Hollywood apostó todo a la inteligencia artificial y perdió. Lo que parecía un filón inagotable se convirtió en un cementerio de fracasos comerciales y críticos. El público ya no quiere ver más robots sensibles ni máquinas asesinas que terminan siendo buenas. La fatiga es real y los números lo confirman.
CRISIS
Hartazgo en Hollywood: El público ya no banca más las películas de inteligencia artificial
De M3GAN a Mercy, pasando por Misión: Imposible, las películas con inteligencia artificial fracasan. Los espectadores están cansados de este Hollywood.
El público no es idiota, Hollywood
M3GAN (2022) fue un éxito inesperado que recaudó millones con una muñeca homicida. Pero su secuela de 2024 se estrelló sin piedad. Lo mismo pasó con Misión: Imposible - Reckoning y su continuación, que no pudieron justificar sus costos astronómicos. Y ahora Mercy, el último intento desesperado protagonizado por Chris Pratt, ya es candidata a peor película del año.
La gente está harta de que le vendan la idea de que las IA son el futuro salvador de la humanidad. En un contexto donde algoritmos rechazan coberturas médicas y las redes sociales manipulan contenido con inteligencia artificial, ver a Chris Pratt haciendo las paces con un juez robot no genera empatía. Genera rechazo.
Mercy prometía tensión y dilemas morales, pero terminó siendo un panfleto corporativo disfrazado de thriller. El villano no es la IA, sino los humanos malos. El robot aprende, siente, evoluciona. Un delirio total que nadie compró.
Disney también se sumó al desastre
Tron: Ares fue otro fracaso rotundo que intentó surfear la ola de la inteligencia artificial sin entender que el público ya no traga más propaganda tech. Y lo peor: Darren Aronofsky, director de culto, se asoció con Google DeepMind para producir On This Day...1776, una serie generada por IA que recrea la independencia estadounidense con la misma estética que los memes autoritarios de Donald Trump. El resultado es patético.
La conclusión es clara: Hollywood subestimó al público. Y ahora paga las consecuencias.
