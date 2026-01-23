Karina Milei, en su peor momento frente a la opinión pública

Así, "El Jefe", como la llama el Presidente, que la defiende y pondera, se ubica en el fondo de la tabla de posiciones de la encuesta, siendo superada por Cristina Kirchner, quien tiene más imagen positiva y menos negativa. Karina Milei acumula 35 puntos de diferencial negativo contra los 25 de la detenida exPresidente.

image

Como ha abordado Urgente24 en distintos momentos (aquí y aquí), históricamente Karina Milei ha tenido una baja imagen positiva, sin poder capitalizar al menos parte de la popularidad de su hermano.

Pero al factor estructural se sumó el coyuntural: su rechazó se disparó a partir del caso ANDIS, en la que quedó vinculada a una trama de corrupción que la señalaba como receptora de coimas cobradas a los laboratorios que vendían medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad. No obstante, la funcionaria no ha sido imputada en la causa judicial que se instruye.

"Históricamente Karina Milei tuvo una imagen positiva baja y en torno al 30%, que es la base de votantes de Milei, su núcleo duro. El caso ANDIS claramente agrava esta situación, llevando la negativa de 50% en junio 2025 al 65% actual", explica Tomás Banchero, socio gerente de la consultora Trends, en diálogo con Urgente24.

Consultado sobre si se trata del peor momento de la hermanísima en términos de imagen, Banchero respondió: "Sí, desde ANDIS su negativa oscila entre 60 y 65%".

El consultor explica que el deterioro en la imagen la secretaria general de la Presidencia responde al rechazo que generó el caso ANDIS entre votantes antikirchneristas, del PRO y la UCR, entre otros, que componen el "voto blando" de Milei.

"Karina además está entre los funcionarios menos valorados", sostiene Banchero y remite a una medición de diciembre en la que "El Jefe" aparece con un 1% de apoyo cuando se consulta por el "mejor ministro" del gabinete libertario al cumplirse 2 años de gestión. Ese ránking lo lideró con el 19% Patricia Bullrich, quien hasta el 10/12 fue ministra de Seguridad, seguida de Guillermo Francos (14%), aunque para entonces ya había renunciado como jefe de Gabinete.

No obstante, 41% de los consultados escogió la opción "Ninguno".

trend-diciembre-ministros

Consultado sobre las posibilidades electorales de Karina Milei en este escenario, Banchero remitió nuevamente a la encuesta de diciembre, que arrojó que apenas el 8% de los consultados dijo que "seguro votaría" a la hermanísima si fuera ella la candidata presidencial de LLA en 2031, es decir, al cabo de un hipotético segundo mandato de Javier Milei.

Un 17% se manifestó como votante potencial, lo que colocó su techo electoral en un 25%. En cambio, un fulminante 65% respondió que "nunca la votaría".

image

"Karina no logra penetrar en el votante blando como lo hace Milei", analiza el socio gerente de Trends y coincide cuando se le plantea que la desvinculación en la que quedó la funcionaria respecto de su hermano, que nunca le pudo transferir al menos parte de su popularidad a pesar de que siempre la ha ubicado en un altísimo orden dentro del gobierno y su vida.

"Post ANDIS ya no sólo genera indiferencia en ese votante blando, sino más bien rechazo", concluyó el consultor.