Otro día normal en internet: X cada vez peor y nadie explica nada (ni Musk)

Recuperación parcial y un problema más grande que un servidor

Con el correr de las horas, los números empezaron a bajar. En Argentina, los reportes descendieron a alrededor de 1.100, en Estados Unidos a 700, en el Reino Unido a unos 130, y en Canadá la situación también se fue normalizando. Técnicamente, X volvió a funcionar, pero el problema sigue ahí.

No es la primera vez que pasa ni sorprende demasiado. En noviembre de 2025, una mala configuración de seguridad en Cloudflare dejó a X fuera de línea durante varias horas, según recordó Reuters, y pocos días después hubo otra interrupción que afectó a usuarios en todo el mundo. La diferencia es que antes eran episodios aislados; ahora empieza a parecer que vienen con el paquete.

image X volvió a funcionar, pero la seguidilla de caídas revela la fragilidad de la red social bajo la gestión de Elon Musk.

Desde que Elon Musk compró Twitter y lo rebautizó X, el discurso fue siempre menos gente, más eficiencia, más libertad y más velocidad. En la práctica, lo que se ve es una plataforma cada vez más inestable, muy dependiente de proveedores externos y con poca capacidad de respuesta cuando algo falla. Porque cuando no anda, se cae todo junto.

Ayer fue Edenor y el apagón en CABA y buena parte del AMBA. Hoy fue X. Escalas distintas, mismo resultado: usuarios desconectados, bronca acumulada y cero explicaciones claras. Con la diferencia de que a una empresa eléctrica se le exige, al menos en teoría, dar la cara. A X, por ahora, parece que no.

La red donde "pasa todo" sigue siendo frágil, y Musk prefiere hacer silencio antes que admitirlo. En internet, ese silencio nunca es inocente.

