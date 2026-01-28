En un gran partido el Chelsea derrotó en el Estadio Diego Armando Maradona al Nápoli y lo dejó afuera de la Champions League al derrotarlo por 3 a 2 luego de ir perdiendo 2 a 1 y estar realmente contra las cuerdas. El conjunto inglés se metió directamente en octavos de final y el italiano se despidió de todo.
Champions League: Nápoli 2-3 Chelsea, los italianos afuera, los ingleses a 8vos
Se jugó la última fecha de la Champions League, y Nápoli cayó con Chelsea 2-3, y se quedó afuera. Los ingleses pasaron a 8vos de final.
19:05
Increíble, gol del arquero del Benfica que le da el 4-2 sobre Real Madrid a los 97` y se mete en 16vos y deja afuera al Merengue de 8vos
18:55
Final Chelsea gana 3 a 2 a Nápoli y se clasifica a 8vos, los italianos afuera
18:47
Minutos finales y Chelsea busca liquidar el partido
18:42
Goool de Chelsea que lo da vuelta 3-2, otra vez Joao Pedro
18:24
Todos los resultados sobre 70 minutos de juego
18:13
Goooool del Chelsea!!!!
18:09
El ingreso de Cole Palmer le cambia la cara al Chelsea
18:06
Comienzan los segundos tiempos
17:56
Todos los resultados del primer tiempo y los clasificados
17:49
Final de los primeros tiempos, Nápoli 2-1 Chelsea
17:43
Gooool del Nápoli, lo da vuelta y gana 2 a 1
17:34
Goooooool del Nápoli, el local empata 1-1 sobre 34 minutos
17:27
Nápoli no siente el golpe y se va con todo para arriba
17:18
Goooooool de Chelsea, Enzo Fernández pone el 1-0 de penal a los 19 minutos
17:17
Penal para Chelsea!!!!!
17:07
Nápoli arrancó con todo y ya tuvo chances de gol
17:01
Arrancó Nápoli-Chelsea y el resto de los partidos
16:38
Solo dos con el pasaje a 8vos asegurado
16:25
Nápoli y Chelsea se juegan mucho en el Diego Armando Maradona
16:15
Se definen los 24 clasificados en la Champions League
Champions League: Chelsea se quedó con un partidazo
En un partido muy cambiante finalmente el Chelsea se fue como ganador, fue ganando, luego pasó a perder y terminó consiguiendo una importantísima victoria. El vigente campeón del mundo le ganó 3 a 2 a Nápoli con una gran actuación y dos goles del brasilero Joao Pedro. Enzo Fernández hizo el tanto restante.
El Chelsea comenzó ganando 1 a 0 con gol de Enzo Fernández de penal y se perfilaba para ganar el partido. Pero el Nápoli no se quedó y se fue para adelante como si nada y en 10 minutos con goles de Vergara y Hojlund se puso 2 a 1. En el complemento hubo una sustitución fundamental que cambió todo, Cole Palmer entró y fue importante para los dos goles de Joao Pedro que les dieron la victoria a los ingleses.
El resto de los clasificados a 8vos y 16vos de final
Esta última jornada de Champions League fue infartante, al punto tal que en los últimos minutos los movimientos de los resultados hicieron que Real Madrid, Inter y PSG se queden afuera de octavos y deban jugar los 16vos de final. La sorpresa de los primeros 8 la dio Sporting Lisboa que jugará octavos de final.
Si vamos al otro extremo las sorpresas de esta Champions League quedaron Qarabag y Bodo Glimt que milagrosamente se quedaron con uno de los cupos a 16vos de final. Dos equipos que tenían muy pocas chances de meterse en los playoffs lograron hacerlo. El debutante Pafos FC que ya fue un milagro que jugara la Champions League quedó a solo 1 gol de los 16vos de final.
La épica la hizo Benfica que con un gol de su arquero a los 97 minutos se metió en 16vos de final. Sin ese gol se quedaba afuera de todo y el Madrid iba a 8vos. Con el 4-2 ahora ambos equipos jugarán la instancia de 16vos de final. El Madrid no lo puede creer.
Los clasificados a 8vos de final son: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa, y Manchester City. Con dominio del fútbol inglés que metió 5 equipos de 8 en esa instancia.
Los clasificados a 16vos de final son: Madrid, PSG, Inter, Newcastle, Juventus, Atlético, Atalanta, Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica.
Todos los resultados
- Arsenal 3-2 Kairat
- PSV 1-2 Bayern Múnich
- Benfica 4-2 Real Madrid
- Liverpool 6-0 Qarabag
- Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham
- PSG 1-1 Newcastle
- Napoli 2-3 Chelsea
- Barcelona 4-1 Copenhagen
- Athletic Bilbao 2-3 Sporting Lisboa
- Manchester City 2-0 Galatasaray
- Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt
- Union Saint Gilloise 1-0 Atalanta
- Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milan
- Mónaco 0-0 Juventus
- Brujas 3-0 Olympique Marsella
- Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
- Ajax 1-2 Olympiacos
- Pafos 2-1 Slavia Praga
