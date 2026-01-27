urgente24
OCIO Griselda Siciliani > Luciano Castro > separación

SEPARACIÓN

Griselda Siciliani se cansó y habló sobre Luciano Castro como nunca

Griselda Siciliani rompió el silencio y se refirió a la separación de Luciano Castro tras es escándalo por los audios.

27 de enero de 2026 - 11:08
Griselda Siciliani habló sobre su separación.

Griselda Siciliani habló sobre su separación.

Griselda Siciliani y Luciano Castro decidieron poner fin a su relación tras el escándalo por los audios que el actor le envió a otra mujer. La actriz rompió el silencio sobre la separación y fue muy decidida a la hora de hablar ante la prensa y en sus redes sociales.

Fiel a su estilo donde no suele hablar de su vida privada ni mucho más alimentar las polémicas, sobre todo cuando ella es la protagonista, Griselda Siciliani dejó clarísima su postura acerca del tema y cerró para siempre este debate de su ruptura con Castro.

image
Griselda Siciliani habló sobre la ruptura.

Griselda Siciliani habló sobre la ruptura.

Griselda Siciliani habló de su separación

La actriz terminó las grabaciones de la serie de Moria Casán y fue interceptada por varios reporteros que querían sacarle un título a toda costa. La famosa fue muy contundente y no reveló absolutamente nada, aunque sin duda sepultó su relación.

Seguir leyendo

"No hablo de mi intimidad ni opino sobre la de nadie", dijo Siciliani a los medios en primer lugar. Lo cierto es que la misma confirmó, aunque entre líneas, que lo suyo con Luciano Castro es cosa del pasado. La actriz siquiera atinó a defenderlo como aquella vez en el programa de Moria Casán.

"No quiero colaborar con la expansión de eso. No quiero hablar", sentenció Griselda. Sin duda es un tema que la deja bastante expuesta ya que su pareja le envió audios a otra mujer y todo eso se volvió viral incluso en otros países. Un momento que querrá olvidar.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES