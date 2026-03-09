China siente la presión y ordena aumento de combustible en estaciones

Durante 2025, el flujo de petróleo que China ingresó desde Irán representó un total del 13% de sus reservas de crudo. Con una estrategia diversificada, el flujo petrolero que el país asiático consume tiene respaldo en otros países como Rusia, Arabia Saudita, Irak, Venezuela, Brasil y Malasia.

Ahora bien, desde una perspectiva inversa, el petróleo Iraní tiene en China el 90% de su destino final, lo que conduce a un serio problema económico con el bloqueo del flujo. Algo que obliga a la parte iraní a ofrecer su crudo cada vez más barato y que apuntó la tensión hacia otros países productores cercanos al territorio de conflicto.

Como escudo temporal a una estampida inflacionaria, China contaría con reservas suficientes para suplir el faltante iraní dentro de su mercado. Se trata de alrededor de 1.400 millones de barriles que podrían ser circulados para contener el precio.

Petroleo-China.jpg

El barril y el fantasma de los US$100

Mientras tanto, a nivel global los mercados siguen de cerca la cotización minuto a minuto de las distintas referencias petroleras. Rondando los 100 dólares en el WTI y el Brent, el impacto sobre los combustibles en distintas partes del mundo ya se hace sentir, a 10 días de iniciada la intervención militar en Irán.

En Argentina, las principales petroleras evalúan el incremento de los combustibles minoristas, que podrían rondar subas de hasta el 5%. Sin los lineamientos estatales antiguos, YPF adelantó su estrategia de “micropricing” para evitar sacudidas de mercado.

Otras noticias de Urgente24

Temor por el gas: El peor momento para dejar el invierno en manos privadas

Milei creó un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro para que el ahora ex Procurador no se quede afuera

Mercados alterados: Reunión urgente del G7 para liberar las reservas de petróleo

Dio vuelta a Von Clausewitz: para Milei "política es continuación de guerra, por otros medios"