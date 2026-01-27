Telefe redobla la apuesta de la mano del nuevo Gran Hermano

Recrudeció la guerra en Telefe entre Verónica Lozano y Wanda Nara

El domingo (25/01) desde el ciclo televisivo Infama abordaron la mala relación que hay entre Verónica Lozano y Wanda Nara y dejaron en claro que recrudeció la enemistad entre ambas de cara al comienzo de Bake Off.

Costa, panelista de Cortá por Lozano, saltó en defensa de la conductora del ciclo del que forma parte y aseguró que "hay un proyecto" que aseguró que la tendrá como líder.

"Si bien todos los proyectos de televisión son a confirmar, en teoría, cuando termine Gran Hermano va Vero. Es un formato que a la gente le gusta, que ya está comprado", expresó de manera tajante.

Asimismo, más tarde sumó fue Marcela Tauro quien le preguntó sin rodeos: "¿Trabajarías con Wanda?". En primera instancia la invitada preguntó curiosa: "¿Si yo trabajaría con Wanda? Pero qué tendría que hacer yo. No podría". Y más tarde agregó para salir airosa: "Yo solo cocino cuando me enamoro de un hombre".

