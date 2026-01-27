El Tesoro llega a la última licitación de enero con una estrategia clara y un abanico de instrumentos diseñado para cubrir un frente exigente de vencimientos. En total, se ponen en juego Lecap, Boncap, Lelink, Lecer, Boncer y Letam, con plazos que van desde marzo de 2026 hasta junio de 2028, en un intento por captar demanda a lo largo de toda la curva en pesos.
BATERÍA DE BONOS
El Tesoro sale a cubrir $9,4 billones con una licitación decisiva
El Tesoro llega a la última licitación de enero con una estrategia clara y un abanico de instrumentos diseñado para cubrir un frente exigente de vencimientos.
El paquete incluye nuevas Lecap con vencimiento en marzo y julio de 2026, además de una Lecap más larga a noviembre de ese año y un Boncap que extiende duration hasta enero de 2027. A esto se suma una Lelink con vencimiento en abril, instrumentos CER con cierres en julio y noviembre de 2026, más dos Boncer a junio de 2027 y 2028, junto con una Letam a agosto.
Los vencimientos brutos ascienden a $9,4 billones, aunque el análisis por acreedor permite relativizar la magnitud del esfuerzo. Cerca de $2,7 billones están en poder del FGS y otros $1,1 billones corresponden al Banco Nación, lo que reduce la presión efectiva del mercado.
En el medio, el optimismo por la deuda argentina crece:
Licitación: Menor presión tras canjes y señales de mayor liquidez
El frente de vencimientos ya había sido parcialmente descomprimido. El canje de la Lelink D30E6 logró una adhesión del 59,5%, lo que permitió reducir compromisos por $3,5 billones, desde $13,0 billones a los actuales $9,4 billones.
Pese a este alivio, la licitación llega con una exigencia elevada de refinanciación. Los depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central se ubican en $2,3 billones, el nivel más bajo desde mayo de 2024, lo que obliga a alcanzar un roll over alto para evitar tensiones financieras.
Sin embargo, el contexto luce más favorable que en licitaciones previas. Las señales de liquidez son claras y reducen el riesgo de un nuevo endurecimiento del llamado Punto Anker. La caución a un día cerró en 24,5% en promedio ponderado, muy lejos de los niveles superiores al 40% que se habían observado en la antesala de la licitación anterior.
Este dato refleja un mercado menos estresado y con mayor disponibilidad de pesos para absorber deuda.
Preferencias claras en la curva y apuesta al CER
Dentro del menú ofrecido, el foco del mercado se concentra en algunos instrumentos puntuales. Se destacan la nueva Lecer con vencimiento en julio de 2026, el Boncap T15E7 y el Boncer TZX28, que combina mayor duration con una tasa real atractiva.
Este escenario es consistente con la expectativa de una inflación transitoriamente más alta durante el primer trimestre de 2026, lo que refuerza el atractivo de los instrumentos indexados.
Al mismo tiempo, la estacionalidad juega en contra de la demanda de dinero, abriendo una ventana para extender plazos en carteras de renta fija en pesos. En ese marco, el T15E7 aparece bien posicionado, ya que los breakevens de inflación en los tramos largos de la curva descuentan un escenario demasiado pesimista. Algo similar ocurre con el TZX28, que rinde en torno a CER más 8,8%, un nivel que habilita apostar a una compresión de tasas reales mientras se captura el carry de una inflación todavía elevada.
Un cierre de mes sin sobresaltos a la vista
Con un menú amplio, mayor liquidez sistémica y una porción relevante de los vencimientos en manos de organismos públicos, el escenario base apunta a una refinanciación completa de los compromisos.
La licitación de mañana aparece menos condicionada por tensiones financieras y más enfocada en la señal que deje sobre la curva en pesos, en un mercado que empieza a mirar con mayor atención la duración y el rendimiento real de los instrumentos ofrecidos.
