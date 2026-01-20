Marino Hinestroza confirmó su futuro tras negociar con Boca y Vasco da Gama: "Nuevo jugador"

Boca había ofertado 5 millones de dólares por 100% de los derechos económicos y aceptó dejarle a Atlético Nacional un 20% de plusvalía en una futura venta, un acuerdo que a los de Medellín no terminaba de convencer. Vasco da Gama puso sobre la mesa 6 millones de dólares por el 80% de la ficha, es decir que el conjunto colombiano se queda con un 20% de todo lo que ingrese por una futura transferencia. Además, le pusieron a Hinestroza un salario anual mucho más importante.