Macron le pone un freno al Mercosur y hace tambalear el acuerdo comercial con la UE

También otros países de la UE expresaron dudas similares: Irlanda anunció que también votará en contra, citando temores por la entrada de productos cárnicos baratos y la falta de salvaguardas efectivas; mientras que naciones como Polonia y Hungría han manifestado reservas por motivos tanto ambientales como productivos.

La pugna de la UE en Bruselas

La postura de Francia pone en riesgo la aprobación del acuerdo en el Consejo Europeo, donde se requiere una minoría de bloqueo para frenar su ratificación. A pesar del rechazo galo, analistas políticos señalan que el bloque todavía podría aprobarse si otros países miembros respaldan la iniciativa y si se concretan concesiones adicionales.

Bruselas ha intentado aplacar las críticas ofreciendo cláusulas de salvaguardia específicas y compromisos adicionales para proteger sectores sensibles, así como más fondos para la Política Agrícola Común (PAC), pero estas medidas no lograron convencer a Macron ni a parte de su gabinete.

Implicancias en el Mercosur

La decisión francesa tiene repercusiones geopolíticas y económicas importantes para los países sudamericanos. Brasil y Argentina, en particular, han visto el acuerdo como una oportunidad para diversificar sus exportaciones agrícolas y reducir barreras comerciales. Desde hace semanas líderes como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habían instado a Macron a apoyar la finalización del tratado, subrayando su potencial beneficio mutuo.

Para el Mercosur, el rechazo de uno de sus principales socios comerciales europeos es un golpe diplomático que podría obligar a replantear estrategias comerciales o renegociar términos más favorables, aunque también fortalece la discusión sobre nuevas alianzas globales en mercados emergentes.

¿Un pacto en peligro?

En las próximas horas, la atención internacional estará centrada en la votación en Bruselas. Si la oposición francesa logra sumar suficientes aliados, el horizonte del acuerdo UE-Mercosur podría modificarse drásticamente, extendiendo la incertidumbre sobre uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de las últimas décadas.

