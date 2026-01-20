Las últimas horas fueron más que turbulentas en Boca entorno a la llegada de Marino Hinestroza, el colombiano por el cual llevaba negociando más de un mes para incorporarlo. Vasco da Gama se metió en el medio y finalmente el extremo de Atlético Nacional de Medellín tomó una decisión final sobre cuál será su nuevo club.
FIN DE LA NOVELA
Marino Hinestroza confirmó su futuro tras negociar con Boca y Vasco da Gama: "Nuevo jugador"
Luego de varias semanas de negociación con Boca, Marino Hinestroza puso punto final y definió dónde seguirá su carrera.
Durante semanas se informó desde Boca que Marino Hinestroza sería el primer refuerzo de este mercado pases. El acuerdo con Atlético Nacional se informó desde las entrañas de la dirigencia Xeneize incluso para antes de que termine el 2025, pero la realidad es que desde Colombia siempre aseguraron que había diferencias en los montos y pagos.
Más allá de la tardanza y las diferencias que fueron surgiendo, desde Boca confirmaron una y otra vez que Hinestroza iba a llegar no solo porque ya había un acuerdo sino también porque el jugador le había dado el sí a Juan Román Riquelme. El viaje del colombiano a la Argentina nunca se concretó, tampoco hubo firma y el que aprovechó este hueco fue Vasco da Gama.
Boca había ofertado 5 millones de dólares por 100% de los derechos económicos y aceptó dejarle a Atlético Nacional un 20% de plusvalía en una futura venta, un acuerdo que a los de Medellín no terminaba de convencer. Vasco da Gama puso sobre la mesa 6 millones de dólares por el 80% de la ficha, es decir que el conjunto colombiano se queda con un 20% de todo lo que ingrese por una futura transferencia. Además, le pusieron a Hinestroza un salario anual mucho más importante.
Marino Hinestroza se muda a Brasil
Finalmente, Hinestroza y Atlético Nacional decidieron terminar negociaciones con Boca y acelerar con el club brasileño. “Marino Hinestroza será nuevo jugador de Vasco da Gama. El negocio se acaba de cerrar. Esperan que pueda viajar esta semana a Brasil para presentar exámenes médicos y firmar por 4 años”, expresó Pipe Sierra, uno de los periodistas colombianos de mayor renombre.
Desde Colombia expresaron un profundo malestar con Boca, tanto desde el entorno de Hinestroza como desde el corazón de Atlético Nacional, alegando que el club comandado por Juan Román Riquelme fue cambiando las condiciones de la operación en reiteradas oportunidades. Vasco da Gama aceleró y finalmente se quedó con el único futbolista que estaba cerca de ser refuerzo del Xeneize.
Más en GOLAZO24
Gallardo no lo quiere más en River y podría irse a otro club del fútbol argentino
Cuánto dinero recibiría River si Enzo Fernández pasa al Real Madrid
Rosario Central busca sacudir el mercado con un campeón con Boca Juniors
Riquelme quedó totalmente expuesto en Boca por Lucas Janson y Marino Hinestroza