Licitación del Tesoro: 124% de rollover y tasas más bajas

Componentes de la licitación

La colocación incluyó una amplia variedad de instrumentos, entre ellos LECAP, BONCAP, bonos ajustados por CER, letras TAMAR y títulos atados al dólar, lo que permitió captar interés diverso entre los inversores institucionales y del sector privado.

Los vencimientos más significativos renovados en la subasta fueron títulos con plazos que se extienden hasta 2027, lo que permite al Tesoro ganar tiempo en su perfil de vencimientos y reducir las presiones de corto plazo sobre su caja.

Un contexto financiero desafiante para el Gobierno

El resultado de la licitación se produce en medio de un contexto de depósitos del Tesoro en el Banco Central en niveles bajos, que no se veían desde mayo de 2024. La escasez de depósitos limita la capacidad del Gobierno para enfrentar vencimientos sin depender del mercado de deuda.

Minutos antes de que se conocieran los resultados, el Banco Central informó la compra de US$33 millones en el mercado libre de cambios, manteniendo su política de acumulación de reservas, una señal de que las autoridades buscan reforzar el frente externo además del interno.

A pesar del éxito de la operación de hoy, el Gobierno sigue enfrentando desafíos importantes en las próximas semanas: el Tesoro deberá pagar US$984 millones a organismos internacionales, de los cuales US$811 millones corresponden a intereses con el FMI, lo que pone presión adicional sobre las reservas internacionales y la estrategia de financiamiento general.

