Enorme victoria de Sanae Takaichi,1ra. ministro de Japón y fan de Donald Trump

La victoria refleja la popularidad personal de Takaichi. Los votantes se mostraron entusiasmados por su firmeza y su estilo de comunicación franco, así como por su optimismo y su condición de mujer independiente en un mundo político dominado por los hombres.

Ella también se benefició del pobre desempeño de la recién formada Alianza de Reforma Centrista, que unió a 2 grupos de oposición para desafiar al PLD pero no logró despertar el entusiasmo de los votantes.

Takaichi es una líder pro-estadounidense que ha prometido aumentar el gasto militar y quiere reformular la industria japonesa para convertir a Japón en el socio indispensable de USA en Asia.

El presidente Donald Trump felicitó a Takaichi por su victoria: "La audaz y sabia decisión de Sanae de convocar elecciones dio grandes frutos", posteó él en su red Social Truth.

Japón bajo el liderazgo de Takaichi está redoblando la apuesta por la alianza con USA, cuando se enfrenta a una China cada vez más asertiva.

“Japón no tiene otra opción que mantener una relación estrecha con Estados Unidos para su seguridad”, afirmó Gerald Curtis, experto en política japonesa de la Universidad de Columbia.

Embed I am sincerely grateful to President Donald J. Trump for his warm words.

I look forward to visiting the White House this spring and to continuing our work together to further strengthen the Japan–U.S. Alliance.

Our Alliance and friendship with the United States of America are… pic.twitter.com/EKeowvyeDo — 高市早苗 (@takaichi_sanae) February 8, 2026

Traducción: Agradezco sinceramente al presidente Donald J. Trump sus cálidas palabras. Espero con interés visitar la Casa Blanca esta primavera y continuar trabajando juntos para fortalecer aún más la alianza entre Japón y Estados Unidos. Nuestra alianza y amistad con los Estados Unidos de América se basan en una profunda confianza y una cooperación estrecha y sólida. El potencial de nuestra alianza es ilimitado. Trabajemos juntos para garantizar que nuestra alianza siga brindando paz y prosperidad a nuestras dos naciones, y más allá.

Donald Trump

Takaichi y Trump entablaron una buena relación cuando el Presidente estadounidense visitó Tokio en octubre 2025, y juntos celebraron un reinicio en las relaciones entre USA y Japón.

Trump respaldó el liderazgo de Takaichi antes de las elecciones en un mensaje en su red Social Truth, describiéndola como "fuerte, poderosa y sabia".

Ella tiene previsto viajar a Washington para una cumbre con Trump en marzo, oportunidad en la que buscará garantías de que USA mantiene su compromiso con la seguridad regional en Asia.

El Pentágono tiene alrededor de 60.000 militares estacionados en Japón.

Su viaje será anterior a una cumbre prevista entre Trump y el líder chino Xi Jinping en Beijing en abril.

Takaichi declaró en noviembre que Japón podría verse involucrado en cualquier conflicto militar por la democracia en Taiwán, que Beijing considera territorio chino que puede ser ocupado por la fuerza si es necesario.

China reaccionó con enojo, afirmando que Taiwán es un asunto interno.

Las represalias han incluido restringir el acceso de las empresas japonesas a minerales e imanes esenciales que produce China.

Sin embargo, Takaichi se ha negado a retractarse, afirmando que solo estaba exponiendo una política japonesa de larga data.

En el frente interno, Takaichi debe calmar a los nerviosos mercados financieros, temerosos de que sus planes de mayor deuda pública y gasto público alimenten la inflación.

Además, atender la insatisfacción de los votantes por el estancamiento del nivel de vida.

