En el comienzo, desastre digital del proyecto Javier Milei Superstar Global: el mismo día que inició sus cuentas en inglés, la red social que él más utiliza y admira (X, de Elon Musk) le bloqueó la inicitiva por incumplir normas de X.... Sin embargo, antes de medianoche el cosplayer General ANCAP recuperó la cuenta. Alivio en la Quinta de Olivos.
CANCELADO Y RECUPERADO EN TIEMPO RÉCORD
Elon Musk lo bloqueó a Javier Milei en X pero luego se la devolvió
El día que Javier Milei inició sus cuentas en inglés, la red social que él más utiliza y admira (X, de Elon Musk) lo bloqueó. Luego se la devolvió.
Y hubo festejos en la pléyade mileísta, algunos genuinos y otros impostados, ya se sabe. Veamos:
Antes
El bloqueo, que fue por el lenguaje utilizado por General ANCAP, inicialmente intentó ser adjudicado a "los Kukas" (o sea los kirchneristas).
En la cuenta @nunadel90, una excusa: "Apenas le dio estreno y los kukas resentidos se la bajaron. Son la expresión de la envidia, el odio y la ignorancia, porque ni así van a evitar que los principales líderes del narcoterrorismo sigan cayendo. El crimen ya no queda impune."
En verdad el fracaso reveló una grave falla en la estrategia de redes sociales del Presidente de la Nación, quien se ufana en ser un especialista al respecto.
Para ascender de fenómeno barrial a ícono universal, Milei tendrá que trabajar mucho, aparentemente.
Obviamente que el bloqueo, aún cuando fuese efímero, resultó festejado por todos los opositores a Milei, que por cierto son muchos.
La idea del Milei en inglés es "exportar la Revolución", una suerte de Ernesto Guevara desde la extrema derecha: "2, 3, muchos Vietnam".
Habrá que ver si funciona. Hasta ahora la otra idea de Milei, que fue crear un polo regional de presidente de derecha, no funcionó. Es más: para los mencionados por él, hasta fue intrascendente.
