Caso Epstein: Ghislaine Maxwell en el Congreso de USA y la gran duda sobre Trump

El equipo legal de Maxwell ha anticipado que ella se negará a responder preguntas en virtud de su derecho constitucional a permanecer en silencio (Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense) a menos que se le conceda inmunidad legal (o un indulto presidencial).

"Proceder en estas circunstancias no tendría otro propósito que el de un puro teatro político", dijeron sus abogados en una carta.

image Melania Trump, Donald Trump y Maxwell, la "madame" de Epstein.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein eran cercanos a Donald Trump y Bill Clinton

La anteúltima novia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión en una cárcel de Nueva York por reclutar y traficar adolescentes en la red de tráfico sexual de su ex novio, el financista judío neoyorquino, anfitrión de grandes fiestas con menores de edad y al servicio de los poderosos. Según el periodista republicano Tucker Carlson, quien sugiere que Maxwell y Epstein eran agentes del servicio secreto israelí, dicha red operaba con el propósito de coaccionar con motivos geopolíticos a personalidades influyentes a cambio de mantener en secreto sus inmundicias.

El ex presentador de Fox News dijo en la cumbre de julio en Turning Point USA que “todas las personas en Washington, DC” piensan que Epstein trabajaba para el gobierno israelí.

"Nunca he conocido a nadie que no piense eso", dijo Carlson. "No conozco a ninguno que odie a Israel. Pero nadie se siente capaz de decirlo", agregó.

image Valdson Vieira Cotrin, quien administró la lujosa casa de Jeffrey Epstein en París durante 18 años, compartió una foto de 2019 con The Telegraph que muestra a Epstein vistiendo una remera de las Fuerzas de Defensa de Israel a bordo de su jet privado. Cotrin dijo que no podía aceptar el veredicto oficial de que Epstein murió por suicidio en una celda de una prisión de Nueva York el 10 de agosto de 2019, mientras esperaba el juicio por tráfico sexual de niñas menores de edad.

El representante demócrata Ro Khanna publicó una carta con las preguntas que tenía la intención de hacerle a Maxwell durante este lunes en la comparecencia virtual en el Capitolio, incluso si ella se niega a responder.

Algunas de las consultas se centran en los vínculos de Trump con Epstein y Maxwell. Otras hacen énfasis en cuatro "co-conspiradores", así como en otros 25 hombres que supuestamente "abusaron sexualmente de menores en la isla de Epstein".

Una de las preguntas es: "¿Por qué cree usted que todos ellos no fueron acusados?".

image Una fotografía publicada por el Departamento de Justicia muestra al expresidente Bill Clinton con Ghislaine Maxwell. Correos electrónicos recientemente publicados muestran el papel tras bambalinas de la Sra. Maxwell en la creación de la Iniciativa Global Clinton, una de las iniciativas emblemáticas del Sr. Clinton tras su salida de la Casa Blanca.Crédito...Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Más allá de los cargos de tráfico, también se le preguntará a Maxwell si tenía algún conocimiento de que Epstein compartiera "información" con "gobiernos extranjeros o servicios de inteligencia", utilizando a Rusia e Israel como ejemplos.

Otra pregunta afirmaría que está "bien documentado" que Maxwell, Epstein y el presidente estadounidense Donald Trump tenían una "relación social". También investiga si ella o Epstein alguna vez "organizaron, facilitaron o proporcionaron acceso a niñas menores de edad" a Trump.

Esta premisa cobra más fuerza luego de la filtración de un archivo del FBI, desclasificado en el último lote del Departamento de Estado sobre el caso Epstein, en el que se menciona que una niña de 13 años fue forzada a hacerle sexo oral a Trump y que este la abofeteó, aunque en el mismo archivo se precisa que la denunciante debe ser sometida a pericias psiquiátricas y se exhibe un historial por hurto y violencia.

Embed - Nuevos documentos del Caso Epstein: FBI recibió denuncias contra Trump por abuso sexual

La denunciante, con antecedentes psiquiátricos, reportó a una amiga femenina no identificada que fue obligada a realizar sexo oral al Presidente Trump aproximadamente hace 35 años en NJ. La amiga supuestamente mordió a Trump mientras le realizaba sexo oral y reveló que fue supuestamente golpeada en la cara después de reírse.

La pista fue enviada a la Oficina de Washington para realizar una entrevista. La denunciante reportó que tiene una amiga, Leslie McMichael, quien fue asistente personal de Epstein en Florida desde 1986 hasta 1991 o 1992. Esta amiga compartió nombres de algunos invitados a las fiestas de Epstein, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump. Se dejaron 2 mensajes de voz, no se recibió respuesta.

