Champions League: Todos los cruces de 16vos de final

Todavía no se definió la fecha, pero el partido de ida en Lisboa será el 17 o 18 de febrero y el de vuelta el 23 o 24 del mismo mes, pero en Madrid.

image Todas las llaves de 16vos de final de Champions League. Los cruces de ida van 17 y 18 de febrero y los de vuelta el 23 y 24 de febrero.

Todos los cruces de 16vos de final

Además del gran partido del morbo entre Benfica y Real Madrid habrá otros 7 cruces de 16vos de final que buscarán un lugar en 8vos de final, donde ya hay 8 equipos esperando.

Los cruces de 16vos de final serán

Mónaco-PSG

Galatasaray-Juventus

Benfica-Real Madrid

Dortmund-Atalanta

Qarabag-Newcastle

Brujas-Atlético

Bodo Glimt-Inter

Olympiacos-Leverkusen

Los 8 ganadores de estas llaves se cruzarán con los 8 equipos que esperan en octavos de final: Arsenal, Bayern, Barcelona, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool y Sporting Lisboa.

+ de Golazo24

Escándalos y acusaciones que salpican a Kendry Páez, el nuevo refuerzo de River

El dardo letal de Marino Hinestroza para Boca: "Claro para todo el mundo"

Juanfer Quintero, llegaron los partenaires