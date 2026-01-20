Apple lanzó una peligrosa advertencia a todos los usuarios de iPhone

Apple, una de las compañías más reconocidas del mundo, lanzó recientemente una advertencia seria a todos los usuarios de iPhone. Los mismos estarían bajo un severo peligro que incluye un posible ciberataque. La seguridad está completamente vulnerada y esto dijeron desde la empresa.
Todo parece indicar que los usuarios de iPhone están en peligro por una vulnerabilidad que permite a atacantes o ciberdelincuentes violar esa seguridad que debería estar garantizada. Desde Apple advirtieron a todos y hay ataques que ya están ocurriendo.
Apple advierte sobre ciberataques en iPhone
Ciertos modelos de iPhone están siendo vulnerados por ciberatacantes, los cuales utilizan ciertas técnicas que son imposibles de adivinar o incluso bloquear. Por esa razón están brindando consejos o respuestas a sus usuarios. Un problema que parece ser muy grande incluso para ellos.
Este método es conocido como exploits de cero clic. Esto permite que un iPhone quede comprometido sin que el usuario tenga la culpa de nada, es decir sin realizar ningún tipo de movimiento sospechoso. Estas fallas son llamadas día cero o zero day y desde Apple no tienen manera de anticiparse a ello.
Si bien la empresa puede lanzar un "arreglo" en el software una vez que este malware ingresa al iPhone, lo cierto es que podría ser tarde porque el usuario ya estaría en peligro. Por esa razón es importante saber en qué dispositivos está ocurriendo el problema.
Lo cierto es que iPhone puede intentar arreglar con estos "parches" su versión más reciente de sistema operativo, el iOS 26. Desde iOS 18 hacia abajo es mucho más difícil e incluso son los equipos que más riesgos podrían correr. Si bien los atacantes buscan datos de personas con poder como pueden ser políticos, abogados, diplomáticos y demás, nadie está exento de ello.
