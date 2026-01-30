Racismo en Hollywood: Actriz de 'Marty Supreme' abandona film por personaje mexicano

image

El proyecto iba a ser dirigido por Sean Durkin y protagonizado por Drew Starkey y Cailee Spaeny, quienes ya habían reemplazado a Austin Butler y Saoirse Ronan por conflictos de agenda. Además, Josh Safdie y Ronald Bronstein (Marty Supreme) figuran como productores. Todo estaba listo para arrancar a filmar en febrero... hasta que se armó el incendio.

Odessa A'zion frenó en seco: pidió perdón, bancó las críticas y se bajó

Este jueves 29/01, después de leer lo que se decía en X, Odessa A'zion anunció desde sus historias de Instagram que se bajaba oficialmente del proyecto. Primero escribió: "Estoy con todos ustedes y NO voy a hacer esta película". Después explicó que aceptó el rol demasiado rápido, sin haber leído el libro completo y sin dimensionar el peso del personaje.

Contó que originalmente había audicionado para otro papel y que le ofrecieron Zoe de manera directa, algo bastante común en Hollywood cuando se quieren asegurar a una actriz que viene en subida. Después, agradeció a quienes la señalaron: "Gracias por traerme esto a la atención. estoy de acuerdo con todos ustedes". Y por último, remató con: "A la mierda con eso, me voy". También dejó claro algo importante: "Nunca le sacaría un papel a alguien que está destinado a hacerlo".

image Odessa A’zion decidió bajarse del proyecto tras entender la importancia del personaje y escuchar a la audiencia.

Muchos actores prefieren hacerse los distraídos, pero Odessa decidió correrse (punto para ella). Acá la ironía es que A’zion viene de romperla en Marty Supreme, película que se convirtió en uno de los mayores éxitos de A24 y la posicionó como una de las revelaciones del año. El estudio quiso repetir el éxito y terminó chocando con una audiencia mucho más atenta.

Hoy Deep Cuts quedó bajo lupa, no por el casting, sino por lo que representa: la dificultad de Hollywood para adaptar historias diversas sin limarlas hasta volverlas genéricas. La novela habla, justamente, de la identidad, de encontrar lugar, de ser escuchado. Y que para adaptarlo arranquen fallando en eso parece chiste.

Las historias con identidad no se adaptan borrando esa identidad. Porque la gente mira, protesta, y a veces, logra torcer decisiones.

