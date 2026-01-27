Paro de colectivos: Esperando a la UTA, debut de Herrman y una denuncia que salpica al Gobierno

Desde entonces, el sindicato que conduce Roberto Fernández está en estado de alerta y activará un plan de lucha que puede incluir un paro total de actividades en todas las líneas de corta y media distancia del AMBA.

Paro de colectivos

Todo indica que la UTA no aceptará otra demora para sentarse a negociar con las cámaras del sector ni la falta de una mejora en la oferta de aumento salarial del 1%. Si esto es así, podrían avanzar con el varias veces anunciado paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

sube colectivos.jpg Los empresarios ofrecieron un aumento salarial del 1% que la UTA consideró una "burla".

Lo que podría evitar la medida de fuerza sería que el Gobierno dicte la conciliación obligatoria a través de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, y que mediará en la reunión de hoy.

Denuncia a Metropol que apunta a Pierrini

En el medio delas negociaciones entre empresarios y el sindicato, el presidente de la empresa de colectivos Monsa, Marcelo Pasciuto, amenazó con denunciar penalmente en los próximos días a la empresa La Nueva Metropol por adulterar supuestamente datos de la SUBE para cobrar más subsidios estatales, por lo cual culpan al exsecretario de Transorte, Luis Pierrini, por no hacer nada.

“Esta semana podríamos estar cerrando con nuestros abogados una acción penal en la Justicia”, adelantó Pasciuto en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

El 26 de diciembre de 2025, cuatro cámaras del sector enviaron una nota a la Secretaría de Transporte que conducía Pierrini para advertir lo que estaba sucediendo con Metropol y este año renovaron el reclamo: “El 15 de enero presentamos otra nota y siguieron sin hacer nada. El 18 ya estaba en los medios. A los pocos días, desde Davos anuncian la salida del secretario de Transporte”, mencionó Pasciuto.

