas, que podrían rondar subas de hasta el 5%. Sin los lineamientos estatales antiguos, YPF adelantó su estrategia de “micropricing” para evitar sacudidas de mercado.
