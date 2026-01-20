Úbeda dio el OK y confirmó quién será el nuevo 9 de Boca

image

No deja de llamar la atención que Janson, que en los últimos dos años jugó menos de siete partidos con la camiseta de Boca y que estaba además en la puerta de salida ahora termine siendo titular en la primera fecha del torneo para el Xeneize. Los hinchas en redes sociales demostraron su descontento, apuntando sobre todas las cosas contra la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme por desmanejos en el mercado de pases y falta de planificación.

Más en GOLAZO24

Marino Hinestroza confirmó su futuro tras negociar con Boca y Vasco da Gama: "Nuevo jugador"

Cuánto dinero recibiría River si Enzo Fernández pasa al Real Madrid

Rosario Central busca sacudir el mercado con un campeón con Boca Juniors

Riquelme quedó totalmente expuesto en Boca por Lucas Janson y Marino Hinestroza