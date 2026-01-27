La Unión Tranviarios Automotor (UTA) no acepta más demoras tras las postergaciones de reuniones, una oferta de aumento salarial del 1% que rechazaron y la insistencia de las empresas en la falta de recursos. Este martes (27/1) a las 14.30 hay otra audiencia en la Secretaría de Trabajo y alerta por un paro de colectivos.
AUDIENCIA CLAVE
Paro de colectivos: Esperando a la UTA, debut de Herrman y una denuncia que salpica al Gobierno
Este martes (27/1) vuelven a reunirse la UTA y empresarios. Si no hay acuerdo se convocaría a un paro de colectivos. Debuta el secretario de Transporte.
UTA, empresarios y debut de Herrman
La UTA y los empresarios del sector se reunirán virtualmente este martes (27/1) a las 14.30 a instancias de la Secretaría de Trabajo para destrabar las negociaciones salariales tras el ofrecimiento de un aumento del 1% que ofrecieron las empresas y que el gremio rechazó de plano.
El ánimo en la UTA no es el mejor: consideraron una “burla” la oferta de la patronal y ya tuvieron varias reuniones postergadas.
Por caso, antes de la reunión del 22/1 que el gremio consideró como “el límite final” para destrabar el conflicto paritario o lanzar medidas de fuerza, ocurrió la renuncia del secretario de Transporte Luis Pierrini, que fue reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, quien ahora debutará en el cargo en la audiencia de esta tarde.
La reunión de la semana pasada entre la UTA y las cámaras empresarias del transporte del AMBA (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA), era una cita que había sido postergaba el martes 13/1, donde el sindicato ya habían planteado: “Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”.
Desde entonces, el sindicato que conduce Roberto Fernández está en estado de alerta y activará un plan de lucha que puede incluir un paro total de actividades en todas las líneas de corta y media distancia del AMBA.
Paro de colectivos
Todo indica que la UTA no aceptará otra demora para sentarse a negociar con las cámaras del sector ni la falta de una mejora en la oferta de aumento salarial del 1%. Si esto es así, podrían avanzar con el varias veces anunciado paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Lo que podría evitar la medida de fuerza sería que el Gobierno dicte la conciliación obligatoria a través de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, y que mediará en la reunión de hoy.
Denuncia a Metropol que apunta a Pierrini
En el medio delas negociaciones entre empresarios y el sindicato, el presidente de la empresa de colectivos Monsa, Marcelo Pasciuto, amenazó con denunciar penalmente en los próximos días a la empresa La Nueva Metropol por adulterar supuestamente datos de la SUBE para cobrar más subsidios estatales, por lo cual culpan al exsecretario de Transorte, Luis Pierrini, por no hacer nada.
“Esta semana podríamos estar cerrando con nuestros abogados una acción penal en la Justicia”, adelantó Pasciuto en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.
El 26 de diciembre de 2025, cuatro cámaras del sector enviaron una nota a la Secretaría de Transporte que conducía Pierrini para advertir lo que estaba sucediendo con Metropol y este año renovaron el reclamo: “El 15 de enero presentamos otra nota y siguieron sin hacer nada. El 18 ya estaba en los medios. A los pocos días, desde Davos anuncian la salida del secretario de Transporte”, mencionó Pasciuto.
AMPLIAREMOS