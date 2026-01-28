Champions League: Nápoli 2-3 Chelsea, los italianos afuera, los ingleses a 8vos

En un gran partido el Chelsea derrotó en el Estadio Diego Armando Maradona al Nápoli y lo dejó afuera de la Champions League al derrotarlo por 3 a 2 luego de ir perdiendo 2 a 1 y estar realmente contra las cuerdas. El conjunto inglés se metió directamente en octavos de final y el italiano se despidió de todo.

En un partido muy cambiante finalmente el Chelsea se fue como ganador, fue ganando, luego pasó a perder y terminó consiguiendo una importantísima victoria. El vigente campeón del mundo le ganó 3 a 2 a Nápoli con una gran actuación y dos goles del brasilero Joao Pedro. Enzo Fernández hizo el tanto restante.

El Chelsea comenzó ganando 1 a 0 con gol de Enzo Fernández de penal y se perfilaba para ganar el partido. Pero el Nápoli no se quedó y se fue para adelante como si nada y en 10 minutos con goles de Vergara y Hojlund se puso 2 a 1. En el complemento hubo una sustitución fundamental que cambió todo, Cole Palmer entró y fue importante para los dos goles de Joao Pedro que les dieron la victoria a los ingleses.

Se juega la última fecha de Champions League y Nápoli y Chelsea están obligados a ganar para cumplir sus diferentes objetivos.

Esta última jornada de Champions League fue infartante , al punto tal que en los últimos minutos los movimientos de los resultados hicieron que Real Madrid, Inter y PSG se queden afuera de octavos y deban jugar los 16vos de final. La sorpresa de los primeros 8 la dio Sporting Lisboa que jugará octavos de final.

Si vamos al otro extremo las sorpresas de esta Champions League quedaron Qarabag y Bodo Glimt que milagrosamente se quedaron con uno de los cupos a 16vos de final. Dos equipos que tenían muy pocas chances de meterse en los playoffs lograron hacerlo. El debutante Pafos FC que ya fue un milagro que jugara la Champions League quedó a solo 1 gol de los 16vos de final.

La épica la hizo Benfica que con un gol de su arquero a los 97 minutos se metió en 16vos de final. Sin ese gol se quedaba afuera de todo y el Madrid iba a 8vos. Con el 4-2 ahora ambos equipos jugarán la instancia de 16vos de final. El Madrid no lo puede creer.

Los clasificados a 8vos de final son: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa, y Manchester City. Con dominio del fútbol inglés que metió 5 equipos de 8 en esa instancia.

Los clasificados a 16vos de final son: Madrid, PSG, Inter, Newcastle, Juventus, Atlético, Atalanta, Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica.

Todos los resultados

Arsenal 3-2 Kairat

PSV 1-2 Bayern Múnich

Benfica 4-2 Real Madrid

Liverpool 6-0 Qarabag

Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham

PSG 1-1 Newcastle

Napoli 2-3 Chelsea

Barcelona 4-1 Copenhagen

Athletic Bilbao 2-3 Sporting Lisboa

Manchester City 2-0 Galatasaray

Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt

Union Saint Gilloise 1-0 Atalanta

Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milan

Mónaco 0-0 Juventus

Brujas 3-0 Olympique Marsella

Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

Ajax 1-2 Olympiacos

Pafos 2-1 Slavia Praga

Live Blog Post Minutos finales y Chelsea busca liquidar el partido Nápoli ya no tiene energías y sale de contra como puede, el Chelsea es el dueño de la pelota y está más cerca del 4º que los italianos del empate. Esto ha sido todo para el Nápoli que necesitaba ganar para no quedar afuera. VER +

Live Blog Post Goool de Chelsea que lo da vuelta 3-2, otra vez Joao Pedro Se repite la historia, gran jugada de Cole Palmer y gol de Joao Pedro, otra vez arman la jugada del gol los mismos jugadores. Ahora Chelsea se mete entre los 8 mejors y Nápoli se despide.

Live Blog Post Goooool del Chelsea!!!! Cole Palmer, el hombre que cambió al Chelsea en el complemento fue el encargado de una gran asistencia a Joao Pedro para que el conjunto londinense ponga el empate 2-2. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016623329772195900&partner=&hide_thread=false ¡¡NOCHE DE GOLAZOS EN EL DIEGO ARMANDO MARADONA!! JOAO PEDRO GIRÓ Y SACÓ UN INFERNAL ZURDAZO AL ÁNGULO PARA ESTAMPAR EL 2-2 DEL CHELSEA ANTE NAPOLI. ¡LOCURA!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gsEoOlxOUP — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 VER +

Live Blog Post El ingreso de Cole Palmer le cambia la cara al Chelsea El nacido en Manchester ingreso en el entretiempo y ya marca la diferencia. El Chelsea se vuelca más al ataque y empieza a incomodar al Nápoli en los primeros minutos del complemento.

Live Blog Post Comienzan los segundos tiempos

Live Blog Post Final de los primeros tiempos, Nápoli 2-1 Chelsea El Nápoli de Antonio Conte lo entendió desde el principio, había que atacar en todo momento, más allá si el rival conovertía, y eso lo puso en práctica y le salió a la prefección. Primero no se vino abajo con el gol de Enzo Fernández de penal que abrío el marcador para Chelsea. Luego siguió atacando y consiguió en pocos minutos darlo vuelta y pasar a ganar 2 a 1. Ahora está logrando la clasificación a 16vos de final y sobrevive en la Champions League. VER +

Live Blog Post Gooool del Nápoli, lo da vuelta y gana 2 a 1 En otra de las jugadas de ataque que viene armando el Nápoli llegó el segundo gol y el que le da la clasificación a 16vos de final. Gran jugada que terminó en el gol de Rasmus Hojlund para poner las cosas 2 a 1. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016614370445259217&partner=&hide_thread=false ¡¡LOCURA EN EL DIEGO ARMANDO MARADONA!! El uruguayo Olivera asistió a Hojlund para que marque el 2-1 del Napoli ante Chelsea. ¡Los de Conte sueñan con meterse en Playoffs!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/A1VSXmjSbh — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 VER +

Live Blog Post Goooooool del Nápoli, el local empata 1-1 sobre 34 minutos Con una guapeada de Antonio Vergara adentro del area el Nápoli se ilusiona y empata el partido. El conjunto italiano entendió qeu debía salir a matar o morir y así lo hizo. Le salió bien y empató, ahora busca el triunfo que lo clasifique. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016611572131447013&partner=&hide_thread=false AH NO... ¡PERO QUE GOLAZO DEL NAPOLI! Antonio Vergara armó una gran jugada, giró en el área y sacó un zurdazo infernal para el 1-1 de Napoli vs. Chelsea. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xtWT0xHD3L — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 VER +

Live Blog Post Goooooool de Chelsea, Enzo Fernández pone el 1-0 de penal a los 19 minutos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016608022643032490&partner=&hide_thread=false ¡¡LA CALIDAD DEL CAMPEÓN DEL MUNDO!! ENZO FERNÁNDEZ LA CRUZÓ CONTRA EL PALO Y MARCÓ EL 1-0 DEL CHELSEA ANTE NAPOLI. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9sf316FDF8 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Live Blog Post Penal para Chelsea!!!!! En el mejor momento del Nápoli llega una mano dentro del area y penal para Chelsea. El conjunto italiano está en jaque. VER +

Live Blog Post Arrancó Nápoli-Chelsea y el resto de los partidos Comenzaron los últimos 90 minutos de la fase de liga de la Champions League, hoy se definen los clasificados a 16vos de final y de 8vos de final.

Live Blog Post Solo dos con el pasaje a 8vos asegurado Solo dos equipos tienen el pasaje a 8vos de final asegurado. Uno es Arsenal que además se aseguró el 1º lugar de la tabla y enfrentrará al debutante Kairat Almaty. El otro es Bayern Múnich que hasta el momento está segundo, los bávaros enfrentarán al PSV de Países Bajos.

Live Blog Post Nápoli y Chelsea se juegan mucho en el Diego Armando Maradona Tanto Nápoli como Chelsea están obligados a ganar para cumplir sus objetivos. Los italaianos deben ganar para sobrevivir a la fase de liga y no qeudar afuera prematuramente en Champions Laague. Los ingleses, ya clasificados a 16vos de final, necesitan ganar para asegurarse un lugar en los octavos de final y así saltear la fase anterior. Se juegan todo en la noche fria de Nápoles