Argentina busca inversiones en USA mientras el mundo mira los surtidores

Los principales dirigentes de Argentina salieron a buscar inversiones en USA. El mundo mira el petróleo y su explosión de costos. Guerra: día 10.

9 de marzo de 2026 - 13:50

LUNES 9 DE MARZO DE 2026. En un contexto de alta tensión global, la dirigencia política y empresarial de Argentina se trasladó a Estados Unidos para el Argentina Week. Con el objetivo de captar inversiones con las reformas estructurales que el Gobierno nacional lanzó como principal atractivo, tanto la Casa Rosada como varios gobernadores y otros actores de influencia viajaron a Nueva York para presentar propuestas ante los grandes capitales e incentivar la llegada de recursos frescos que puedan movilizar la economía.

Uno de los principales ofrecimientos que llevaron los líderes locales, incluyendo al presidente Javier Milei y una numerosa comitiva oficial, es la energía. Con el petróleo en el ojo de la tormenta por la guerra en Medio Oriente, el proyecto primario argentino ve una ventana de oportunidad para un crecimiento acelerado.

En contrapartida, la economía local luce expuesta al igual que el resto del mundo ante las fluctuaciones en el costo del crudo. Con Estados Unidos aumentando la presión sobre Irán y la multiplicación de los ataques en el Golfo Pérsico, los surtidores se llevan el foco de la atención con aumentos confirmados para los consumidores.

De ello surge un pronóstico de mayor inflación a corto plazo, algo que puede entorpecer los tiempos del plan económico de la Casa Rosada. Una posibilidad que se acrecenta a medida que se extienden los enfrentamientos en territorio iraní.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

Se mueve el caso Epstein

El fuego cruzado entre Irán, Israel y Estados Unidos parece haber eclipsado la agenda mediática, olvidándose de las esquirlas del caso de Jeffrey Epstein, el financista neoyorquino que creció en Brooklyn en una familia de clase media judía y que pasó de un modesto empleo como profesor de historia a convertirse en un gurú de las finanzas y un popular empresario, que operaba a las sombras del establishment, ofreciendo a jovencitas menores de edad para encuentros sexuales. Una de ellas, según la reciente filtración de documentos del caso por parte del Departamento de Estado, testificó Trump agredió sexualmente a una niña de entre 13 años y 15 años.

La agenda de Javier Milei

Javier Milei, que actualmente se encuentra en Estados Unidos (USA), confirmó este lunes (09/03) un nuevo destino internacional para el mes de marzo: irá a España. También tiene en carpeta una visita a Israel, que se concretaría en abril próximo si la situación bélica en Medio Oriente se lo permite.

El Presidente viajó el pasado viernes a Miami, para participar el sábado de la sesión inaugural del plan geopolítico Escudo de las Américas convocado por Donald Trump. Luego, mantuvo una reunión bilateral con el secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, quien le 'salvó las papas' antes de las elecciones legislativas, con un rescate vía swap y comprando pesos argentinos -una operación que dejó más dudas que certezas...-

TGN levanta el interés inversor

Transportadora de Gas del Norte -TGNO4- ganó $45.845 millones en el último trimestre de 2025, por encima de los $38.118 millones obtenidos en igual período de 2024 y también arriba de la proyección de $42.326 millones de Allaria. El dato mostró porque la empresa logró sostener rentabilidad en un contexto todavía exigente para el negocio regulado.

En la misma línea, las ventas crecieron 4,4% interanual y alcanzaron $145.768 millones, superando también la estimación de $138.702 millones. Detrás de esa mejora apareció un factor central para entender los números de la transportadora, que fue el ajuste tarifario aplicado luego de la aprobación de la Revisión Tarifaria Integral en mayo, junto con las actualizaciones mensuales ligadas a IPC e IPIM.

Sergio Massa, de nuevo en público

El exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa volvió a mostrarse públicamente este fin de semana en Mendoza, donde participó de actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia y mantuvo un encuentro con el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

Multas para la UTA y La Fraternidad

El Gobierno de Javier Milei sancionó con multas millonarias a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por adherir al paro general de la CGT el pasado 19/02, y amenaza con quitarles la personería gremial si no abonan.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, las cifras de las sanciones oscilan entre los $70 mil millones para UTA y $20 mil millones para La Fraternidad a raíz de que ambos gremios se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral.

Tensión en la SRA

A 6 meses de las elecciones en la Sociedad Rural Argentina, un grupo minoritario de socios intentó mover las fichas para bloquear una eventual candidatura de Nicolás Pino. La jugada terminó generando el efecto contrario: expuso tensiones internas, cuestionamientos al vicepresidente Marcos Pereda Born, y un fuerte cierre de filas detrás de la conducción actual.

China actualiza surtidores

Medios oficiales en China anunciaron un aumento inminente de los combustibles fruto del alza del costo del petróleo a nivel global como efecto colateral del conflicto bélico en Medio Oriente. Tanto el precio de la “nafta” como el diésel aumentarán en las estaciones chinas a partir de este martes, según informó la agencia de noticias Xinhua.

Mercado Libre, bajo la furia de los consumidores

Mercado Libre es una plataforma presente no solo en Argentina sino también en varios puntos de Latinoamérica. Hoy en día es de las más conocidas y consumidas a la hora de comprar o vender diferentes artículos. Sin embargo, algo llamó la atención de los usuarios.

Cada vendedor publica sus productos en Mercado Libre con un valor determinado, así como también hay tiendas oficiales de diferentes marcas que venden a través de la plataforma. En las últimas horas salió a la luz una dinámica de precios que llamó la atención de muchos.

Manuel Adorni, señalado por "casta"

Manuel Adorni quedó en el eje de la polémica porque llevó a su esposa, quien no es funcionaria del Gobierno, en la comitiva oficial que acompaña al presidente Javier Milei en Nueva York para participar de la 'Argentina Week' en la ciudad estadounidense.

La presencia de Bettina Angeletti entre los funcionarios fue revelada por una imagen que publicó Radio Jai en su cuenta de la red social X correspondiente a su cobertura a la visita de la comitiva a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens.

El uranio de Irán, un misterio para USA

La guerra en Irán del presidente estadounidense Donald Trump, sin haberla consultado previamente con el Congreso, ha producido grandes fisuras dentro de la sociedad norteamericana, pero también dentro del propio Partido Republicano. Entre los leales, están aquellos que defienden la ofensiva contra el programa nuclear del “patrocinador del terrorismo”, mientras que los detractores ponen el grito en el cielo porque aseguran que EE.UU. ha entrado en una contienda contra Teherán por culpa de Israel y se quejan de lleno por el derramamiento de sangre estadounidense, que, hasta el momento, se ha llevado la vida de 6 soldados, aunque pueden ser más los caídos porque EE.UU. aún no ha hallado en el país persa el total de las reservas de uranio enriquecido.