A los 16 años, mientras modelaba, la denunciante asistió a 8 fiestas en la residencia de Epstein en Nueva York. En una ocasión, reportó que fue agredida sexualmente por Epstein. En otra ocasión, dos hermanos gemelos, Allen y Oren, atrajeron a la denunciante y a su amiga escaleras arriba, pero escaparon de vuelta abajo. La denunciante afirmó que Oren violó a su mejor amiga y un tercer hermano, Tal, violó a una niña de 14 años llamada Katie LNU. El llamante nombró a otros individuos involucrados en "grandes fiestas de orgías" con ella, otras niñas jóvenes y modelos mayores de Victoria's Secret, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump.

Reportó que fue víctima y testigo de una red de tráfico sexual en el Campo de Golf Trump en Rancho Palos Verdes, CA entre 1995-1996. También reportó a Ghislaine Maxwell como la madame y corredora de fiestas sexuales, cuyos clientes incluían a Epstein, Robin Leach y Donald Trump.

image

Además reportó participar en orgías y que algunas niñas desaparecieron, rumoradas de haber sido asesinadas y enterradas en las instalaciones. La denunciante reportó ser amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras".

Sin embargo, según reporta el FBI, se habló con la denunciante y se consideró no creíble. Investigación adicional mostró 3 incidentes separados involucrando a la denunciante que solicitaron evaluaciones psiquiátricas obligatorias. La denunciante afirmó tener un video de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con carteles y haber presenciado a Robin Leach estrangular a una niña joven hasta la muerte en una fiesta. Dijo que fue contactada por otra víctima femenina de Epstein que quería publicar un libro (¿acaso fue Virginia Giuffre quien la había contactado o sus afirmaciones eran simples delirios?)

El vínculo de Epstein con el ex primer ministro israelí alimenta la teoría de Tucker Carlson

La agencia de noticias ABC News obtuvo más de 50 páginas de los archivos de Epstein mediante una solicitud de registros públicos al Departamento de Estado. Los registros abarcan desde principios de la década de 1980, cuando Epstein era un desconocido corredor de bolsa de Brooklyn, hasta 2019, cuando su acusación formal en Nueva York por presunto tráfico sexual de menores lo convirtió en un personaje mundialmente conocido.

Los documentos revelan la tendencia de Epstein a informar sobre pasaportes perdidos y sus intenciones de viajar a destinos lejanos, incluidos varios países (Afganistán, Kazajstán y Senegal) que no han aparecido en otros relatos de viajes de Epstein.

image Bill Gates, Donald Trump, Woody Allen y otras personalidades en los archivos de Epstein o en fotografías con él.

Los registros obtenidos por ABC News también contienen múltiples instancias en las que Epstein solicitó un segundo pasaporte "para evitar sellos de visa conflictivos" cuando viajaba a Israel y ciertos estados árabes, incluidos Jordania y Arabia Saudita.

En los recientes documentos desclasificados se puede apreciar que Epstein tenía vínculos de larga data con Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, a quien la víctima Virginia Giuffre acusó de haberla violado y golpeado salvajemente en una de las mansiones de Epstein.

Virginia Giuffre, la víctima del financista pedófilo Jeffrey Epstein, quien se suicidó hace unos meses bajo circunstancias dudosas, publicó un libro titulado Nobody’s Girl y denunció ante la Justicia estadounidense la red de trata de Epstein, incluso apuntando al príncipe Andrés de Gales y al ex primer ministro israelí, dejando al descubierto un entramado de poder, complicidad y perversión.

image Virginia Giuffre, de adolescente, con el Príncipe Andrés.

"Pensé que conocer a un príncipe sería un honor. No entendí que me estaban entregando". Con esa cita comienza Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, las memorias póstumas de Virginia Giuffre publicadas esta semana en Estados Unidos.

En el verano del 2000, conoció a la novia de Jeffrey Epstein en el club Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, donde su padre hacía labores de mantenimiento. "Ghislaine Maxwell entró con su acento británico, sus uñas perfectas y esa seguridad de quien pertenece a otro mundo", recuerda en su libro. Maxwell le ofreció ganar dinero extra dando masajes a un “hombre rico”, que sería Jeffrey Epstein.

