Armani dijo basta y confirmó su decisión tras los rumores de salida de River: "Está enojado"

De esta manera Gallardo puede estar tranquilo de que no perderá a su capitán a comienzos de la próxima temporada, la que puede ser al fin de cuenta la última en la carrera del Pulpo ya que todo marca que no habrá una renovación de contrato una vez que llegue el final del 2026. Por lo pronto, Armani está centrado en ganar títulos con River para seguir agigantando su historia en el club.

