Elon Musk lo bloqueó a Javier Milei en X pero luego se la devolvió

Para ascender de fenómeno barrial a ícono universal, Milei tendrá que trabajar mucho, aparentemente.

Obviamente que el bloqueo, aún cuando fuese efímero, resultó festejado por todos los opositores a Milei, que por cierto son muchos.

Embed "SUSPENDIDA"



Porque en cuestión de horas la cuenta en inglés de Javier Milei fue suspendida por incumplir las normas de X pic.twitter.com/ViK8dB8dbp — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) January 12, 2026

La idea del Milei en inglés es "exportar la Revolución", una suerte de Ernesto Guevara desde la extrema derecha: "2, 3, muchos Vietnam".

Habrá que ver si funciona. Hasta ahora la otra idea de Milei, que fue crear un polo regional de presidente de derecha, no funcionó. Es más: para los mencionados por él, hasta fue intrascendente.

ancap y el chapulin colorado Javier Milei convertido en ANCAP y Roberto Gómez Bolaños vestido de El Chapulin Colorado. FOTO: xAI / Grok.

