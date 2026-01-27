Consejo de Paz: Otro pedido de citación a Pablo Quirno para que informe lo que firmó Milei

La contribución de la discordia

Uno de los puntos más cuestionados del board es el pago de una contribución de US$ 1.000 millones para que un país obtenga una membresía permanente.

image

En su proyecto de resolución, el diputado Paulón preguntó al respecto: “ ¿Se encuentra previsto realizar el aporte económico para la incorporación de la República Argentina en el Board of Peace de forma permanente? En caso de ser afirmativo ¿Dicho aporte —que, según información pública, ascendería a mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000) para acceder a una membresía permanente en su Consejo Directivo— surge de estatutos, reglamentos u otros documentos constitutivos del organismo, indicando su fuente y validez jurídica?”.

El diputado Ferraro, habida cuenta de que el Gobierno de Milei dijo que la República Argentina quedó exceptuada del pago de los US$ 1.000 millones, inquirió “si esa excepción existe efectivamente” y que se informe si la misma “tiene carácter permanente o temporal”. Además, preguntó si hay otro tipo de aportes financieros que deba hacer el país a futuro en el marco del Consejo.

