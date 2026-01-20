Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"

Boca está transitando horas muy complicadas en cuanto al mercado de pases se refiere ya que se confirmó que Marino Hinestroza, por quien había negociaciones hace más de un mes, finalmente no llegará. En medio de esta situación, Claudio Úbeda sorprendió a todos y dio el OK para que un ex compañero de Lionel Messi refuerce al plantel.
Uno de los sectores que está dejando dudas de cara a lo que viene es el lateral derecho. Luis Advíncula rescindió su contrato para irse a Alianza Lima de Perú, lo que dejó como opciones a Juan Barinaga y Lucas Blondel. Este último no parece tener asegurada su continuidad en Boca ya desde hace varias semanas está tratando de lograr una salida para marcharse a un club que le asegure minutos.
Ante esta situación, Úbeda comenzó a pensar en una opción inesperada para reforzar la banda derecha. Uno de los jugadores que regresó de su préstamo fue Marcelo Weigandt, que durante los últimos dos años estuvo cedido al Inter Miami de Lionel Messi. De hecho, el Chelo fue parte del equipo que se consagró campeón de la MLS a finales del 2025. Más allá de esto, la directiva del club optó por no comprar al jugador.
Desde el 2 de enero Weigandt se estaba entrenando apartado del grupo principal a la espera de definir su futuro. Clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata preguntaron por él pero Boca no puso fáciles las negociaciones y de golpe, con la salida de Advíncula y la posible partida de Blondel, se empezó a barajar seriamente la posibilidad de que el Chelo sea tenido en cuenta nuevamente. Finalmente llegó la notificación.
Boca le da una nueva oportunidad a Weigandt
“Desde mañana, Marcelo Weigandt se suma al plantel de Boca”, indicó Tato Aguilera en TyC Sports, remarcando que Úbeda le indicó al Chelo que volverá a ser considerado para lo que se viene en la temporada 2026. No deja de llamar la atención que finalmente el nuevo refuerzo del Xeneize sea alguien que estuvo entrenándose apartado durante las últimas semanas.
Hasta el momento Boca, más allá de la negociación por Marino Hinestroza, no terminó de acelerar por ningún otro apellido. Jugadores como Alexis Cuello y Gastón Hernández aparecieron en carpeta y hubo consultas con sus representantes, pero la realidad es que hasta el momento no se dieron negociaciones formales con San Lorenzo. Todo indica que ante el contexto actual y con el torneo a punto de comenzar, el Xeneize se quedará con lo que tiene.
