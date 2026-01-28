En un contexto de liquidez restringida y con el desafío de renovar vencimientos crecientes, el Gobierno argentino consiguió hoy, 28/01, un resultado destacado en la última licitación de deuda en pesos de enero: un rollover del 124,2%, superó los vencimientos programados y generó financiamiento neto para el Tesoro.
DEUDA Y PAGOS
Licitación del Tesoro: 124% de rollover y tasas más bajas
El Gobierno renovó el 124% de los vencimientos en la última licitación de enero, convalidó tasas más bajas y absorbió pesos en medio del ajuste monetario.
La Secretaría de Finanzas adjudicó ARS$10,34 billones en títulos de deuda, tras recibir ofertas por ARS$11,17 billones, lo que implica que el Gobierno no solo renovó los compromisos que vencían hoy, sino que captó pesos adicionales que pueden servir para reforzar su posición de liquidez.
La operación es clave en un escenario en el que el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, enfrenta el desafío de sostener el financiamiento en moneda local a tasas razonables, mientras busca evitar presiones adicionales sobre la inflación y la tasa de interés.
Licitación con mejores tasas de interés
En este sentido, la licitación cerró con tasas de interés menores respecto a la subasta previa del 14 de enero, lo que implica una mejora en las condiciones de financiamiento para el Gobierno. Durante la licitación anterior, se cerraron tasas de alrededor de 3,39% mensual en los instrumentos más cortos (hasta 49,16% TIREA), mientras que hoy alcanzaron los 2,99% TEM (42,41% TIREA).
La mejora de las tasas también refleja cierto alivio en el mercado financiero tras semanas de tensión por la escasez de pesos disponibles en el sistema financiero, un factor que había limitado la capacidad de renovación de vencimientos anteriores.
Componentes de la licitación
La colocación incluyó una amplia variedad de instrumentos, entre ellos LECAP, BONCAP, bonos ajustados por CER, letras TAMAR y títulos atados al dólar, lo que permitió captar interés diverso entre los inversores institucionales y del sector privado.
Los vencimientos más significativos renovados en la subasta fueron títulos con plazos que se extienden hasta 2027, lo que permite al Tesoro ganar tiempo en su perfil de vencimientos y reducir las presiones de corto plazo sobre su caja.
Un contexto financiero desafiante para el Gobierno
El resultado de la licitación se produce en medio de un contexto de depósitos del Tesoro en el Banco Central en niveles bajos, que no se veían desde mayo de 2024. La escasez de depósitos limita la capacidad del Gobierno para enfrentar vencimientos sin depender del mercado de deuda.
Minutos antes de que se conocieran los resultados, el Banco Central informó la compra de US$33 millones en el mercado libre de cambios, manteniendo su política de acumulación de reservas, una señal de que las autoridades buscan reforzar el frente externo además del interno.
A pesar del éxito de la operación de hoy, el Gobierno sigue enfrentando desafíos importantes en las próximas semanas: el Tesoro deberá pagar US$984 millones a organismos internacionales, de los cuales US$811 millones corresponden a intereses con el FMI, lo que pone presión adicional sobre las reservas internacionales y la estrategia de financiamiento general.
