Champions League: Todos los cruces de 16vos de final

Se realizó el sorteo de la Champions League y los cruces de 16vos de final quedaron armados, cada uno de los equipos ubicados del puesto 9 al 24 ya conocen a sus rivales en esta instancia y los de 8vos de final ya redujeron la cantidad de posibles rivales a 4. El duelo que destaca y que será de mucho morbo es el Benfica-Real Madrid.
Si uno piensa en un Benfica-Real Madrid en otro momento no se le vienen a la cabeza muchos partidos que hayan quedados guardados en la memoria, pero si nos paramos en el hoy vemos que es el duelo con más morbo que quizás se pueda dar en toda la Champions League.
Sucede que Benfica y Real Madrid se enfrentaron en la 8º y última fecha de la fase de grupos y allí pasó de todo. Los portugueses llegaban fuera de todo y se querían meter en 16vos, los españoles estaban en puestos de clasificación directa a octavos de final.
El Benfica ganaba 3 a 2 y el partido se terminaba, y todo estaba como al principio, los lusos afuera y el Madrid a 8vos de final. A los 97 minutos llegó el 4º gol del conjunto lusitano y la locura de todos. Por si esto fuera poco y para darle un toque más épico el gol lo convirtió el arquero. Ese gol los ubico a ambos en 16vos de final, y el sorteo los cruzó de nuevo.
Por si esto fuera poco el entrenador del Benfica es José Mourinho, el viejo zorro que tiene mil batallas. Encima lo agarra a un Madrid con entrenador interino, y para sumar habrá duelo de argentinos entre Otamendi y Mastantuono. Este encuentro tiene todos los condimentos.
Todavía no se definió la fecha, pero el partido de ida en Lisboa será el 17 o 18 de febrero y el de vuelta el 23 o 24 del mismo mes, pero en Madrid.
Todos los cruces de 16vos de final
Además del gran partido del morbo entre Benfica y Real Madrid habrá otros 7 cruces de 16vos de final que buscarán un lugar en 8vos de final, donde ya hay 8 equipos esperando.
Los cruces de 16vos de final serán
- Mónaco-PSG
- Galatasaray-Juventus
- Benfica-Real Madrid
- Dortmund-Atalanta
- Qarabag-Newcastle
- Brujas-Atlético
- Bodo Glimt-Inter
- Olympiacos-Leverkusen
Los 8 ganadores de estas llaves se cruzarán con los 8 equipos que esperan en octavos de final: Arsenal, Bayern, Barcelona, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool y Sporting Lisboa.
