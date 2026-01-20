Ofensiva del Conicet: Bacterias, biofármacos y la frutilla de Axel Kicillof

Según Germán Rosano, investigador del Conicet y director de la UEM, "la espectrometría de masas mide masas moleculares con una sensibilidad y eficiencia altísima. En sólo 2 horas podemos conocer la identidad exacta de 10.000 moléculas, sus modificaciones químicas y su grado de pureza".

Desde su inicio, la UEM ha realizado casi 250 servicios, a costos competitivos y que ofrecen asesoría personalizada, a diferencia de otros servicios similares que requieren enviar muestras al exterior.

"Generalmente, los espectrómetros de masa requieren fragmentar las proteínas en péptidos para su análisis. Sin embargo, en la UEM hemos incorporado el módulo BioPharma a nuestro espectrómetro, lo que nos permite analizar proteínas grandes sin necesidad de cortarlas", explicó Rosano.

La espectrometría de masas es el estándar para medir la cantidad de fármaco unido a cada anticuerpo, asegurando la calidad y seguridad del producto.

Ahora, la batalla cultural: El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó en Mar del Plata la muestra 'Vidas Submarinas: ciencia, arte y soberanía', en el Museo de Arte Contemporáneo (MAR), que recupera los resultados de la expedición 'Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV', que alcanzó una masiva repercusión pública tras ser transmitida en vivo entre julio y agosto de 2025, y que luego fue reconocida con el premio Martín Fierro de Oro al streaming.

Kicillof le concedió un respaldo político al sistema científico a nivel nacional.

La muestra es de acceso libre y gratuito y puede visitarse de martes a domingos, de 15:00 a 21:00, hasta el 15/02 inclusive.

La propuesta fue desarrollada de manera conjunta entre los ministerios de Comunicación Pública y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Instituto Cultural, AUBASA y el Conicet Mar del Plata.

Daniela Garanzini (Conicet Mar del Plata) y vocera de la exposición detalló: "No es solo una muestra para ver, porque está pensando como un encuentro entre la ciencia y en el arte para aprender en familia (...) hay actividades para los más chiquitos, fotos en alta calidad con su información asociadad y talleres de arte y robótica".

El universo de la niñez tiene 3 módulos: 2, 7 y 12 años.

La muestra permite conocer el desarrollo y los principales hallazgos de la expedición científica realizada a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too), que exploró zonas profundas del cañón submarino frente a las costas bonaerenses.

Durante la campaña, los investigadores utilizaron el vehículo operado remotamente ROV SuBastian, una tecnología de alta complejidad que permitió registrar imágenes inéditas y recolectar ejemplares de especies marinas a grandes profundidades, ampliando el conocimiento sobre la biodiversidad del Mar Argentino.

