Úbeda dio el OK y confirmó quién será el nuevo 9 de Boca

Boca está transitando horas bastante convulsionadas ya que luego de estar negociando durante se manas se cayó la llegada de Marino Hinestroza. En medio de todo esto se supo que, de cara al debut en el Torneo Apertura contra Deportivo Riestra, el Xeneize saldrá a la cancha con un 9 que no estaba en los planes de absolutamente nadie, salvo en la cabeza de Claudio Úbeda.
El próximo domingo Boca dará el puntapié inicial en el Torneo Apertura con la particularidad de que no habrá, salvo un milagro, ninguna cara nueva. Caída la llegada de Marino Hinestroza y totalmente trabadas las negociaciones por Alexis Cuello, hoy en día no solo que Claudio Úbeda no tiene refuerzos sino que además tiene menos que como terminó el 2025.
Para conformar la delantera no cuenta con Edinson Cavani, que ya inició con dolores lumbares desde el primer día de pretemporada, tampoco tiene a Milton Giménez producto de una pubalgia y ahora la mala suerte golpeó aún más a Boca ya que se confirmó que en el amistoso contra Olimpia, Miguel Merentiel sufrió un desgarro que lo marginará al menos por dos semanas.
Janson, el 9 inesperado de Boca
Sin refuerzos a la vista, Claudio Úbeda sorprendió a todos y definió que el nuevo 9 de Boca sea nada menso que Lucas Janson. Antes de que termine el 2025 salió a la luz una lista de jugadores prescindibles donde el ex Tigre y Vélez era parte de la nómina. Pasaron las semanas y no llegó a manos del Xeneize ninguna oferta firme para concretar su salida.
Finalmente, Claudio Úbeda comenzó a darle lugar nuevamente a Janson en los entrenamientos y contra Olimpia fue quien reemplazó a Merentiel en el momento de su salida. La realidad es que el atacante dejó buenas sensaciones y ahora todo apunta a que será el centrodelantero de Boca para el debut contra Riestra en La Bombonera el próximo domingo.
No deja de llamar la atención que Janson, que en los últimos dos años jugó menos de siete partidos con la camiseta de Boca y que estaba además en la puerta de salida ahora termine siendo titular en la primera fecha del torneo para el Xeneize. Los hinchas en redes sociales demostraron su descontento, apuntando sobre todas las cosas contra la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme por desmanejos en el mercado de pases y falta de planificación.
