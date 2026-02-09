Empleo: De un 2024 duro a un 2025 de 'recuperación' (según Santa Fe)

"En la Argentina no hay reactivación económica y los empleados del sector privado están perdiendo el trabajo o con temor de perderlo. Es una situación de mucha angustia". "En la Argentina no hay reactivación económica y los empleados del sector privado están perdiendo el trabajo o con temor de perderlo. Es una situación de mucha angustia".

En ese marco, recordó que 2024 fue "un año muy adverso para el empleo", con la construcción como el sector más golpeado. "Fue el rubro que más puestos de trabajo registrados perdió en el país y también en nuestra provincia", señaló, al tiempo que rememoró que la industria concentró más de diez mil suspensiones a mediados de ese año.

No obstante, la dinámica cambió en 2025. Según Báscolo, el sector comenzó a revertir la tendencia y terminó el año con una recuperación plena en Santa Fe.

"Sobre final de 2025 podemos decir que el sector de la construcción en Santa Fe ya volvió a tener el mismo nivel de empleo que en diciembre de 2023", insistió.

En esa línea, el ministro santafesino remarcó que este desempeño no se replicó a nivel nacional, donde la construcción todavía se encuentra "un 8,8 % por debajo de los niveles de 2023". A su vez, sostuvo que "La falta de reactivación económica en el país impacta en el empleo y el nivel de ingresos".

Por qué la Provincia fue distinta

Báscolo atribuyó el alza en los índices del empleo en la construcción en Santa Fe a una combinación de políticas públicas y actividad privada: "Hubo un plan de obra pública récord de la Provincia", con inversiones de 500 millones de dólares en 2024 y 1.500 millones en 2025, sumado al esfuerzo del sector privado.

Ese impulso permitió sostener empleo directo en obras -no solo compras de insumos o aberturas- y contener el impacto de la crisis sobre el mercado laboral provincial.

Además, el ministro de Trabajo de Santa Fe señaló que otros sectores también manifestaron signos de recuperación, pero que la industria siguió siendo el eslabón más frágil, con problemas en textiles, calzado, línea blanca y metalúrgica, afectados por la caída del mercado interno y el aumento de importaciones.

Comparación con Nación

A nivel país, la caída más fuerte del empleo en construcción se registró en el primer semestre de 2024, cuando el sector llegó a niveles comparables con los de la pandemia por la paralización de la obra pública nacional. Hacia fines de 2025 hubo señales de estabilización, pero el empleo total se mantiene en torno a 360.000 puestos formales, todavía muy por debajo del punto de partida de diciembre de 2023.

Santa Fe, en cambio, rebotó con fuerza tras el primer semestre de 2024 y acumuló un crecimiento del 13% desde ese piso, cerrando noviembre de 2025 con un 2,9 % arriba del nivel inicial. Por eso actualmente se consolida como el tercer distrito con más empleo formal en construcción, detrás de Buenos Aires y CABA, pero con mejor desempeño reciente.

El informe estima que este camino propio evitó la pérdida potencial de unos 5.000 puestos de trabajo -casi el 1 % del empleo privado registrado provincial-, que se habrían destruido si Santa Fe hubiera seguido la media nacional.

image En Santa Fe el empleo formal en la construcción crece.

Mirada hacia 2026: Incentivos al empleo

De cara a este año, el Gobierno de Santa Fe apuesta a un cambio de escenario para fortalecer al sector privado. Báscolo recordó que ya rige la nueva Ley Tributaria y anticipó una estrategia activa para generar trabajo formal.

Las empresas que incorporen nuevos trabajadores durante 2026 podrán descontar de Ingresos Brutos "el importe equivalente a un Ripte", hoy equivalente a $ 1.611.851,61 por cada nuevo empleado, con el doble objetivo de crear puestos y formalizar empleo informal.

"Con esta medida, se busca seguir fomentando el empleo formal incentivando al sector productivo para que, en Santa Fe haya más trabajo", concluyó Bascolo.

APYME dice lo contrario

De acuerdo al relevamiento de APYME, los datos son otros: el ajuste económico impactó directamente sobre la actividad y el empleo cerrando más de 2.200 empresas y perdiendo alrededor de 15.000 puestos de trabajo registrados durante los primeros dos años de la era Javier Milei.

El documento indica que las pymes constituyen el núcleo del sistema productivo argentino. Es decir, representan casi la totalidad de las unidades económicas y concentran más de tres cuartas partes del empleo privado.

Por su parte, el deterioro también se logra observar en el plano financiero. Las elevadas tasas de interés y la falta de crédito restringen el capital de trabajo, mientras que los cheques rechazados por falta de fondos se duplicaron a nivel nacional en los últimos dos años, una señal clara de la caída de la liquidez empresaria. A esto se suma una demanda interna débil y una mayor presión de productos importados, que limitan la producción local.

A raíz de lo comentado, desde APYME advierten que, en caso de que el rumbo macroeconómico no modifique, y no existan políticas específicas que apoyen al sector, el malestar en las pymes se profundizará y generará efecto dominó en el empleo junto a la actividad regional.