A lo largo de más de 400 páginas, Virginia Giuffre describe cómo Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein captaban chicas de entre 13 y 17 años a través de falsas promesas de empleo y dinero fácil, que incluían largas estadías en mansiones y resorts de lujo en Palm Beach, Nueva York y el Caribe, en donde se codeaban con políticos y con personajes de la televisión.

Giuffre testificó bajo juramento en el 2016 que la pareja de Epstein, la británica de la alta alcurnia Ghislaine Maxwell, le habría ordenado tener sexo con el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y con Jean-Luc Brunel, un francés propietario de la agencia de modelos Karin Models, quien fue arrestado en febrero del 2022 y murió “ahorcado” en su celda ese mismo año, tal como Epstein en 2019.

En su denuncia, también nombró a Glenn Dubin, un reconocido multimillonario administrador de fondos de Nueva York, con quien fue obligada a tener sexo. Dubin, está casado con Eva Andersson-Dubin, ex Miss Suecia que una vez salió con Epstein.

Lo más espeluznante del relato de Giuffre es cuando asegura que un ex primer ministro, cuyo nombre aparece en el expediente, la violó, la golpeó y la dejó ensangrentada.

Giuffre dice que conoció al “primer ministro” en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en algún momento de 2002, cuando tenía solo 18 años. Según The New York Post, que accedió a los documentos judiciales, ella señaló al primer ministro israelí, Ehud Barak, como uno de los muchos miembros de la élite que la habían violado, una afirmación que él ha negado repetidamente.

Aunque Barak reconoció públicamente haber visitado a Epstein "más de diez, pero mucho menos de cien" veces, incluyendo una visita a su propiedad privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses, en 2019 declaró a The Daily Beast que "nunca había asistido a una fiesta" con Epstein ni se había reunido con él "en compañía de mujeres o niñas".

La filtración de los correos electrónicos de Jeffrey Epstein dejaron mal parado a Donald Trump

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron correspondencias entre Jeffrey Epstein, su socia Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de veinte años de prisión por tráfico de menores, y el periodista Michael Wolff, quien ha escrito numerosos libros biográficos sobre Donald Trump.

Los mensajes exhiben que Donald Trump sabía muy bien de las actividades de Jeffrey Epstein de lo que públicamente ha admitido. De hecho, en un correo electrónico, Epstein dice abiertamente que Donald Trump “sabía de las chicas”.

En un correo electrónico de 2019, durante el primer mandato trumpista, Epstein le dijo a Wolff sobre Trump: "Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

image

Poco antes de que Trump ganara sus primeras elecciones en 2016, Wolff, el biógrafo de Trump, se puso en contacto con Epstein, bajo el asunto: “Este podría ser el momento”, sugiriéndole que podría perjudicar las posibilidades de Trump si hablaba. No quedó claro qué creía Wolff que diría Epstein ni si Epstein respondió al mensaje. Aún más atrás en el tiempo, en un correo electrónico del 2 de abril de 2011, Epstein le escribió a su novia y socia, Ghislaine Maxwell:

Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75% Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%

Maxwell respondió ese mismo día: “He estado pensando en eso”.

El financista neoyorkino también escribió en un correo electrónico de 2018 a un asesor de la Casa Blanca, durante la presidencia de Barack Obama: “Sé lo corrupto que es Donald”, refiriéndose a los muertos en el placard del influyente republicano.

Luego de tales filtraciones, el presidente Trump dijo que no tenía “nada que esconder” y que fue amigo de Epstein durante al menos 15 años, hasta que descubrió que el financiero le “robaba” las asistentes del spa de Mar-a-Lago, contratándolas él mismo.

Lo más relevante del caso de Jeffrey Epstein (primer ministros y la alta alcurnia implicada)

Jeffrey Epstein fue un reconocido financista estadounidense, encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en agosto de 2019. Aunque el médico forense dictaminó suicidio, diversas teorías conspirativas sugieren un posible asesinato para silenciarlo, dado que se codeaba con figuras famosas y miembros de la aristocracia británica.

La obsesión con este caso radica en la creencia de que los nombres de figuras prominentes involucradas en su red de tráfico sexual permanecen ocultos. Lo que sí se ha comprobado —y por lo cual fue acusado— son múltiples delitos graves, relacionados principalmente con el abuso sexual de menores (niñas de entre 14 y 17 años, a quienes reclutó, traficó y abusó), el tráfico sexual y la conspiración para cometer dichos delitos.

En tanto, a fines de octubre pasado, el libro póstumo de Virginia Giuffre, la víctima del financista pedófilo, salió a la luz, dejando al descubierto un entramado de poder, complicidad y perversión detrás de la red de trata que operaba al servicio de celebridades, empresarios, nobles y primeros ministros con gustos perversos.

