25 años después, el Mercosur pudo destrabar el acuerdo con Europa

En líneas generales, el nuevo acuerdo podría generar una de las zonas comerciales más grandes del mundo con una reducción de aranceles cruzados de hasta el 90%. Esto provocaría que Europa deje de buscar gran parte del flujo de productos primarios en mercados como el de China o Estados Unidos, países que suelen imponer presiones comerciales a menudo.

En contraparte, el Mercosur quedaría abierto a los manufacturados europeos. Vehículos, maquinaria, productos químicos y muchos otros derivados del sector industrial podrían llegar a los países miembro con mínimos aranceles de importación, equilibrando parcialmente la balanza.

De cualquier manera, el acuerdo aprobado este viernes en Bruselas contendrá cláusulas preventivas para la defensa de los productores europeos. Las mismas estarían basadas en cupos por producto para el ingreso sin aranceles, además de posibles maniobras de estabilización del mercado en caso de desequilibrio.

mercosur.jpg El Mercosur obtuvo su acuerdo con Europa.

Cómo impacta en Argentina

En Argentina, el impacto de un acuerdo comercial libre con la Unión Europea coincidiría directamente con la política comercial del Gobierno de Javier Milei. La apuesta, centrada en el sector primario y energético sumado a la política de apertura de las importaciones extrazona, estaría en línea con lo establecido en el entendimiento y podría acelerar los procesos internos tanto en el buen sentido como en el malo.

Respecto a esto último, las exportaciones agropecuarias sufrirían menor presión fiscal externa lo que le devolvería un margen de competitividad considerable. Lo mismo podría suceder en plano energético y minero, dos sectores en expansión en los últimos años.

Ahora bien, en el plano negativo estaría un mayor cuadro de depresión industrial ante la llegada de más productos importados con bajos aranceles. Así, podría acelerarse también el deterioro del trabajo consolidado y en blanco que da el sector, aunque también contaría con el incentivo de aumentar el nivel de competitividad para intentar vender en Europa, un nuevo mercado disponible.

Más noticias en Urgente24:

Nacho Torres "a lo Perón" en Chubut; María Corina a Marco Rubio: "me engañaste, me mentiste"

El 'violador moral' Donald Trump anuncia ataques por tierra contra cárteles en México

Con ayuda de Republicanos frenan el impulso bélico de Donald Trump en el Senado

El asesino del maldito ICE se llama Jonathan Ross y Reuters aportó pruebas