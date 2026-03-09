Baja de impuestos y más empleos: Primer mes de la Ley Tributaria en Santa Fe

"Cuando hay viento en contra, desde el gobierno provincial trabajamos para que ese impacto sea el menor posible; pero cuando hay viento a favor, la Provincia también está para incentivar con beneficios adicionales". "Cuando hay viento en contra, desde el gobierno provincial trabajamos para que ese impacto sea el menor posible; pero cuando hay viento a favor, la Provincia también está para incentivar con beneficios adicionales".

Posterior a ello, sumó: "Con estas herramientas estamos potenciando la creación de empleo".

image La Provincia presentó los primeros resultados de la Ley Tributaria 2026. Foto: Gobierno de Santa Fe

Más empleos

Olivares destacó que, tras el primer mes de implementación de la Ley Tributaria 2026, ya se observan resultados concretos en la utilización de los beneficios fiscales por parte de las empresas.

En total se generaron 649 nuevos puestos de trabajo distribuidos en 366 compañías de distintos tamaños. La mayor parte corresponde a pequeñas estructuras productivas: 283 firmas incorporaron un trabajador y otras 41 sumaron dos empleados.

En cuanto a la distribución por sectores, el comercio lidera la creación de nuevos puestos de trabajo, seguido por la industria y la construcción. También se registraron incorporaciones en actividades como servicios de alojamiento y gastronomía, transporte y almacenamiento, agricultura y tareas administrativas, entre otras.

Otros beneficios impositivos

En el caso de la industria, 137 empresas descontaron de Ingresos Brutos el costo de la energía eléctrica, lo que representó una reducción impositiva de 134 millones de pesos mensuales.

Por su parte, 1.147 comercios aplicaron el mismo beneficio sobre su consumo energético, alcanzando una reducción de 432 millones de pesos por mes. Además, 816 pequeños comercios accedieron a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 %, lo que implicó un alivio fiscal de 58 millones de pesos mensuales.

En total, 2.466 firmas santafesinas accedieron al menos a uno de los beneficios tributarios vigentes, mientras que 276 lograron combinar más de un incentivo fiscal.

Herramientas para sostener la actividad

Por su parte, Puccini subrayó que las medidas responden a una decisión política de acompañar al sector productivo. “En la provincia de Santa Fe hay una clara decisión de bajar impuestos", aseguró.

A su vez, sostuvo que el propósito es que las herramientas fiscales alcancen a todo el entramado productivo.

"Estamos poniendo especial énfasis en las empresas que muchas veces quedan al borde del camino. No se trata solo de grandes industrias o grandes empresas: estos beneficios pueden aprovecharlos desde un quiosco o un comercio de barrio hasta un taller o una pyme", explicó.

El funcionario agregó que, si durante este año todas las herramientas fiscales vigentes son utilizadas por los sectores productivos y por las familias, la Provincia dejará de recaudar alrededor de 80.000 millones de pesos. "Son recursos que quedan en la trama productiva y en los hogares, fortaleciendo la actividad económica", cerró.

