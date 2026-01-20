Furia geopolítica de Donald Trump activó la desdolarización global: Tiro por la culata de USA

La Doctrina Monroe es un asunto importante, pero la hemos superado en mucho, muchísimo. Ahora la llaman la Doctrina Donroe (Trump tras la captura de Nicolás Maduro) La Doctrina Monroe es un asunto importante, pero la hemos superado en mucho, muchísimo. Ahora la llaman la Doctrina Donroe (Trump tras la captura de Nicolás Maduro)

"El término Doctrina Donroe ya suena a Don Corleone, a algo mafioso", explicó a la agencia Süddeutsche Zeitung el politólogo y experto en estudios estadounidenses Bernd Greinero. "Y así es exactamente como Trump maneja su política. La imprevisibilidad es su principal divisa, junto con el chantaje y la intimidación, al igual que las bandas mafiosas", destacó Greiner.

Por eso, en el marco de las amenazas arancelarias y la guerra psicológica de Donald Trump contra los socialdemócratas de Europa y del mundo, la Unión Europea no está dispuesta a doblegarse ante la brutalidad de la política exterior de Washington, e incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha advertido a Trump que “Europa no se doblega ante la coerción económica ni ante las amenazas que socavan nuestra soberanía”.

image Según los analistas, al republicano le ha salido el tiro por la culata en el marco de su ofensiva contra el mundo para “hacer Grande a Estados Unidos Otra Vez” (MAGA), que obliga a otras naciones a rendirle pleitesía o a garantizarle el “acceso total al crudo” por restaurar la paz, como en el caso de Venezuela, donde capturó al dictador chavista Nicolás Maduro y ahora le exige a Caracas que Washington administre su petróleo.

Sin duda, von der Leyen está dispuesta a plantársele a Trump a sabiendas de que el euro gana terreno mes a mes, mientras el dólar retrocede de forma controlada pero inexorable. En medio de estas tensiones, la Unión Europea reduce progresivamente su dependencia del dólar con las nuevas alianzas con el Mercosur y Asia, comienza con un 20 % de sus reservas diversificadas en el primer semestre de 2026 y avanza con transparencia total.

Al mismo tiempo, Bruselas puede frenar la guerra comercial de Trump contra Europa, con su as bajo la manga: el Instrumento Anticoerción, que puede usar en cualquier momento cuando los aranceles estadounidenses entren en vigor contra 8 países europeos por su defensa de Groenlandia.

El instrumento anticoerción de Europa y la alianza con el Mercosur que destierra a Donald Trump

La Unión Europea dispone de su instrumento anti coerción desde hace dos años, concretamente desde diciembre de 2023, pero no lo ha activado nunca.

Su objetivo principal es defender a todos los miembros que puedan ser coaccionados de forma económica por terceros y, en este caso, podría ser aplicado tras que Donald Trump amenazara con un arancel del 10 % a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Finlandia, Países Bajos y el Reino Unido por su reticencia al plan estadounidense de anexar Groenlandia.

image Donald Trump publicó esta imagen creada con IA de él junto al vice J.D. Vance y Marco Rubio, como conquistadores de Groenlandia.

El Reglamento 2023/2675 del Parlamento Europeo y del Consejo señala en el artículo 2 que "existe coerción económica cuando un tercer país aplique o amenace con aplicar una medida de un tercer país que afecte al comercio o la invasión con el fin de impedir o de conseguir la paralización, modificación o adopción de un acto concreto por parte de la Unión o de un Estado miembro, interfiriendo así en las decisiones soberanas legítimas de la Unión o de un Estado miembro".

El instrumento autoriza "la imposición de restricciones comerciales, en forma, por ejemplo, de mayores aranceles, de licencias de importación o exportación, de restricciones al comercio de servicios o al acceso a la inversión extranjera directa o a la contratación pública".

De aprobarse, la UE podría no solo imponer tarifas adicionales a las importaciones estadounidenses, sino que también podría impedir a las empresas de ese país comprar acciones en firmas de cualquiera de sus 27 Estados miembros, recibir financiamiento público o privado y participar en licitaciones para contratos públicos con sus gobiernos.

