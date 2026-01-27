El Tesoro sale a cubrir $9,4 billones con una licitación decisiva

image

Licitación: Menor presión tras canjes y señales de mayor liquidez

El frente de vencimientos ya había sido parcialmente descomprimido. El canje de la Lelink D30E6 logró una adhesión del 59,5%, lo que permitió reducir compromisos por $3,5 billones, desde $13,0 billones a los actuales $9,4 billones.

A su vez, el Tesoro realizó un canje adicional con el BCRA, intercambiando tenencias del Boncap T30E6 por una canasta de títulos a abril y junio de 2027, en partes iguales, aunque sin montos oficiales aún difundidos.

Pese a este alivio, la licitación llega con una exigencia elevada de refinanciación. Los depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central se ubican en $2,3 billones, el nivel más bajo desde mayo de 2024, lo que obliga a alcanzar un roll over alto para evitar tensiones financieras.

Sin embargo, el contexto luce más favorable que en licitaciones previas. Las señales de liquidez son claras y reducen el riesgo de un nuevo endurecimiento del llamado Punto Anker. La caución a un día cerró en 24,5% en promedio ponderado, muy lejos de los niveles superiores al 40% que se habían observado en la antesala de la licitación anterior.

Este dato refleja un mercado menos estresado y con mayor disponibilidad de pesos para absorber deuda.

Preferencias claras en la curva y apuesta al CER

Dentro del menú ofrecido, el foco del mercado se concentra en algunos instrumentos puntuales. Se destacan la nueva Lecer con vencimiento en julio de 2026, el Boncap T15E7 y el Boncer TZX28, que combina mayor duration con una tasa real atractiva.

En el tramo corto, la preferencia sigue inclinándose hacia los títulos ajustados por CER, en un contexto donde los indicadores de alta frecuencia vienen mostrando una inflación algo más elevada.

Este escenario es consistente con la expectativa de una inflación transitoriamente más alta durante el primer trimestre de 2026, lo que refuerza el atractivo de los instrumentos indexados.

Al mismo tiempo, la estacionalidad juega en contra de la demanda de dinero, abriendo una ventana para extender plazos en carteras de renta fija en pesos. En ese marco, el T15E7 aparece bien posicionado, ya que los breakevens de inflación en los tramos largos de la curva descuentan un escenario demasiado pesimista. Algo similar ocurre con el TZX28, que rinde en torno a CER más 8,8%, un nivel que habilita apostar a una compresión de tasas reales mientras se captura el carry de una inflación todavía elevada.

Un cierre de mes sin sobresaltos a la vista

Con un menú amplio, mayor liquidez sistémica y una porción relevante de los vencimientos en manos de organismos públicos, el escenario base apunta a una refinanciación completa de los compromisos.

La licitación de mañana aparece menos condicionada por tensiones financieras y más enfocada en la señal que deje sobre la curva en pesos, en un mercado que empieza a mirar con mayor atención la duración y el rendimiento real de los instrumentos ofrecidos.

