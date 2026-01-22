“Hubiera preferido poder despedirme de todos y cada uno de Uds. Pero no me sentía lo suficientemente fuerte como para hacerlo”, dijo el ingeniero Carlos Casares a su empleados en un mensaje remitido por Whatsapp.
QUINTA RENUNCIA EN 24 HORAS
Carlos Casares, interventor del ENARGAS, se despidió "dolido" tras elección a dedo de directores
Tras 2 años de gestión y en medio de un polémico concurso para directores del ente unificado de gas, Carlos Casares dio el portazo. El 5to en 24 horas.
Casares explicó: “entiendo que no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. No cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del ENARGAS”.
Los concursos para cubrir puestos de directores en electricidad y gas fueron calificados a nivel interno como poco transparentes porque todos los postulantes elegidos son funcionarios actuales o bien asesores cercanos a las ideas “libertarias”.
El “dolor” de Casares muestra que no existieron criterios técnicos objetivos que determinen un orden de mérito.
Turbulencias: los otros 4 cambios en el gobierno nacional
La nueva baja en el Ejecutivo se sumó a los anuncios de:
-Luis Pierrini en la Secretaría de Transporte de la Nación.
-Paul Starc en la Unidad de Investigaciones Financieras
-Gerardo Boschín (Trenes Argentinos Operaciones)
-Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura).