Argentina busca inversiones en USA mientras el mundo mira los surtidores

Javier Milei, que actualmente se encuentra en Estados Unidos (USA), confirmó este lunes (09/03) un nuevo destino internacional para el mes de marzo: irá a España. También tiene en carpeta una visita a Israel, que se concretaría en abril próximo si la situación bélica en Medio Oriente se lo permite.

El Presidente viajó el pasado viernes a Miami, para participar el sábado de la sesión inaugural del plan geopolítico Escudo de las Américas convocado por Donald Trump. Luego, mantuvo una reunión bilateral con el secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, quien le 'salvó las papas' antes de las elecciones legislativas, con un rescate vía swap y comprando pesos argentinos -una operación que dejó más dudas que certezas...-

