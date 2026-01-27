Hace casi una semana que Javier Milei firmó en Davos la conformación del Consejo de Paz que impulsó el presidente de USA, Donald Trump, y desde entonces se desconocen los alcances, costos y compromisos que tomó la Argentina. En el Congreso se sumó un segundo pedido de informes y otra citación al canciller Pablo Quirno.
EN DIPUTADOS
Consejo de Paz: Otro pedido de citación a Pablo Quirno para que informe lo que firmó Milei
Segundo pedido de legisladores opositores para que el canciller Pablo Quirno informe qué implica el Consejo de Paz que firmó Milei con Donald Trump.
Consejo de Paz: la firma de Milei y silencio de Pablo Quirno
“Con @MonicaFradeok presentamos un pedido de informes y la citación del Ministro de Relaciones Exteriores @pabloquirno, para que brinde explicaciones sobre la incorporación de la Argentina al Board of Peace impulsado por el presidente Trump e integrado mayoritariamente por países con regímenes políticos autocráticos, democracias iliberales o de baja intensidad, monarquías absolutas, monarquías absolutas de carácter teocrático y populismos”, anunció el diputado nacional Maximiliano Ferraro este martes (27/1) en sus redes sociales.
Ferraro apunta a algunos de los 20 países que se unieron al organismo, entre los que se cuenta a Israel, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Hungría.
Se trata del segundo proyecto de resolución que se presenta en Diputados por el mismo motivo, el primero fue del diputado socialista Esteban Paulón acompañado por Pablo Farías, ambos integrantes del interbloque Provincias Unidas.
De momento, no hubo ningún pronunciamiento de la Cancillería al respecto.
La contribución de la discordia
Uno de los puntos más cuestionados del board es el pago de una contribución de US$ 1.000 millones para que un país obtenga una membresía permanente.
En su proyecto de resolución, el diputado Paulón preguntó al respecto: “ ¿Se encuentra previsto realizar el aporte económico para la incorporación de la República Argentina en el Board of Peace de forma permanente? En caso de ser afirmativo ¿Dicho aporte —que, según información pública, ascendería a mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000) para acceder a una membresía permanente en su Consejo Directivo— surge de estatutos, reglamentos u otros documentos constitutivos del organismo, indicando su fuente y validez jurídica?”.
El diputado Ferraro, habida cuenta de que el Gobierno de Milei dijo que la República Argentina quedó exceptuada del pago de los US$ 1.000 millones, inquirió “si esa excepción existe efectivamente” y que se informe si la misma “tiene carácter permanente o temporal”. Además, preguntó si hay otro tipo de aportes financieros que deba hacer el país a futuro en el marco del Consejo.
