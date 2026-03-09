SANTA FE. La administración de Maximiliano Pullaro expuso los primeros resultados de los beneficios fiscales destinados a los sectores productivos, tras el primer mes de aplicación de las medidas incluidas en la Ley Tributaria 2026. Se destaca la creación de 649 nuevos empleos privados a partir del incentivo que permite deducir del impuesto a los Ingresos Brutos el costo salarial de los trabajadores incorporados.
BENEFICIOS FISCALES
Baja de impuestos y más empleos: Primer mes de la Ley Tributaria en Santa Fe
Santa Fe presentó los primeros resultados de la Ley Tributaria 2026 donde se destaca la creación de 649 nuevos empleos en medio de un complejo panorama.
El informe fue presentado en Casa de Gobierno por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo. Durante la conferencia también se detalló la cantidad de empresas que solicitaron beneficios vinculados a la ampliación de plantillas laborales, así como los pedidos de comercios minoristas para acceder a la reducción de alícuotas prevista para el sector.
Las medidas contemplan descuentos en el pago de Ingresos Brutos por los salarios de nuevos trabajadores incorporados; la posibilidad de descontar de ese tributo lo abonado en concepto de energía eléctrica; y la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 % para pequeños comercios.
Baja de impuestos
Durante el primer mes de vigencia del esquema, las compañías que accedieron a estos incentivos obtuvieron una reducción impositiva de 766 millones de pesos mensuales.
En ese sentido, Olivares remarcó que, en medio de un contexto macroeconómico complejo "Santa Fe está bajando impuestos" por lo que "esta reducción tiene una importancia aún mayor".
Posterior a ello, sumó: "Con estas herramientas estamos potenciando la creación de empleo".
Más empleos
Olivares destacó que, tras el primer mes de implementación de la Ley Tributaria 2026, ya se observan resultados concretos en la utilización de los beneficios fiscales por parte de las empresas.
En total se generaron 649 nuevos puestos de trabajo distribuidos en 366 compañías de distintos tamaños. La mayor parte corresponde a pequeñas estructuras productivas: 283 firmas incorporaron un trabajador y otras 41 sumaron dos empleados.
En cuanto a la distribución por sectores, el comercio lidera la creación de nuevos puestos de trabajo, seguido por la industria y la construcción. También se registraron incorporaciones en actividades como servicios de alojamiento y gastronomía, transporte y almacenamiento, agricultura y tareas administrativas, entre otras.
Otros beneficios impositivos
En el caso de la industria, 137 empresas descontaron de Ingresos Brutos el costo de la energía eléctrica, lo que representó una reducción impositiva de 134 millones de pesos mensuales.
Por su parte, 1.147 comercios aplicaron el mismo beneficio sobre su consumo energético, alcanzando una reducción de 432 millones de pesos por mes. Además, 816 pequeños comercios accedieron a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 %, lo que implicó un alivio fiscal de 58 millones de pesos mensuales.
En total, 2.466 firmas santafesinas accedieron al menos a uno de los beneficios tributarios vigentes, mientras que 276 lograron combinar más de un incentivo fiscal.
Herramientas para sostener la actividad
Por su parte, Puccini subrayó que las medidas responden a una decisión política de acompañar al sector productivo. “En la provincia de Santa Fe hay una clara decisión de bajar impuestos", aseguró.
A su vez, sostuvo que el propósito es que las herramientas fiscales alcancen a todo el entramado productivo.
"Estamos poniendo especial énfasis en las empresas que muchas veces quedan al borde del camino. No se trata solo de grandes industrias o grandes empresas: estos beneficios pueden aprovecharlos desde un quiosco o un comercio de barrio hasta un taller o una pyme", explicó.
El funcionario agregó que, si durante este año todas las herramientas fiscales vigentes son utilizadas por los sectores productivos y por las familias, la Provincia dejará de recaudar alrededor de 80.000 millones de pesos. "Son recursos que quedan en la trama productiva y en los hogares, fortaleciendo la actividad económica", cerró.
