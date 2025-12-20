Vanidades y obra social: El Lado B de la expulsión de APTRA de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith

image

Hagamos al menos 10 preguntas sobre lo ocurrido:

Primera pregunta: ¿Nunca alardeó Polino en público sobre su patrimonio?

“Matan a una viejita por una pensión de 300 mil pesos. Estoy muy asustado, de hecho tuve que tomar medidas porque vivo solo. Voy a resolver en APTRA lo institucional y a partir de ahí voy a ver cómo continúo. Sobre todo por la memoria de mi amigo Antonio Gasalla que lo mezclaron porque esta mujer dijo que yo me había quedado con parte de la herencia” argumentó Marcelo Polino en ElTrece.

Sin embargo...¿No es el propio Polino quien suele exponerse (y colocarse en "riesgo") cuando en canales de TV comenta que compra propiedades en Miami de al menos US$ 400.000 sin siquiera verlas?

En noviembre de 2024 dijo en una entrevista televisiva que contaba en su patrimonio con US$ 1.000.000 y admitió que podría comprar más propiedades en el exterior para tener o rentar. Concretamente, dijo que compra los inmuebles a distancia y luego disfruta de los alquileres mensuales.

Embed - Evelyn Von Brocke on Instagram: "A Confesión de parte relevo de pruebas! @aptraorg @luisventurasoy" View this post on Instagram

Polino se asumió como un "bon vivant" pero cuando le recuerdan sus propias expresiones pide sanciones ejemplares.

Luego, acusaron y sancionaron a Von Brocke por algo que el "ofendido" afirma en los medios de comunicación y a los cuatro vientos.

"Tuve que contratar un custodio para que me acompañe", reveló el "afectado".

¿Lo hizo antes o después de contar en televisión que tiene más de un palo verde?

image Evelyn Von Brocke

Segunda pregunta: ¿No es grave que se difunda en público un chat privado?

¿Sabrán los miembros de APTRA, especialmente quien filtró el chat privado, que la justicia argentina sentó jurisprudencia al considerar que un mensaje de WhatsApp vale como un telegrama o una carta documento y que por lo tanto es inviolable?

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 11 de Corrientes en la causa "Olivera Mansilla Santiago Eliel c/ Cabral Guillermo Hernán y otro".

¿No debería APTRA expulsar primero a quien filtró una comunicación privada y la hizo conocer en los medios?

¿Por què no hablan del responsable de haber puesto en la opinión pública una comunicación brindada en el marco de la privacidad? Se violó la confidencialidad de un miembro que buscaba mejorar de buena fe una situación crítica. En resumen, APTRA mata al mensajero con 2 desafectaciones y premia al mal profesional que violó la ley.

La privacidad es un derecho universal y un chat de 60 periodistas n oes un espacio público sino un ámbito cerrado donde debe reinar la intimidad.

¿Les piden certificados de estudio de periodismo o comunicación social a los miembros de la asociación?

image

Tercera pregunta: ¿No hay sanciones intermedias para quien pidió disculpas?

Si Evelyn ofreció discutir su comentario para explicar que quiso ayudar a APTRA de buena fe y hasta se ofreció a pedir disculpas... ¿No debieron aplicarle una amonestación, sanción o suspensión en lugar de quitarle su membresía?

La asamblea de los periodistas de radio y tv naturalizó la ilegalidad y sancionó la supuesta "falta de códigos" de un miembro que se ufana públicamente, como hemos visto, de que compra propiedades en el Hollywood Latino (Florida) sin siquiera recorrer las instalaciones millonarias a adquirir.

image Marcelo Polino

Cuarta pregunta: ¿Conocen en APTRA el derecho de los periodistas?

¿Sabrán los asambleístas que la Constitucion Nacional de Argentina protege a los periodistas en sus artículos 32 y 43 a quienes quieren instalar la censura previa ya que la libertad de prensa incluye el derecho a la rectificación del trabajador de la comunicación?

Evelyn pidió disculpas varias veces en distintos programas de televisión.

image Evelyn Von Brocke

Quinta pregunta: ¿Una asamblea con garantías o una horda medioeval?

Von Brocke sostiene que su descargo en APTRA duró apenas 4 ò 5 minutos (en medio de interrupciones de todo tipo) mientras que las acusaciones se llevaron no menos de media hora.

Nunca hubo intención de escucharla, la decisión, aparentemente, estaba tomada de antemano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2002060934479524125&partner=&hide_thread=false Esta fue la violencia que recibió Evelyn Von Brocke a la salida de la votación en APTRA.



