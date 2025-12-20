La crisis económica afecta las prestaciones médicas relacionadas con la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía de Argentina (APTRA) y, en ese contexto, circuló en un chat interno de la asociación un mensaje de Von Brocke sobre una inexacta declaración jurada del patrimonio de Marcelo Polino.
CASA DE HERRERO, CUCHILLO DE PALO
Vanidades y obra social: El Lado B de la expulsión de APTRA de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith
Evelyn Von Brocke afirma que propuso que quienes tienen más de una cobertura médica desobliguen a APTRA a favor de otros afiliados.
El propio conductor se encargó de desmentir esa afirmación. "Una socia de APTRA se metió con mi patrimonio".
Evelyn Von Brocke publicó en un correo interno institucional que Polino había facturado US$ 1,5 millón en 2025. Él dijo que era mentira.
Tanto ella como Pilar Smith fueron expulsadas porque, supuestamente, "atentaron contra la institución y violaron algunas de sus reglas internas"·.
Los guarismos de las votaciones de la asamblea contra de ambas conductoras y panelistas de reconocida trayectoria fueron contundentes.
Hagamos al menos 10 preguntas sobre lo ocurrido:
Primera pregunta: ¿Nunca alardeó Polino en público sobre su patrimonio?
“Matan a una viejita por una pensión de 300 mil pesos. Estoy muy asustado, de hecho tuve que tomar medidas porque vivo solo. Voy a resolver en APTRA lo institucional y a partir de ahí voy a ver cómo continúo. Sobre todo por la memoria de mi amigo Antonio Gasalla que lo mezclaron porque esta mujer dijo que yo me había quedado con parte de la herencia” argumentó Marcelo Polino en ElTrece.
En noviembre de 2024 dijo en una entrevista televisiva que contaba en su patrimonio con US$ 1.000.000 y admitió que podría comprar más propiedades en el exterior para tener o rentar. Concretamente, dijo que compra los inmuebles a distancia y luego disfruta de los alquileres mensuales.
Polino se asumió como un "bon vivant" pero cuando le recuerdan sus propias expresiones pide sanciones ejemplares.
Luego, acusaron y sancionaron a Von Brocke por algo que el "ofendido" afirma en los medios de comunicación y a los cuatro vientos.
"Tuve que contratar un custodio para que me acompañe", reveló el "afectado".
Segunda pregunta: ¿No es grave que se difunda en público un chat privado?
¿Sabrán los miembros de APTRA, especialmente quien filtró el chat privado, que la justicia argentina sentó jurisprudencia al considerar que un mensaje de WhatsApp vale como un telegrama o una carta documento y que por lo tanto es inviolable?
La sentencia fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 11 de Corrientes en la causa "Olivera Mansilla Santiago Eliel c/ Cabral Guillermo Hernán y otro".
¿No debería APTRA expulsar primero a quien filtró una comunicación privada y la hizo conocer en los medios?
La privacidad es un derecho universal y un chat de 60 periodistas n oes un espacio público sino un ámbito cerrado donde debe reinar la intimidad.
¿Les piden certificados de estudio de periodismo o comunicación social a los miembros de la asociación?
Tercera pregunta: ¿No hay sanciones intermedias para quien pidió disculpas?
Si Evelyn ofreció discutir su comentario para explicar que quiso ayudar a APTRA de buena fe y hasta se ofreció a pedir disculpas... ¿No debieron aplicarle una amonestación, sanción o suspensión en lugar de quitarle su membresía?
La asamblea de los periodistas de radio y tv naturalizó la ilegalidad y sancionó la supuesta "falta de códigos" de un miembro que se ufana públicamente, como hemos visto, de que compra propiedades en el Hollywood Latino (Florida) sin siquiera recorrer las instalaciones millonarias a adquirir.
Cuarta pregunta: ¿Conocen en APTRA el derecho de los periodistas?
¿Sabrán los asambleístas que la Constitucion Nacional de Argentina protege a los periodistas en sus artículos 32 y 43 a quienes quieren instalar la censura previa ya que la libertad de prensa incluye el derecho a la rectificación del trabajador de la comunicación?
Evelyn pidió disculpas varias veces en distintos programas de televisión.
Quinta pregunta: ¿Una asamblea con garantías o una horda medioeval?
Von Brocke sostiene que su descargo en APTRA duró apenas 4 ò 5 minutos (en medio de interrupciones de todo tipo) mientras que las acusaciones se llevaron no menos de media hora.
Nunca hubo intención de escucharla, la decisión, aparentemente, estaba tomada de antemano.
¿Confunden los miembros de la entidad el desorden del "panelismo" de tv con la vida real donde la gente sufre de verdad y puede quedarse sin trabajo?
Hubo insultos y empujones, delante de una nube de periodistas con equipos que transmitían en vivo.
Polino, el millonario, atacó a una compañera que tiene 2 hijos y le pudo haber afectado de manera grave sus fuentes de ingresos en el presente y el futuro.
Sexta pregunta: ¿Cómo se afectó la imagen pública de APTRA desde un chat privado?
El argumento para la drástica decisión se basa en que “el estatuto de APTRA dice claramente que los socios no pueden dañar la imagen de la institución. Todos están en contra de que alguien denigre a la institución".
¿De qué manera se vería afectada la imagen del cuerpo si lo que se hizo fue difundir una idea en un chat privado con el fin de mejorar las finanzas de la obra social interna?
Séptima pregunta: en el caso de Pilar ¿APTRA expulsa miembros por sus opiniones?
Contra Smith fueron particularmente duros. La noticia la dio a conocer (en vivo) Ángel de Brito, en el programa "LAM" de América TV.
Pilar se mostró genuinamente atónita. La presentadora tiene 30 años de carrera, màs de medio millón de seguidores en redes sociales y 4 hijos.
"¡Por opinar me echaron! Vergüenza les debería dar a esos periodistas. ¡Libertad de expresión! ¡Periodistas de cuarta!" se defendió Pilar.
Octava pregunta: ¿No debieron respetarla trayectoria de Evelyn?
Von Brocke no es un "4 de copas".
Ha trabajado en Washington como acreditada en el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca.
Ha cubierto periodísticamente eventos únicos a lo largo de su dilatada e intachable trayectoria.
¿Merecía semejante destrato? ¿Qué clase de caníbales le complican la vida a un par sin el menor remordimiento?
Novena pregunta: ¿Vale la pena quedarse en APTRA?
Ambas comunicadoras tendrán un plazo de 15 días para apelar lo ocurrido y conocer el futuro de su lugar en la asociación.
¿Les interesará formar parte de un grupo de representantes del Cuarto Poder capaces de joderle la existencia, la fuente laboral y el sustento de sus familias?
Décima pregunta: ¿Podrá Luis Ventura aportar un poco de cordura en este escándalo?
Luis Ventura, presidente de APTRA, expresó su sorpresa por el nivel de “discusión y violencia” registrado durante la salida de los miembros.
El directivo aclaró que, en estos casos, la comisión directiva no emite votos, sino que la decisión recae en los socios.
Su opinión podría ser decisiva porque se trata del colega que logró rescatar la entidad y llevarla hasta un plano inimaginable.
En una época donde todo se graba, se copia y se captura, la verdadera distinción está en lo que no se comparte.
Esto dijo, al respecto von Brocke: