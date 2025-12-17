Saúl Durán es, por estos momentos, uno de los nombres más importantes de la cantera de River. El jovencito que se forma en las Inferiores del Millonario en la posición de arquero, acaba de ser convocado a la selección de Costa Rica Sub 20. Porque Durán es costarricense, y su ídolo Keylor Navas.
"JUGAR UN MUNDIAL ES MI MAYOR SUEÑO"
El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección
Saúl Durán tiene 18 años y llegó a River en julio. Ahora, fue convocado para una doble fecha de amistosos con la selección de Costa Rica Sub 20.
Durán tiene 18 años y, después de algunos meses jugando para las categorías menores de River, recibió el llamado del combinado de la Costa Rica juvenil.
A River en julio, a la selección en diciembre: el camino de Saúl Durán
El chico, que admira a su compatriota Keylor Navas, llegó a Núñez en julio de 2025 proveniente de su Pérez Zeledón natal, en la provincia costarricense de San José.
Hace unos días, cuando el Profe Randall Row, entrenador de la Sub 20, diagramó la lista para la doble fecha de amistosos que enfrentarán sus dirigidos ante Canadá, allí estaba Saúl Durán. Es uno de los 4 arqueros convocados para la gira. Tienen dos partidos agendados contra la selección norteamericana, el 18 y 21 de diciembre.
Durán juega bajo los tres palos gracias a Keylor Navas. Hasta sus 7 cortos años practicaba básquet, pero tras la histórica Copa del Mundo en Brasil 2014, cambió de pelota. "Después de ver a Keylor Navas en el Mundial de 2014, me motivó a jugar fútbol y ser portero", confesó en una entrevista.
Entre Franco Armani y Keylor Navas: los referentes bajo los tres palos
Hoy, ya en River, también mira mucho a Franco Armani. "Admiro muchísimo su liderazgo, que lo ha llevado a ser capitán de este gran equipo. Como mencioné antes, para mí el liderazgo en un arquero es fundamental, y él es un gran ejemplo de eso. También destaco que siempre aparece en los momentos importantes. Le lleguen una vez o muchas durante un partido, siempre responde y está ahí para defender al club. Esa seguridad y constancia es algo que intento reflejar en mi juego", aseguró.
Eso sí, no quita sus ojos de admiración de Navas, su compatriota. "Ha sido mi ejemplo a seguir desde niño", dijo. "De hecho, somos del mismo pueblo: Pérez Zeledón, y salimos del mismo club, ADEFIP".
El joven Durán dio sus primeros pasos en la Escuela de fútbol de Pedregoso, en Costa Rica. Estuvo ahí entre los 7 y los 13 años. En 2020 se cambió al Municipal Pérez Zeledón.
Según contó, la oportunidad de probarse en River "se dio gracias a un entrenador en Pérez Zeledón", que fue el contacto con Argentina. "Fue un proceso muy largo. Fue una alegría para mí y toda mi familia".
Luego de 10 días de un exigente test en el predio de las Inferiores del Millonario, le dieron el OK: lo querían en Núñez.
"Siempre fue un sueño jugar en uno de los equipos más grandes del mundo y el River Plate es uno de esos. Mi meta es acoplarme bien al equipo, ganarme el respeto de los compañeros, los profes, ir poco a poco ganándome un puesto. Y después de ahí soñar en grande, debutar en el equipo de Primera, jugar torneos como la Libertadores, ganarlos, y como cualquier costarricense mi meta siempre ha sido ser parte de la selección", aseguraba Durán.
"Algo que me motiva muchísimo es saber que podría jugar un Mundial, ese es mi mayor sueño", sostenía. Esta semana ha dado un gran paso en esa dirección.