Mirá #MediodíaBienArriba en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/dRtak03nAy — TVP (@TV_Publica) December 19, 2025

¿Confunden los miembros de la entidad el desorden del "panelismo" de tv con la vida real donde la gente sufre de verdad y puede quedarse sin trabajo?

Hubo insultos y empujones, delante de una nube de periodistas con equipos que transmitían en vivo.

¿Entre colegas no debería existir un mínimo respeto teniendo en cuenta que los periodistas vivimos en buena medida de nuestra imagen y que tamaña sanción iba a afectar la carrera y los ingresos de una madre de familia?

Polino, el millonario, atacó a una compañera que tiene 2 hijos y le pudo haber afectado de manera grave sus fuentes de ingresos en el presente y el futuro.

image Evelyn y su hija

Sexta pregunta: ¿Cómo se afectó la imagen pública de APTRA desde un chat privado?

El argumento para la drástica decisión se basa en que “el estatuto de APTRA dice claramente que los socios no pueden dañar la imagen de la institución. Todos están en contra de que alguien denigre a la institución".

¿De qué manera se vería afectada la imagen del cuerpo si lo que se hizo fue difundir una idea en un chat privado con el fin de mejorar las finanzas de la obra social interna?

El Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez dijo alguna vez: "uno tiene tres vidas, la vida pública, la vida privada y la vida secreta". Solamente la primera de ellas queda afectada en los medios. Un chat cerrado se refiere a las otras 2. No existió menoscabo hacia APTRA pero sí lo hubo (y en gran medida) contra Von Brocke y Smith.

image Evelyn Von Brocke y Pilar Smith

Séptima pregunta: en el caso de Pilar ¿APTRA expulsa miembros por sus opiniones?

Contra Smith fueron particularmente duros. La noticia la dio a conocer (en vivo) Ángel de Brito, en el programa "LAM" de América TV.

Pilar se mostró genuinamente atónita. La presentadora tiene 30 años de carrera, màs de medio millón de seguidores en redes sociales y 4 hijos.

¿Fueron conscientes del daño que le provocaban con semejante exposición?. ¿La corrieron por opinar? ¿A una periodista?

"¡Por opinar me echaron! Vergüenza les debería dar a esos periodistas. ¡Libertad de expresión! ¡Periodistas de cuarta!" se defendió Pilar.

Octava pregunta: ¿No debieron respetarla trayectoria de Evelyn?

Von Brocke no es un "4 de copas".

Ha trabajado en Washington como acreditada en el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca.

Ha cubierto periodísticamente eventos únicos a lo largo de su dilatada e intachable trayectoria.

¿Merecía semejante destrato? ¿Qué clase de caníbales le complican la vida a un par sin el menor remordimiento?

image

Novena pregunta: ¿Vale la pena quedarse en APTRA?

Ambas comunicadoras tendrán un plazo de 15 días para apelar lo ocurrido y conocer el futuro de su lugar en la asociación.

¿Les interesará formar parte de un grupo de representantes del Cuarto Poder capaces de joderle la existencia, la fuente laboral y el sustento de sus familias?

image

Décima pregunta: ¿Podrá Luis Ventura aportar un poco de cordura en este escándalo?

Luis Ventura, presidente de APTRA, expresó su sorpresa por el nivel de “discusión y violencia” registrado durante la salida de los miembros.

El directivo aclaró que, en estos casos, la comisión directiva no emite votos, sino que la decisión recae en los socios.

El titular de la entidad logró llevar los premios Martín Fierro a la TV de aire, la radio, el cine, la moda, la tv por cable, la medicina, teatro, los canales de stream, los medios digitales y el latino que se entrega en Estados Unidos.

Su opinión podría ser decisiva porque se trata del colega que logró rescatar la entidad y llevarla hasta un plano inimaginable.

En una época donde todo se graba, se copia y se captura, la verdadera distinción está en lo que no se comparte.

Esto dijo, al respecto von Brocke:

Mi salud se ha deteriorado, me siento muy mal. He pedido innumerables veces disculpas de corazón al señor Polino (en Los Profesionales, Bendita TV y otros programas). Los chats internos de un trabajo son privados, no pueden llevarse a los medios. Me encuentro expuesta y se vulneraron mis derechos. Me considero perjudicada porque se ha afectado mi dignidad y mi reputación quedará afectada en el futuro. Todo esto causa un grave perjuicio a mi economía. Todo esto se pudo solucionar en una charla entre colegas. Estamos abriendo una puerta peligrosísima. Yo apuesto a una APTRA justa, donde todos nos podamos expresar sin censuras.