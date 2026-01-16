Otro día normal en internet: X cada vez peor y nadie explica nada (ni Musk)

Después de que muchos putearan primero a Edesur y luego a Edenor por sus apagones, la red X se cayó a nivel mundial y volvió a demostrar que cuando falla, falla sin aviso, dejando a millones mirando una pantalla en blanco. La caída expuso otra vez el modelo de Elon Musk, que se queda callado cuando la red que "nunca duerme" se apaga.
El día que Twitter quedó mudo (y el mundo se dio cuenta)
La red social empezaba a andar desde el martes 13/01 a la mañana, y en cuestión de minutos ya era evidente que la plataforma directamente no cargaba. Según Downdetector, el sitio que monitorea fallas a partir de reportes de usuarios, más de 2 mil personas en Argentina informaron problemas para acceder a X, mientras que en Estados Unidos la cifra alcanzó más de 20.300 personas. En el Reino Unido, las denuncias superaron los 8 mil, y en Canadá pasaron las 3.200.
Muchos usuarios se encontraron con la pantalla en blanco, otros con mensajes de error como "Tiempo de conexión agotado. Código de error 522", una señal bastante clara de cuando algo falla en la infraestructura. En algunos casos, la app abría pero no aparecía ningún post nuevo, una especie de X fantasma que cargaba el cascarón pero no el contenido.
Como suele pasar, la reacción fue inmediata y bastante humana: quejas, memes y migración express a otras redes. En Downdetector quedaron frases que resumen bien el clima. Uno escribió: "Volvé, no me funciona"; otro fue más directo y menos paciente: "Esto se está volviendo bastante frecuente". Difícil discutirle.
Según Reuters, la empresa no respondió a los pedidos de explicación sobre qué había causado la caída, y desde ZDNET sumaron que, al mismo tiempo, también se registraron reportes vinculados a Cloudflare, AWS y Grok, aunque sin confirmación oficial de que se tratara de un problema más amplio.
Recuperación parcial y un problema más grande que un servidor
Con el correr de las horas, los números empezaron a bajar. En Argentina, los reportes descendieron a alrededor de 1.100, en Estados Unidos a 700, en el Reino Unido a unos 130, y en Canadá la situación también se fue normalizando. Técnicamente, X volvió a funcionar, pero el problema sigue ahí.
No es la primera vez que pasa ni sorprende demasiado. En noviembre de 2025, una mala configuración de seguridad en Cloudflare dejó a X fuera de línea durante varias horas, según recordó Reuters, y pocos días después hubo otra interrupción que afectó a usuarios en todo el mundo. La diferencia es que antes eran episodios aislados; ahora empieza a parecer que vienen con el paquete.
Desde que Elon Musk compró Twitter y lo rebautizó X, el discurso fue siempre menos gente, más eficiencia, más libertad y más velocidad. En la práctica, lo que se ve es una plataforma cada vez más inestable, muy dependiente de proveedores externos y con poca capacidad de respuesta cuando algo falla. Porque cuando no anda, se cae todo junto.
Ayer fue Edenor y el apagón en CABA y buena parte del AMBA. Hoy fue X. Escalas distintas, mismo resultado: usuarios desconectados, bronca acumulada y cero explicaciones claras. Con la diferencia de que a una empresa eléctrica se le exige, al menos en teoría, dar la cara. A X, por ahora, parece que no.
La red donde "pasa todo" sigue siendo frágil, y Musk prefiere hacer silencio antes que admitirlo. En internet, ese silencio nunca es inocente.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso
Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas