Videovigilancia urbana: las cámaras ya no alcanzan pero ¿la IA podría prevenir delitos?

“En cambio, cuando la seguridad se construye sobre una estrategia basada en datos, los municipios pueden avanzar hacia un enfoque proactivo, con herramientas como mapas de calor, análisis de patrones horarios o sistemas de LPR para la lectura automática de patentes, entre otros, permiten detectar situaciones de riesgo antes, durante y después de un ilícito”, explicó el especialista, quien destacó que en Argentina ya existen municipios que avanzaron en esta dirección.

Videovigilanciaurbanaporqueemaascamarasnoalcanzanfoto3 La Videovigilancia urbana se transformó en una herramienta fundamental para solucionar episodios delictivos pero no aporta soluciones para mejorar la seguridad.

La efectividad de la Videovigilancia urbana

Espinoza remarcó que la efectividad de la videovigilancia no depende solo de la tecnología, sino también de las personas y de la organización. “Sin protocolos claros, operadores capacitados y una coordinación real entre fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, el sistema pierde impacto”, señaló. Además, advirtió sobre los riesgos de una vigilancia excesiva sin reglas claras, especialmente cuando no se protege adecuadamente la privacidad de los datos. “La seguridad debe pensarse como una política de Estado, con reglas, continuidad y responsabilidad en el uso de la tecnología”, concluyó.

Videovigilanciaurbanaporqueemaascamarasnoalcanzanfoto4 La Videovigilancia urbana se transformó en una herramienta fundamental para solucionar episodios delictivos pero no aporta soluciones para mejorar la seguridad.

Acerca de TOLTECH GROUP:

Toltech Group es una empresa argentina especializada en infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y videovigilancia, con más de una década de trayectoria. Reconocida como Great Place to Work, combina la solidez de sus alianzas globales (Motorola, Huawei, Hikvision) con la agilidad de un integrador local. Su propuesta se centra en brindar soluciones confiables y de alto impacto para el sector público y privado, con un enfoque innovador, responsable y orientado a generar valor en las comunidades donde opera.

Más notas de Urgente24

Caos en Gmail: Explotan las quejas por filtros colapsados en Google

9 autos eléctricos e híbridos que cambiarán el mercado en 2026

La predicción de Elon Musk sobre la IA que asusta al mundo

¿Qué pasa con la IA en Argentina? 6 de cada 10 la usan pero solo el 43% de las empresas la aplica

Científicos desarrollaron un chip que aumenta la velocidad de la computadora y el ahorro de energía

Gmail cambia todo y presenta la nueva herramienta que es furor