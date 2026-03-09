Argentina busca inversiones en USA mientras el mundo mira los surtidores

LUNES 9 DE MARZO DE 2026. En un contexto de alta tensión global, la dirigencia política y empresarial de Argentina se trasladó a Estados Unidos para el Argentina Week. Con el objetivo de captar inversiones con las reformas estructurales que el Gobierno nacional lanzó como principal atractivo, tanto la Casa Rosada como varios gobernadores y otros actores de influencia viajaron a Nueva York para presentar propuestas ante los grandes capitales e incentivar la llegada de recursos frescos que puedan movilizar la economía.
Se mueve el caso Epstein
El fuego cruzado entre Irán, Israel y Estados Unidos parece haber eclipsado la agenda mediática, olvidándose de las esquirlas del caso de Jeffrey Epstein, el financista neoyorquino que creció en Brooklyn en una familia de clase media judía y que pasó de un modesto empleo como profesor de historia a convertirse en un gurú de las finanzas y un popular empresario, que operaba a las sombras del establishment, ofreciendo a jovencitas menores de edad para encuentros sexuales. Una de ellas, según la reciente filtración de documentos del caso por parte del Departamento de Estado, testificó Trump agredió sexualmente a una niña de entre 13 años y 15 años.
