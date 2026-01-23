9 autos eléctricos e híbridos que cambiarán el mercado en 2026

Embed - The brand new 2026 Aston Martin Valhalla #astonmartin #aston #astonmartinvalhalla #cartok

Audi R26

El Gran Premio de Australia en Melbourne, a principios de marzo, verá al impresionante R26 de Audi en la parrilla de salida por primera vez, en el debut de la marca alemana en la F1. Durante 3 años, Audi ha estado desarrollando en Neuburg an der Donau su motor para la F1, preparándose para la nueva normativa del deporte, que exige que los coches distribuyan su energía al 50% entre gasolina y electricidad. La configuración de Audi consiste en un V-6 turboalimentado, un sistema de recuperación y almacenamiento de energía, un motor eléctrico y un generador combinados, y una unidad de control electrónico (el "cerebro" del coche), que controla el motor, los sistemas híbridos, la caja de cambios y más.

BMW iX3

La revista Wired afirma que ha probado el iX3 "y nos ha gustado mucho". El vehículo eléctrico representa la mayor inversión financiera en la historia de BMW. Es el 1ro. de 6 vehículos basados en la nueva plataforma modular para vehículos eléctricos "Neue Klasse" de BMW. Un tiempo de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos. Se pueden añadir 320 km en tan solo 10 minutos de enchufe. La cautonomía máxima WLTP de 800 km. "En nuestra prueba, calculamos que el iX3 alcanzaba los 560 km en condiciones reales". En el interior, el Asistente Personal Inteligente es impulsado por Alexa+.

Ferrari Eléctrica

Muy esperado en 2026 el Elettrica, de Ferrari, 1er. automóvil eléctrico de la marca y la declaración de ingeniería más ambiciosa de la compañía en décadas. Con 4 motores internos que generan más de 1000 CV, la Elettrica combinará un rendimiento prodigioso con una autonomía de 519 km gracias a su batería de 122 kWh, respaldada por una carga rápida de 350 kW. El interior es con LoveFrom, la agencia de diseño de Jony Ive. El diseño es de Marc Newson. La Elettrica captura las vibraciones mecánicas del motor con sensores y las amplifica, evolucionando con el acelerador, el frenado regenerativo y los cambios de par. Se espera que alcance los 100 km/h en 2,5 segundos.

Geely EX2

Conocido como Xingyuan en China, el EX2 fue el vehículo más vendido del país en 2025. Este hatchback eléctrico compacto está diseñado para la conducción urbana. Ofrece un tamaño práctico, un diseño atractivo y una autonomía sorprendente para el segmento: 310 o 410 kilómetros, según el modelo. El EX2 de 5 puertas, tamaño urbano (4,13 metros de largo), sistema de tracción trasera que genera 58 kW (78 CV) o 85 kW (114 CV). En su interior, cuenta con una pantalla táctil de infoentretenimiento sorprendentemente grande y una pantalla digital para el conductor, mientras que la capacidad del maletero es de 1.320 litros en la parte trasera y 70 en el maletero. El precio de US$ 9.400 en China será de US$ 21.500 en Occidente.

Kia EV2

Kia, al igual que su hermano Hyundai, continúa su transformación gracias a un diseño elegante y a su adopción de las capacidades de los vehículos eléctricos. Al superlativo y de gran tamaño EV9 se le opone el diminuto EV2, uno de los vehículos eléctricos de entrada más importantes de 2026, incorporando características de un gran vehículo a un SUV eléctrico compacto diseñado para las aventuras urbanas cotidianas. Debería venderse en torno a los US$ 32.000. Tiene 2 opciones de batería: un paquete estándar de 42,2 kWh que ofrece una autonomía de 322 kilómetros junto con una batería más grande de 61,0 kWh con unos 450 kilómetros. La plataforma e-GMP de 400 voltios significa que 30 minutos en un cargador pueden llevar la batería del 10% al 80%. En el interior, una configuración de infoentretenimiento de triple pantalla, asientos flexibles y 403 litros de espacio en el maletero de un vehículo de apenas 4 metros de largo.

Porsche Cayenne Eléctrico

El lanzamiento más emocionante de Porsche en 2026 será el Cayenne Eléctrico. A mediados de 2026, se ubicará junto a los Cayenne de combustión e híbridos. Bajo la carrocería hay una arquitectura de 800 voltios con una batería de 113 kWh y una carga ultrarrápida de hasta 400 kW que puede agregar 200 millas (321 Km) en 10 minutos. Las cifras de autonomía son impresionantes, con estimaciones que se extienden a 400 millas (643 Km). Veloz: 1.133 hp y 0 a 62 mph en 2.5 segundos. En el interior, la curva 'Flow Display' y los controles físicos para las funciones clave. Hay carga inalámbrica inductiva: transfiere energía mediante inducción electromagnética entre una bobina transmisora (en la base) y una receptora (en el dispositivo).

Sony Honda Mobility Afeela 1

Afeela 1 finalmente llegará en 2026. La empresa conjunta, que combina el software, los sensores y el potencial de entretenimiento de Sony con la experiencia de fabricación automotriz de Honda, entregará, en la 2da. mitad de este año, las primeras unidades en California (USA). Doble motor y tracción total genera 480 CV con una batería de 91 kWh, suficiente para una autonomía de 480 km según la EPA (autoridad ambiental de USA). Equipado con 40 sensores —incluyendo 18 cámaras, lidar y radares, y 12 sensores ultrasónicos— para dar soporte a los sistemas de asistencia al conductor y a los futuros modos de conducción autónoma sin intervención. Sony ha trabajado en un audio inmersivo de 360°, juegos integrados y la posibilidad de ver contenido de PlayStation en streaming durante la carga.

Xiaomi SU7

Cuando Xiaomi lanzó el sedán eléctrico SU7 en marzo de 2024 en China, recibió 50.000 pedidos en los primeros 27 minutos de venta: la misma que la de todos los Cybertrucks vendidos hasta la fecha. Y 2 años después, el SU7 2026 incluye mejoras significativas. La asistencia avanzada a la conducción viene de serie en todos los niveles de equipamiento, la potencia de procesamiento se ha incrementado a 700 billones de operaciones por segundo y una arquitectura de 900 voltios permitirá una carga mucho más rápida para más de 900 kilómetros reportados en el ciclo CLTC (de China). Neumáticos traseros más anchos, pinzas de freno más grandes y detalles refinados en la parrilla. Todo esto por $32.800 en su mercado local.

