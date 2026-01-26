Di Tella: La confianza en el Gobierno de Javier Milei volvió a caer

Por edades, el grupo de 18 a 29 años conserva el nivel más elevado de confianza (2,70), mientras que el segmento de 30 a 49 años continúa siendo el más crítico (2,17). Entre los mayores de 50 años se registró, incluso, una leve mejora mensual

En el plano geográfico, el Interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,59), mientras que CABA mostró la caída más pronunciada del mes (-12,4%), aunque se mantiene por encima del Gran Buenos Aires dentro del AMBA.

Uno de los contrastes más fuertes aparece al observar las expectativas económicas. Quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año registran un ICG de 4,14 puntos, muy por encima de quienes consideran que se mantendrá igual (2,56) o empeorará (0,35). Este último grupo volvió a mostrar una caída significativa en enero.

Confianza en el Gobierno: El único dato positivo para Javier Milei

Si hay un dato del que puede aferrarse Javier Milei es la comparación con los últimos presidentes: el nivel actual del libertario se mantiene por encima del registrado en igual mes de gestiones anteriores, superando en un 5,2% al de enero de 2018 (Mauricio Macri) y en un 55,3% al de enero de 2022 (Alberto Fernández).

Al que no logra superar es a Néstor Kirchner, que en promedio tuvo una confianza del 2,49%, apenas un 0,5% más que el promedio actual de Javier Milei.

image

