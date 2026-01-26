Videovigilancia urbana: las cámaras ya no alcanzan pero ¿la IA podría prevenir delitos?

La Videovigilancia urbana se transformó en las últimas dos décadas del Siglo XXI en una herramienta fundamental para intentar esclarecer episodios delictivos y para poder visibilizar el accionar de los delincuentes que, además, permite ser capturados, como se suele decir, de manera “infraganti”.
La Videovigilancia urbana se transformó en una herramienta fundamental para solucionar episodios delictivos pero no aporta soluciones para mejorar la seguridad.
Con el hipotético objetivo de mejorar la seguridad o “acabar con el delito”, muchos municipios argentinos continúan cometiendo el error estructural de instalar más cámaras. En tal sentido, tanto la experiencia técnica como los datos oficiales muestran que, sin conectividad, analítica inteligente y capacidad de gestión, la videovigilancia se convierte en una inversión con bajo impacto real.
¿Qué es lo que dicen los especialistas en Videovigilancia urbana?
“Muchos municipios parten de la idea de que, a mayor cantidad de cámaras, automáticamente hay mayor seguridad. Sin embargo, suelen subestimar componentes críticos como la red de transmisión y su ancho de banda, el almacenamiento de la información y la analítica de video”, explicó el Ing. Maximiliano Espinoza, especialista en videovigilancia y sistemas VMS de Toltech Group, empresa argentina con más de una década de experiencia en infraestructura tecnológica y soluciones de seguridad para el sector público y privado.
El problema no es menor. Según el Informe Ejecutivo 2024 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), publicado en 2025, en Argentina se registraron más de 2 millones de hechos delictivos durante el último año. Aunque los homicidios dolosos descendieron a una tasa de 3,8 cada 100.000 habitantes, los delitos contra la propiedad, como robos y hurtos, se mantienen en niveles elevados. “Estos datos evidencian que la seguridad urbana no se resuelve acumulando dispositivos, sino con inteligencia, análisis de patrones y capacidad de respuesta en tiempo real”, señaló.
La dificultad de los operadores de las cámaras de seguridad
Diversos estudios técnicos sobre CCTV indican que un operador no puede monitorear de manera efectiva más de 16 cámaras en simultáneo. “Por más que se instalen cientos de cámaras, si el municipio no cuenta con analítica de video impulsada por inteligencia artificial (IA) y un sistema de gestión de seguridad integrado que genere alertas automáticas, el modelo seguirá siendo reactivo. En ese caso, el sistema se limita a revisar grabaciones después del hecho, desaprovechando el verdadero potencial preventivo que hoy ofrece la tecnología”, puntualizó Espinoza.
“En cambio, cuando la seguridad se construye sobre una estrategia basada en datos, los municipios pueden avanzar hacia un enfoque proactivo, con herramientas como mapas de calor, análisis de patrones horarios o sistemas de LPR para la lectura automática de patentes, entre otros, permiten detectar situaciones de riesgo antes, durante y después de un ilícito”, explicó el especialista, quien destacó que en Argentina ya existen municipios que avanzaron en esta dirección.
La efectividad de la Videovigilancia urbana
Espinoza remarcó que la efectividad de la videovigilancia no depende solo de la tecnología, sino también de las personas y de la organización. “Sin protocolos claros, operadores capacitados y una coordinación real entre fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, el sistema pierde impacto”, señaló. Además, advirtió sobre los riesgos de una vigilancia excesiva sin reglas claras, especialmente cuando no se protege adecuadamente la privacidad de los datos. “La seguridad debe pensarse como una política de Estado, con reglas, continuidad y responsabilidad en el uso de la tecnología”, concluyó.
Acerca de TOLTECH GROUP:
Toltech Group es una empresa argentina especializada en infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y videovigilancia, con más de una década de trayectoria. Reconocida como Great Place to Work, combina la solidez de sus alianzas globales (Motorola, Huawei, Hikvision) con la agilidad de un integrador local. Su propuesta se centra en brindar soluciones confiables y de alto impacto para el sector público y privado, con un enfoque innovador, responsable y orientado a generar valor en las comunidades donde opera.
