Carlos Casares, interventor del ENARGAS, se despidió "dolido" tras elección a dedo de directores

enargas.jpg Renuncia Carlos Casares, interventor de ENARGAS

Turbulencias: los otros 4 cambios en el gobierno nacional

La nueva baja en el Ejecutivo se sumó a los anuncios de:

-Luis Pierrini en la Secretaría de Transporte de la Nación.

-Paul Starc en la Unidad de Investigaciones Financieras

-Gerardo Boschín (Trenes Argentinos Operaciones)

-Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura).