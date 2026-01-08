La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

La historia arranca con un gancho brutal. Tenés a un hombre que fue detective, alguien que seguramente resolvió decenas de casos y tuvo su momento de gloria. Pero ahora ese mismo hombre vive en la calle, relegado al olvido, convertido en un fantasma para la sociedad.
Sin embargo, todo cambia cuando surge una muerte nueva, un cuerpo que no debería estar ahí. Y ese hallazgo hace que todo un expediente aparentemente resuelto empiece a resonar. Las preguntas se amontonan: ¿el culpable era realmente culpable? ¿Hubo un error judicial? ¿Alguien mintió? Es ahí, cuando nuestro protagonista, desde su posición marginal y con todo en contra, decide ir a fondo para desentrañar la verdad.
El equipo creativo formado por Oded Davidoff, Noah Stollman y Stephan Lacant construye una narrativa que no regala nada fácil. Cada escena aporta, cada diálogo suma. Y el reparto es de esos que te hacen creer absolutamente todo: Max Riemelt encabeza un plantel de lujo junto a Luise Von Finckh, Carlo Ljubek, Melika Foroutan, Peri Baumeister, Melodie Wakivuamina, Antonio Wannek, Tara Africah Corrigan, Helgi Schmid, Bernd Hölscher y Martin Wuttke. No hay un eslabón débil en esa cadena actoral, todos entregan actuaciones que impactan.
Críticos remarcan el desempeño de Max Riemelt en esta miniserie
Karina Adelgaard, crítica de Heaven of Horror, capta la esencia: "Desde el principio se cierne un gran misterio sobre todos y sobre todo. Es una historia muy centrada en los personajes y funciona muy bien". Porque acá no importa solo quién apretó el gatillo o clavó el cuchillo. Importa entender las motivaciones, los trasfondos, las heridas que carga cada uno. El misterio está, obvio, pero los personajes son el verdadero motor.
Johnny Loftus, escribiendo para Decider, refuerza esa idea: "Un thriller de misterio satisfactorio e intrigante, con un personaje dañado pero noble en el centro y grandes observaciones sobre la clase y la percepción en la sociedad alemana contemporánea".
Ahora bien, es importante aclarar que tampoco es inmaculada. Jonathon Wilson, en Ready Steady Cut, apunta a algo real: "Se apaña con la fuerza de sus protagonistas y su química, pero tiene tendencia a estancarse en los detalles de su misterio". Hay momentos donde la investigación se detiene quizás demasiado en pequeñeces, aunque la potencia de las actuaciones salva cualquier cosa.
Por lo que, si querés una serie compacta, intensa, con sustancia y actuaciones memorables, "El pasado no duerme" merece estar en tu lista urgente. Seis episodios que no vas a poder soltar, con un protagonista que se te va a quedar grabado y un misterio que te va a hacer dudar de todo hasta el final.
