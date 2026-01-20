Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"

Hasta el momento Boca, más allá de la negociación por Marino Hinestroza, no terminó de acelerar por ningún otro apellido. Jugadores como Alexis Cuello y Gastón Hernández aparecieron en carpeta y hubo consultas con sus representantes, pero la realidad es que hasta el momento no se dieron negociaciones formales con San Lorenzo. Todo indica que ante el contexto actual y con el torneo a punto de comenzar, el Xeneize se quedará con lo que tiene.

