Hartazgo en Hollywood: El público ya no banca más las películas de inteligencia artificial

Disney también se sumó al desastre

Tron: Ares fue otro fracaso rotundo que intentó surfear la ola de la inteligencia artificial sin entender que el público ya no traga más propaganda tech. Y lo peor: Darren Aronofsky, director de culto, se asoció con Google DeepMind para producir On This Day...1776, una serie generada por IA que recrea la independencia estadounidense con la misma estética que los memes autoritarios de Donald Trump. El resultado es patético.

Embed - On This Day… 1776 | Official Trailer

La conclusión es clara: Hollywood subestimó al público. Y ahora paga las consecuencias.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que reventó el ranking de Netflix

Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

Alerta en El Trece: ¿El canal pone en riesgo su único éxito?