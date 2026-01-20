En OLGA hay caras largas y comentarios por lo bajo con una de sus incorporaciones más recientes, que no estaría cumpliendo las expectativas y ya tendría el futuro en revisión, justo cuando el canal necesita precisión. Para colmo, en el medio aparece Flor de la V, una frase fuera de época y un episodio que podría haber acelerado una decisión.
"Lo ven perdido": OLGA evalúa si sigue con su nuevo fichaje, que no fluye y arma lío
La expectativa en OLGA era alta, el resultado no tanto
Maxi López, el exfutbolista que desembarcó en OLGA después de un muy buen paso por MasterChef Celebrity, logró algo que no siempre es fácil para alguien que viene del fútbol: caer bien, mostrarse relajado y generar empatía con el público. Ese envión fue clave para que el canal lo sume a Sería Increíble, el programa matutino que comparte con Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato.
El problema es que el streaming no perdona desajustes, lo que justamente, según distintas miradas internas, estaría pasando. El periodista Nahuel Saa, desde su cuenta de X fue directo al respecto: "En OLGA no están contentos con el desempeño de Maxi López en el stream. No fluye, le cuesta entrar en el código, al haber estado tanto tiempo fuera del país hace que a veces hablen de gente y él no sepa quienes son. El comentario es que lo ven muy perdido…". Encima que la frase circuló fuerte, nadie salió a desmentirla.
OLGA se construyó a base de ritmo, referencias compartidas, ironía y una conexión muy directa con lo que pasa en redes. Por eso, estar corrido de ese código te deja afuera, por más que tengas nombre y popularidad. A eso se suma que Maxi vive hace años en Italia y todavía se nota esa distancia con la cotidianidad argentina, algo que en un programa en vivo se nota rápido.
El comentario sobre Flor de la V que sería un límite para OLGA
Si había alguna duda, un comentario al aire sobre Flor de la V terminó de encender alarmas. Mientras tenían una charla distendida, Maxi lanzó: "No sería solo masculino, tendría que ser Florencia de la Vega, por ejemplo". La corrección llegó sin rodeos por parte de Nati Jota: "No es por ahí, Maxi. Es una mujer y es Florencia de la V". El momento quedó registrado, se viralizó y generó un ruido fuerte que OLGA claramente no necesitaba.
Días después, Flor de la V bajó el tono del conflicto, contó que recibió un llamado del exfutbolista y definió el episodio como un "chiste tonto" propio de un "machirulo que atrasa". Pero en un canal joven, muy atento a las discusiones actuales y con una audiencia exigente, ese tipo de errores pesan más de lo que parecen.
La propia Nati Jota dio contexto al aire y en entrevistas posteriores: "Yo pregunté para sacar tema y él dijo eso. Supongo que quiso hacer un chiste", aclaró, marcando que Maxi todavía está en proceso de adaptación después de tantos años afuera del país. A eso se le suman los viajes constantes por MasterChef Celebrity, los tiempos ajustados y cierto cansancio que también se percibe en cámara.
Hoy en OLGA no hay decisiones drásticas, pero sí una sensación clara de que el fichaje no está rindiendo como se esperaba. En el mundo del streaming, donde todo queda grabado y se mide en segundos, el margen de paciencia es corto. Y cuando el código no aparece, el problema pasa a ser del proyecto entero.
