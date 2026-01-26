La confianza en el Gobierno de Javier Milei volvió a registrar una fuerte caída en enero 2026, tras el repunte de octubre y noviembre pasado. Según el informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó 2,8% respecto de diciembre.
SÓLO UN DATO 'POSITIVO'
Di Tella: La confianza en el Gobierno de Javier Milei volvió a caer
El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 2,8% en enero 2026 comparado con el mes previo, y 8% interanual, según la Universidad Torcuato Di Tella.
De este modo, el indicador se ubicó en 2,40 puntos, en una escala que va de 0 a 5, reflejando un retroceso en la percepción ciudadana sobre la gestión nacional. En términos interanuales, la baja fue aún más marcada: el índice cayó 8% en comparación con enero de 2025.
De acuerdo a lo publicado por Ámbito.com, el informe señala que el ICG comenzó el año levemente por debajo del promedio de la gestión de Javier Milei (2,44), pero por encima del promedio observado durante 2025 (2,35).
Durante enero, el ICG mostró variaciones negativas en los 5 subíndices que lo componen:
Capacidad para resolver los problemas del país: 2,84 (-1,7%)
Honestidad de los funcionarios: 2,69 (-3,6%)
Eficiencia en la administración del gasto público: 2,23 (-3,9%)
Evaluación general del gobierno: 2,22 (-2,6%)
Preocupación por el interés general: 2,01 (-1,5%)
Hombres jóvenes, los que más confían en Javier Milei
El relevamiento vuelve a mostrar diferencias marcadas según los perfiles sociodemográficos. La confianza sigue siendo más alta entre los hombres que entre las mujeres, aunque en enero la caída fue más fuerte en el segmento masculino, lo que redujo la brecha entre ambos grupos a 0,25 puntos.
Por edades, el grupo de 18 a 29 años conserva el nivel más elevado de confianza (2,70), mientras que el segmento de 30 a 49 años continúa siendo el más crítico (2,17). Entre los mayores de 50 años se registró, incluso, una leve mejora mensual
En el plano geográfico, el Interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,59), mientras que CABA mostró la caída más pronunciada del mes (-12,4%), aunque se mantiene por encima del Gran Buenos Aires dentro del AMBA.
Uno de los contrastes más fuertes aparece al observar las expectativas económicas. Quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año registran un ICG de 4,14 puntos, muy por encima de quienes consideran que se mantendrá igual (2,56) o empeorará (0,35). Este último grupo volvió a mostrar una caída significativa en enero.
Confianza en el Gobierno: El único dato positivo para Javier Milei
Si hay un dato del que puede aferrarse Javier Milei es la comparación con los últimos presidentes: el nivel actual del libertario se mantiene por encima del registrado en igual mes de gestiones anteriores, superando en un 5,2% al de enero de 2018 (Mauricio Macri) y en un 55,3% al de enero de 2022 (Alberto Fernández).
Al que no logra superar es a Néstor Kirchner, que en promedio tuvo una confianza del 2,49%, apenas un 0,5% más que el promedio actual de Javier Milei.
