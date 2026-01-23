Javier Milei arranca 2026 con un 50% de imagen positiva. Y si bien repite la cifra de diciembre, en enero su desaprobación se reduce 2 puntos porcentuales, hasta el 47%, lo que le permite ampliar su diferencial positivo a 3 puntos.
Karina Milei, en su peor momento frente a la opinión pública
Históricamente, la hermana presidencial tuvo baja popularidad. Pero el caso ANDIS se volvió un punto de inflexión que parece sin retorno.
Son datos que arroja la última encuesta de la consultora Trends. El estudio al que accedió Urgente24 se relevó entre el 05 y el 16/01 y abarcó 2.000 casos efectivos a nivel nacional recolectados de forma online. El margen de error es de +/-2,2 puntos.
Y así como el Presidente sostiene su popularidad, a pesar de que se resiente un poco la imagen de su gestión (cayó 4 puntos desde las elecciones), todo lo contrario sucede con Karina Milei, su hermana, la persona que más influye sobre él y la de mayor poder político dentro de la estructura libertaria.
La secretaria general de la Presidencia y titular de LLA a nivel nacional se encuentra, según el mismo sondeo, en el peor momento de su relación con la opinión pública.
La aprobación de la hermanísima se concentra en el núcleo duro mileista y arranca 2026 con una baja en relación a diciembre de 5 puntos, hasta el 30%. Es proporción se traslada directamente a la imagen negativa, que asciende al 65%, la marca más alta en la serie histórica de la medición de Trends.
Así, "El Jefe", como la llama el Presidente, que la defiende y pondera, se ubica en el fondo de la tabla de posiciones de la encuesta, siendo superada por Cristina Kirchner, quien tiene más imagen positiva y menos negativa. Karina Milei acumula 35 puntos de diferencial negativo contra los 25 de la detenida exPresidente.
Como ha abordado Urgente24 en distintos momentos (aquí y aquí), históricamente Karina Milei ha tenido una baja imagen positiva, sin poder capitalizar al menos parte de la popularidad de su hermano.
Pero al factor estructural se sumó el coyuntural: su rechazó se disparó a partir del caso ANDIS, en la que quedó vinculada a una trama de corrupción que la señalaba como receptora de coimas cobradas a los laboratorios que vendían medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad. No obstante, la funcionaria no ha sido imputada en la causa judicial que se instruye.
"Históricamente Karina Milei tuvo una imagen positiva baja y en torno al 30%, que es la base de votantes de Milei, su núcleo duro. El caso ANDIS claramente agrava esta situación, llevando la negativa de 50% en junio 2025 al 65% actual", explica Tomás Banchero, socio gerente de la consultora Trends, en diálogo con Urgente24.
Consultado sobre si se trata del peor momento de la hermanísima en términos de imagen, Banchero respondió: "Sí, desde ANDIS su negativa oscila entre 60 y 65%".
El consultor explica que el deterioro en la imagen la secretaria general de la Presidencia responde al rechazo que generó el caso ANDIS entre votantes antikirchneristas, del PRO y la UCR, entre otros, que componen el "voto blando" de Milei.
"Karina además está entre los funcionarios menos valorados", sostiene Banchero y remite a una medición de diciembre en la que "El Jefe" aparece con un 1% de apoyo cuando se consulta por el "mejor ministro" del gabinete libertario al cumplirse 2 años de gestión. Ese ránking lo lideró con el 19% Patricia Bullrich, quien hasta el 10/12 fue ministra de Seguridad, seguida de Guillermo Francos (14%), aunque para entonces ya había renunciado como jefe de Gabinete.
No obstante, 41% de los consultados escogió la opción "Ninguno".
Consultado sobre las posibilidades electorales de Karina Milei en este escenario, Banchero remitió nuevamente a la encuesta de diciembre, que arrojó que apenas el 8% de los consultados dijo que "seguro votaría" a la hermanísima si fuera ella la candidata presidencial de LLA en 2031, es decir, al cabo de un hipotético segundo mandato de Javier Milei.
Un 17% se manifestó como votante potencial, lo que colocó su techo electoral en un 25%. En cambio, un fulminante 65% respondió que "nunca la votaría".
"Karina no logra penetrar en el votante blando como lo hace Milei", analiza el socio gerente de Trends y coincide cuando se le plantea que la desvinculación en la que quedó la funcionaria respecto de su hermano, que nunca le pudo transferir al menos parte de su popularidad a pesar de que siempre la ha ubicado en un altísimo orden dentro del gobierno y su vida.
"Post ANDIS ya no sólo genera indiferencia en ese votante blando, sino más bien rechazo", concluyó el consultor.