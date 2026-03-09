Javier Milei sigue sumando millas: De USA a Chile, luego España e Israel

Milei recibirá el premio "Guerrero por la verdad", mientras que serán reconocidas las 100 personas (J100) que más influyen positivamente en la vida judía.

Mañana, en tanto, Javier Milei será la figura principal de 'Argentina Week 2026', un exclusivo evento organizado por el embajador Oxenford para promover las inversiones privadas en la Argentina.

Cabe recordar que el mandatario argentino ya había estado en USA en febrero pasado, para participar en Washington de la reunión inaugural del Consejo de la Paz creado por Donald Trump. Ya son 16 viajes de Milei a Estados Unidos desde que asumió.

El martes al mediodía -hora de Manhattan-, Milei y su comitiva embarcarán rumbo a Chile para participar de la asunción del electo presidente, José Antonio Kast.

Javier Milei por el mundo: 4 países en 9 días

De USA a Chile, y luego Javier Milei volverá a Buenos Aires, pero será por muy poco tiempo, ya que el 14 de marzo, según confirmó en sus redes sociales, estará en Madrid (España) para participar del Forum Economic, un evento económico de corte liberal organizado por influencers y empresarios españoles, en el Palacio Vistalegre. Allí se reúnen empresarios, políticos de ideología liberal y figuras de distintos países.

El Presidente argentino ya había participado de la edición anterior del Madrid Forum Economic, en junio 2025, donde lanzó eufórico "muerte al socialismo" y habló de "los socialistas de mierda".

image

Pero aquí no terminan los viajes internacionales de Javier Milei, ya que tiene previsto volver a visitar Israel, otro de los países con los que mantiene afinada sintonía junto con Estados Unidos. Este viaje está previsto para fines de abril, pero dependerá de la escalada bélica en Medio Oriente.

