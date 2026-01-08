La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Johnny Loftus, escribiendo para Decider, refuerza esa idea: "Un thriller de misterio satisfactorio e intrigante, con un personaje dañado pero noble en el centro y grandes observaciones sobre la clase y la percepción en la sociedad alemana contemporánea".

Ahora bien, es importante aclarar que tampoco es inmaculada. Jonathon Wilson, en Ready Steady Cut, apunta a algo real: "Se apaña con la fuerza de sus protagonistas y su química, pero tiene tendencia a estancarse en los detalles de su misterio". Hay momentos donde la investigación se detiene quizás demasiado en pequeñeces, aunque la potencia de las actuaciones salva cualquier cosa.

image "El pasado no duerme", disponible en Netflix.

Por lo que, si querés una serie compacta, intensa, con sustancia y actuaciones memorables, "El pasado no duerme" merece estar en tu lista urgente. Seis episodios que no vas a poder soltar, con un protagonista que se te va a quedar grabado y un misterio que te va a hacer dudar de todo hasta el final.

