Odessa A'zion, la actriz revelación de Marty Supreme, pasó en horas de ser la nueva mimada de A24 a quedar metida una polémica pesada, con acusaciones de whitewashing y un casting que prendió fuego las redes. Lo que sería otro proyecto indie terminó mostrando viejas mañas de Hollywood y dejó una pregunta: ¿quién decide qué historias merecen contarse completas?
"A LA MIERDA"
Racismo en Hollywood: Actriz de 'Marty Supreme' abandona film por personaje mexicano
La revelación de 'Marty Supreme', Odessa A'zion, aceptó un papel en una nueva película. Pero al enterarse que pretendían "blanquear" a su personaje, se bajó.
Hollywood recortó identidad y las redes no perdonaron
Deep Cuts, la novela de Holly Brickley, se publicó en 2023 y fue celebrada por su nivel de detalle emocional y cultural. Además de contar una historia romántica ambientada en la escena musical under de los 2000, es una historia de crecimiento, obsesión artística y pertenencia. La siguen dos estudiantes fanáticos de la música durante una década, mientras sus ambiciones y vínculos se transforman.
Pero hay un punto clave con uno de sus personajes, Zoe Gutierrez, que en el libro, su identidad mexicana y judía atraviesa toda su forma de moverse por espacios creativos en donde se suelen exotizar o directamente borrar las diferencias. Aquel trasfondo es una parte central del relato, y por eso, el anuncio del casting de Odessa A’zion (una actriz blanca de ascendencia alemana) cayó pésimo.
En X (ex Twitter) empezaron a circular mensajes señalando que el guion sería modificado para acomodar la apariencia de la actriz. Una usuaria escribió: "El personaje que va a interpretar Odessa es Zoe Gutierrez, una mujer mexicana. aparentemente la autora dijo que el guion será reescrito para acomodar su blancura". Otra fue más directa: "Creó un personaje MEXICANO y lo usó para su libro. ¿por qué no estaríamos enojados?".
Y sí: ¿por qué no? A24 se construyó vendiéndose como auténticos, riesgosos y sensibles. No son Disney ni Netflix, y justamente por eso este error sorprendió más. Deep Cuts había sido elogiada por su especificidad, por cómo cada personaje está atado a una experiencia concreta. Borrar eso para facilitar un casting es vaciar la historia.
El proyecto iba a ser dirigido por Sean Durkin y protagonizado por Drew Starkey y Cailee Spaeny, quienes ya habían reemplazado a Austin Butler y Saoirse Ronan por conflictos de agenda. Además, Josh Safdie y Ronald Bronstein (Marty Supreme) figuran como productores. Todo estaba listo para arrancar a filmar en febrero... hasta que se armó el incendio.
Odessa A'zion frenó en seco: pidió perdón, bancó las críticas y se bajó
Este jueves 29/01, después de leer lo que se decía en X, Odessa A'zion anunció desde sus historias de Instagram que se bajaba oficialmente del proyecto. Primero escribió: "Estoy con todos ustedes y NO voy a hacer esta película". Después explicó que aceptó el rol demasiado rápido, sin haber leído el libro completo y sin dimensionar el peso del personaje.
Contó que originalmente había audicionado para otro papel y que le ofrecieron Zoe de manera directa, algo bastante común en Hollywood cuando se quieren asegurar a una actriz que viene en subida. Después, agradeció a quienes la señalaron: "Gracias por traerme esto a la atención. estoy de acuerdo con todos ustedes". Y por último, remató con: "A la mierda con eso, me voy". También dejó claro algo importante: "Nunca le sacaría un papel a alguien que está destinado a hacerlo".
Muchos actores prefieren hacerse los distraídos, pero Odessa decidió correrse (punto para ella). Acá la ironía es que A’zion viene de romperla en Marty Supreme, película que se convirtió en uno de los mayores éxitos de A24 y la posicionó como una de las revelaciones del año. El estudio quiso repetir el éxito y terminó chocando con una audiencia mucho más atenta.
Hoy Deep Cuts quedó bajo lupa, no por el casting, sino por lo que representa: la dificultad de Hollywood para adaptar historias diversas sin limarlas hasta volverlas genéricas. La novela habla, justamente, de la identidad, de encontrar lugar, de ser escuchado. Y que para adaptarlo arranquen fallando en eso parece chiste.
Las historias con identidad no se adaptan borrando esa identidad. Porque la gente mira, protesta, y a veces, logra torcer decisiones.