Europa puede usar esta "bazuca anticoerción" porque ya ha consolidado una red de alianzas alternativas a Washington, como con China, con quien acordó alianzas en materias primas críticas bajo cláusulas de reciprocidad estricta y auditorías independientes. También con India, con la cual Bruselas selló pactos sectoriales en software, biotecnología y la industria farmacéutica que generan miles de empleos cualificados en ambos continentes.

Del mismo modo lo hizo con Japón, que le aporta al mercado europeo tecnología de vanguardia en robótica e inteligencia artificial aplicada a la industria verde.

Sin embargo, el movimiento más alentador lo hizo con el hemiferio sur, con el acuerdo UE-Mercosur, ratificado en los últimos días de 2025 y ya en plena implementación en 2026, crea la zona de libre comercio más extensa del planeta, con una reducción de aranceles cruzados de hasta el 90%. Esto provoca que Europa deje de buscar gran parte del flujo de productos primarios en mercados como el de China o Estados Unidos, países que suelen imponer presiones comerciales a menudo.

image

Tras sellar estas alianzas comerciales alternativas, ochocientos millones de consumidores, desde Lisboa hasta Buenos Aires, actualmente comercian con aranceles prácticamente eliminados en la inmensa mayoría de los bienes, representando una alternativa contrahegemónica a Washington. El flujo de soja, carne, litio y biocombustibles hacia Europa crece exponencialmente; a cambio, maquinaria alemana, vinos franceses, automóviles italianos y productos químicos españoles inundan los mercados sudamericanos.

El acuerdo con Mercosur también inunda los puertos de Rotterdam y Algeciras con buques cargados de materias primas sostenibles; las fábricas europeas exportan maquinaria y vehículos a São Paulo y Buenos Aires; el euro gana confianza como moneda de reserva regional. Este eje transoceánico reduce la vulnerabilidad a la coerción de Donald Trump y convierte a la Unión en un polo comercial autónomo que ya no depende de Washington.

En ese sentido, Bruselas no depende ni energéticamente ni en manufacturas ni en transacciones de Washington. Mientras tanto, en China el yuan avanza como moneda de referencia en transacciones con Rusia e Irán; en Nueva Delhi, India negocia pagos en rupias con Brasil y Sudáfrica; los BRICS, ahora ampliados a Irán, Egipto y Etiopía, discuten abiertamente una moneda común o un sistema de compensación en divisas locales que evita el dólar por completo, a pesar de las amenazas arancelarias de Trump.

Esta convergencia no es casual: la UE coordina con estos bloques a través de foros como el G20, donde se acuerdan swaps bilaterales de monedas y plataformas digitales para transacciones sin intermediarios estadounidenses.

El resultado es un mundo multipolar en construcción, donde el euro y el yuan comparten espacio con la rupia y el real, reduciendo la influencia histórica del dólar y redistribuyendo el poder económico hacia el Sur Global. Esta desdolarización conjunta acelera el declive del dólar en reservas globales, que cae del 60 % al 55 % en apenas un año.

El MAGA estadounidense se fractura por Groenlandia y las amenazas a los aliados

Dentro de Estados Unidos, sin embargo, empiezan a sentirse las grietas en el Partido Republicano por la retórica en pie de guerra de Donald Trump con sus aliados transatlánticos, que amenaza con hacer volar por los aires acuerdos comerciales y causa incertidumbre en los mercados.

El Consejo de Relaciones Exteriores publicó informes en los que expertos con trayectoria republicana adviertieron que las políticas de Trump “desmantelan el sistema de alianzas que ha garantizado la seguridad estadounidense desde 1945”.

Senadores del propio partido, como Thom Tillis, declararon en el hemiciclo que “estas tarifas son malas para los negocios estadounidenses, malas para los trabajadores y malas para nuestros aliados”. Lisa Murkowski las tachó de “innecesarias y contraproducentes”. Mitch McConnell recordó que quemar puentes con socios históricos es un error estratégico que beneficia a rivales como Rusia y China.

En tanto, la economía estadounidense evidencia las primeras grietas. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental documenta que la depreciación del dólar, acelerada por la venta ordenada de bonos del Tesoro por parte de inversores europeos y asiáticos, empuja la inflación al rango del 3,5-5 %.

Los precios de los bienes importados suben de forma sostenida y las familias de clase media ven cómo su poder adquisitivo se evapora mes a mes. El desempleo alcanza el 4,4 % y las vacantes de empleo se reducen porque las empresas retrasan contrataciones ante la incertidumbre comercial.

