Duro Javier Milei contra un Mercosur que "no cumplió objetivos" dijo

Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma. La realidad no se discute, se mide Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma. La realidad no se discute, se mide

Milei llamó a “una reforma institucional e integral”, para “reducir el costo económico” del bloque y remarcó que “La integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia”.

“La flexibilidad es un activo, no una amenaza”

Luego advirtió que “la flexibilidad es un activo, no una amenaza”, por lo que “la rigidez solo puede traer estancamiento”:

Más adelante agregó

Es una herramienta concreta para adaptarnos a un entorno internacional que evoluciona mucho más rápida que nuestra respuesta colectiva Es una herramienta concreta para adaptarnos a un entorno internacional que evoluciona mucho más rápida que nuestra respuesta colectiva

En otro tramo consignó el paso del tiempo

Tras décadas de negociaciones, no pudimos materializar un acuerdo comercial. El tiempo que transcurrió no responde a la necesidad de nuestras naciones Tras décadas de negociaciones, no pudimos materializar un acuerdo comercial. El tiempo que transcurrió no responde a la necesidad de nuestras naciones

Milei enfatizó sobre la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, al referirse al caso de Venezuela, suspendida del Mercosur y calificó de "narcoterrorista a Nicolás Maduro".

“Argentina saluda a la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, expresó el libertario, quien volvió a exigir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y felicitó a la líder opositora María Corina Machado por obtener el Premio Nobel de La Paz.

También destacó la incorporación de Bolivia al Mercosur y agradeció el apoyo por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas.

Lula da Silva

En su discurso inaugural, el Presidente brasileño, enumeró algunos de los avances del bloque económico en los últimos seis meses bajo la conducción de su país, pero dedicó buena parte del discurso a las operaciones militares de USA en las costas de Venezuela, la defensa de la democracia y el multilateralismo y, el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial con la UE.

El líder del país vecino no ocultó su frustración por no presidir la ceremonia de firma del acuerdo con los europeos que crearía un mercado consumidor de 700 millones de individuos-, pero mostró optimismo sobre la solución al impasse creado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien pidió más tiempo para negociar salvaguardias con el sector agroindustrial de su país para proteger la producción nacional de la competencia con los productos sudamericanos.

Apertura

En la inauguración de la Cumbre, Lula afirmó que el Mercosur seguirá explorando nuevos mercados y acuerdos comerciales. "Diversificar las alianzas es clave para la resiliencia de la economía" afirmó.

"El Mercosur mantiene más de diez negociaciones con otros países y bloques, que podrían concretarse durante la presidencia paraguaya". detalló

En otro tramo de su alocución señaló

Espero que tengamos seis meses de buena cosecha, de buenos frutos y buenos acuerdos internacionales. El mundo está ansioso por llegar a acuerdos con el Mercosur. Y sin duda, durante este período, podremos alcanzar los acuerdos que no se lograron durante mi presidencia Espero que tengamos seis meses de buena cosecha, de buenos frutos y buenos acuerdos internacionales. El mundo está ansioso por llegar a acuerdos con el Mercosur. Y sin duda, durante este período, podremos alcanzar los acuerdos que no se lograron durante mi presidencia

Venezuela

La crisis entre Estados Unidos y Venezuela, con la amenaza de guerra en un país fronterizo con Brasil, también fue destacada por el presidente Lula. Para él, la amenaza a la soberanía de un país no reside en la integración, sino en las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado. Publicó el medio brasileño, Correio Brasiliense

El mandatario recordó que, desde la Guerra de Malvinas no existió una amenaza real de intervención militar extranjera en Sudamérica. Se refería a la presencia de buques de guerra y aviones de combate estadounidenses en el Caribe.

"Los límites del derecho internacional se están poniendo a prueba. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio sur y un precedente peligroso para el mundo", advirtió el presidente brasileño.