La red de tráfico sexual estaba integrada por

Ghislaine Maxwell : exnovia y principal colaboradora de Epstein. Condenada en 2021 por tráfico sexual de menores y actualmente cumpliendo 20 años de prisión.

El propio Jeffrey Epstein

JeanLuc Brunel: exscout de modelos acusado de proveer menores para Epstein. Encontrado muerto en prisión en Francia en 2022.

Figuras públicas y celebridades mencionadas, pero sin acusaciones formales de delitos.

Prince Andrew (Duque de York) : acusado por Virginia Giuffre de contacto sexual con ella siendo menor; el caso se acordó fuera de corte en 2022.

El primer ministro israelí, Ehud Barak, mencionado por la víctima Virginia Giuffre. "Me estranguló repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutaba viéndole temer por mi vida. Horriblemente, el Primer Ministro se rió cuando me lastimó y se excitó aún más cuando le rogué que parara. Salí de la cabaña sangrando por la boca, la vagina y el ano. Durante días, me dolía respirar y tragar".

Bill Clinton : mencionado en más de 50 de los documentos redactados , según ABC. El portavoz del expresidente, Ángel Ureña, dijo que Clinton “no sabe nada sobre los terribles crímenes” pero que "en 2002 y 2003, el presidente realizó un total de cuatro viajes en el avión de Jeffrey

Donald Trump : mencionado en registros de vuelo y círculos sociales con Epstein, sin acusación formal.

Alan Dershowitz : abogado que representó a Epstein en 2006; ha sido identificado en documentos como posible implicado, aunque lo niega rotundamente.

Stephen Hawking, Michael Jackson, David Copperfield, Naomi Campbell, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Al Gore, Hillary Clinton, George Lucas, Kevin Spacey, Ehud Barak, Marvin Minsky, entre otros, fueron mencionados en listas o correspondencia encontrada, sin evidencia de participación en crímenes. La víctima Giuffre que dijo que el venerado físico británico estuvo en una "orgía con menores de edad".

Empleados, testigos y víctimas identificadas:

Virginia Giuffre (antes Virginia Roberts): víctima emblemática que presentó alegaciones de tráfico sexual forzado. Hace poco tiempo se suicidó.

Juan Alessi y Alfredo Rodríguez : empleados domésticos clave del hogar de Epstein, testigos en casos y depósitos.

Sarah Kellen, Adriana Ross, Nadia Marcinkova, Annie Farmer, Maria Farmer, Lynn Miller, Janusz Banasiak, entre otros asistentes y personas que estuvieron involucradas en logística y acusaciones.

En mayo pasado, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron al presidente Donald Trump que su nombre estaba en los archivos Epstein, según informó The Wall Street Journal. A Trump se le dijo que muchas otras figuras de alto perfil también fueron nombradas, aunque ser mencionado no es sinónimo de delito.

El hermano de Epstein y un respetado forense concluyen que fue estrangulado

Jeffrey Epstein murió en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en agosto de 2019 a la espera de un juicio penal por abuso sexual de menores, trata de personas y explotación sexual de menores. Sin embargo para el perito de parte de la familia de Epstein, el empresario no se suicidó: las heridas que mostraba en su cuello, no ocurren cuando alguien se ahorca sino cuando es estrangulado.

El hermano de Epstein descreyó desde el principio de que Jeffrey se hubiera suicidado, más aún cuando días antes él le había dicho que lo querían matar. Entonces, inició una investigación y contrató a un especialista forense de renombre, el doctor Michael Baden, quien participó en los casos más resonantes de la historia norteamericana, como en la investigación del asesinato de Kennedy y en la de George Floyd. El médico llegó a la conclusión de que Epstein había sido estrangulado.

image Epstein apareció muerto en el interior de su celda de un centro correccional de Nueva York, donde esperaba ser juzgado por tráfico sexual

image Marcas en la parte anterior del cuello de Jeffrey Epstein (Gentileza 60 Minutes/CBS)

En 2008, Epstein se declaró culpable de cargos de prostitución de menores en un tribunal estatal de Florida como parte de un controvertido acuerdo que le concedió inmunidad ante el procesamiento federal. Maxwell, la pareja que proviene de la alta alcurnia británica, fue declarada culpable en 2021 de tráfico sexual de menores, reclutamiento y preparación de adolescentes para Epstein entre 1999 y 2007.

