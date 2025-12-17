El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

Entre Franco Armani y Keylor Navas: los referentes bajo los tres palos

Hoy, ya en River, también mira mucho a Franco Armani. "Admiro muchísimo su liderazgo, que lo ha llevado a ser capitán de este gran equipo. Como mencioné antes, para mí el liderazgo en un arquero es fundamental, y él es un gran ejemplo de eso. También destaco que siempre aparece en los momentos importantes. Le lleguen una vez o muchas durante un partido, siempre responde y está ahí para defender al club. Esa seguridad y constancia es algo que intento reflejar en mi juego", aseguró.

Eso sí, no quita sus ojos de admiración de Navas, su compatriota. "Ha sido mi ejemplo a seguir desde niño", dijo. "De hecho, somos del mismo pueblo: Pérez Zeledón, y salimos del mismo club, ADEFIP".

El joven Durán dio sus primeros pasos en la Escuela de fútbol de Pedregoso, en Costa Rica. Estuvo ahí entre los 7 y los 13 años. En 2020 se cambió al Municipal Pérez Zeledón.

Según contó, la oportunidad de probarse en River "se dio gracias a un entrenador en Pérez Zeledón", que fue el contacto con Argentina. "Fue un proceso muy largo. Fue una alegría para mí y toda mi familia".

Luego de 10 días de un exigente test en el predio de las Inferiores del Millonario, le dieron el OK: lo querían en Núñez.

"Siempre fue un sueño jugar en uno de los equipos más grandes del mundo y el River Plate es uno de esos. Mi meta es acoplarme bien al equipo, ganarme el respeto de los compañeros, los profes, ir poco a poco ganándome un puesto. Y después de ahí soñar en grande, debutar en el equipo de Primera, jugar torneos como la Libertadores, ganarlos, y como cualquier costarricense mi meta siempre ha sido ser parte de la selección", aseguraba Durán.

"Algo que me motiva muchísimo es saber que podría jugar un Mundial, ese es mi mayor sueño", sostenía. Esta semana ha dado un gran paso en esa dirección.

