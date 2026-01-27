El reality más exitoso de la televisión argentina ya tiene fecha confirmada para su regreso por la pantalla de Telefe. Gran Hermano: Generación dorada será la nueva edición que promete renovar el formato, una casa completamente distinta y una estrategia pensada para reconquistar al público masivo.
CUÁNDO SE ESTRENA
Telefe redobla la apuesta de la mano del nuevo Gran Hermano
Con una propuesta actualizada y mayor cruce con plataformas digitales, Telefe apuesta fuerte al regreso del reality más emblemático del país.
Luego de algunas semanas de rumores, el canal anunció que el debut será el lunes 23 de febrero y que Santiago del Moro continuará como conductor. A más de 25 años de su estreno en el país, el ciclo televisivo sigue siendo uno de los programas más fuertes del prime time y una pieza clave en la grilla del canal.
En esta oportunidad, el canal de las pelotas apuesta a una temporada que buscará actualizar el clásico encierro a los nuevos consumos digitales. Si bien se mantendrán los pilares históricos del certamen, se sumarán nuevas dinámicas de juego, desafíos inesperados y una casa diseñada para potenciar la convivencia y el conflicto.
Asimismo, la propuesta tendrá una fuerte presencia en plataformas digitales, con más contenido en streaming y redes sociales. El rol del destacado conductor será central para acompañar una temporada que aspira a convertirse nuevamente en el gran tema de conversación del año.
Recrudeció la guerra en Telefe entre Verónica Lozano y Wanda Nara
El domingo (25/01) desde el ciclo televisivo Infama abordaron la mala relación que hay entre Verónica Lozano y Wanda Nara y dejaron en claro que recrudeció la enemistad entre ambas de cara al comienzo de Bake Off.
Costa, panelista de Cortá por Lozano, saltó en defensa de la conductora del ciclo del que forma parte y aseguró que "hay un proyecto" que aseguró que la tendrá como líder.
"Si bien todos los proyectos de televisión son a confirmar, en teoría, cuando termine Gran Hermano va Vero. Es un formato que a la gente le gusta, que ya está comprado", expresó de manera tajante.
Asimismo, más tarde sumó fue Marcela Tauro quien le preguntó sin rodeos: "¿Trabajarías con Wanda?". En primera instancia la invitada preguntó curiosa: "¿Si yo trabajaría con Wanda? Pero qué tendría que hacer yo. No podría". Y más tarde agregó para salir airosa: "Yo solo cocino cuando me enamoro de un hombre".
