Javier Milei, que actualmente se encuentra en Estados Unidos (USA), confirmó este lunes (09/03) un nuevo destino internacional para el mes de marzo: irá a España. También tiene en carpeta una visita a Israel, que se concretaría en abril próximo si la situación bélica en Medio Oriente se lo permite.
AGENDA OFICIAL Y PERSONAL
Javier Milei sigue sumando millas: De USA a Chile, luego España e Israel
Javier Milei está en USA, desde donde viajará a Chile para la asunción de Kast. Sus viajes internacionales no finalizan: irá a España, y prevé visitar Israel.
El Presidente viajó el pasado viernes a Miami, para participar el sábado de la sesión inaugural del plan geopolítico Escudo de las Américas convocado por Donald Trump. Luego, mantuvo una reunión bilateral con el secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, quien le 'salvó las papas' antes de las elecciones legislativas, con un rescate vía swap y comprando pesos argentinos -una operación que dejó más dudas que certezas...-
Ayer Javier Milei viajó a Nueva York -junto a Karina Milei, Manuel Adorni (hay mucha polémica porque viajó con su esposa, tal como contó Urgente24) y Pablo Quirno-, donde se hospeda en un hotel de 5 estrellas ubicado en la coqueta Quinta Avenida.
Durante la mañana del domingo, Milei visitó la Tumba del rebe de Lubavitch, Menajem Mendel Schneerson, consolidando un hecho personal que repite cada vez que regresa a New York.
Este lunes, el Presidente disertará en la Universidad Yeshiva, un prestigioso centro judío de investigación que se fundó en 1896. Y horas después, en la Gala Anual J100 de la Fundación de Algemeiner, donde ofrecerá sus palabras a los donantes.
Milei recibirá el premio "Guerrero por la verdad", mientras que serán reconocidas las 100 personas (J100) que más influyen positivamente en la vida judía.
Mañana, en tanto, Javier Milei será la figura principal de 'Argentina Week 2026', un exclusivo evento organizado por el embajador Oxenford para promover las inversiones privadas en la Argentina.
Cabe recordar que el mandatario argentino ya había estado en USA en febrero pasado, para participar en Washington de la reunión inaugural del Consejo de la Paz creado por Donald Trump. Ya son 16 viajes de Milei a Estados Unidos desde que asumió.
El martes al mediodía -hora de Manhattan-, Milei y su comitiva embarcarán rumbo a Chile para participar de la asunción del electo presidente, José Antonio Kast.
Javier Milei por el mundo: 4 países en 9 días
De USA a Chile, y luego Javier Milei volverá a Buenos Aires, pero será por muy poco tiempo, ya que el 14 de marzo, según confirmó en sus redes sociales, estará en Madrid (España) para participar del Forum Economic, un evento económico de corte liberal organizado por influencers y empresarios españoles, en el Palacio Vistalegre. Allí se reúnen empresarios, políticos de ideología liberal y figuras de distintos países.
El Presidente argentino ya había participado de la edición anterior del Madrid Forum Economic, en junio 2025, donde lanzó eufórico "muerte al socialismo" y habló de "los socialistas de mierda".
Pero aquí no terminan los viajes internacionales de Javier Milei, ya que tiene previsto volver a visitar Israel, otro de los países con los que mantiene afinada sintonía junto con Estados Unidos. Este viaje está previsto para fines de abril, pero dependerá de la escalada bélica en Medio Oriente.
-------------
Otras noticias en Urgente24:
Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo
Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos