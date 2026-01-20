"Lo ven perdido": OLGA evalúa si sigue con su nuevo fichaje, que no fluye y arma lío

El comentario sobre Flor de la V que sería un límite para OLGA

Si había alguna duda, un comentario al aire sobre Flor de la V terminó de encender alarmas. Mientras tenían una charla distendida, Maxi lanzó: "No sería solo masculino, tendría que ser Florencia de la Vega, por ejemplo". La corrección llegó sin rodeos por parte de Nati Jota: "No es por ahí, Maxi. Es una mujer y es Florencia de la V". El momento quedó registrado, se viralizó y generó un ruido fuerte que OLGA claramente no necesitaba.

tweet-2011840298125529109

Ver posteo original en X

Días después, Flor de la V bajó el tono del conflicto, contó que recibió un llamado del exfutbolista y definió el episodio como un "chiste tonto" propio de un "machirulo que atrasa". Pero en un canal joven, muy atento a las discusiones actuales y con una audiencia exigente, ese tipo de errores pesan más de lo que parecen.

La propia Nati Jota dio contexto al aire y en entrevistas posteriores: "Yo pregunté para sacar tema y él dijo eso. Supongo que quiso hacer un chiste", aclaró, marcando que Maxi todavía está en proceso de adaptación después de tantos años afuera del país. A eso se le suman los viajes constantes por MasterChef Celebrity, los tiempos ajustados y cierto cansancio que también se percibe en cámara.

image El comentario sobre Flor de la V fue un límite que OLGA no pudo ignorar. Aunque hubo disculpas, reforzó la idea de que el encaje de Maxi sigue siendo un problema.

Hoy en OLGA no hay decisiones drásticas, pero sí una sensación clara de que el fichaje no está rindiendo como se esperaba. En el mundo del streaming, donde todo queda grabado y se mide en segundos, el margen de paciencia es corto. Y cuando el código no aparece, el problema pasa a ser del proyecto entero.



