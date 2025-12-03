River viene de vivir días más que especiales ya que se confirmó que 4 héroes de Madrid dejaron la institución por decisión de Marcelo Gallardo. En medio de todo esto se empezó a rumorear la chance de que Franco Armani tenía la idea de pegar el portazo y finalmente decidió poner punto final a esta situación.
PUNTO FINAL
Armani dijo basta y confirmó su decisión tras los rumores de salida de River: "Está enojado"
Martín Aráoz, representante de Franco Armani, confirmó la decisión del arquero tras el pésimo 2025 de River
Las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Milton Casco fueron la noticia más importante de River en las últimas semanas. Con la culminación de sus contratos, Gallardo entendió que ya no tenían mucho más para aportarle al club y es por eso que les indicó que lo mejor era que sigan jugando en otro club. A todo esto parecía sumarse Franco Armani.
Es que en la última renovación de contrato Armani, el cual expira en diciembre del 2026, se colocó una cláusula de salida a costo cero la cual entra en vigencia en los primeros 15 días de enero, donde tanto el Pulpo como el club tenían la potestad de ejecutarla. Se rumoreó que el arquero tenía intenciones de salir y es por eso que Martín Aráoz, su representante, rompió el silencio.
Armani se queda en River
“Está a disposición de Gallardo para lo que viene”, indicó el agente dialogando con Dsports Radio, despejando así los rumores de una posible salida en enero. Con el Pulpo con ganas de seguir y River con intenciones de retenerlo, es un hecho que el arquero cumplirá su contrato hasta diciembre del 2026, donde el objetivo es mostrar una imagen distinta a la de este año.
“Va a querer ganar cosas lo antes posible con River. Lo noté enojado... Hablé poquito para no molestarlo. Se le va a ir pasando el enojo... Quiere levantar títulos, aunque sabe que no es de uno. Puede sostener, pero necesita de otros de la misma forma que si él falla y lo salva un compañero”, expresó Aráoz, remarcando la mentalidad ganadora de Armani.
De esta manera Gallardo puede estar tranquilo de que no perderá a su capitán a comienzos de la próxima temporada, la que puede ser al fin de cuenta la última en la carrera del Pulpo ya que todo marca que no habrá una renovación de contrato una vez que llegue el final del 2026. Por lo pronto, Armani está centrado en ganar títulos con River para seguir agigantando su historia en el club.
Más en GOLAZO 24
Lo quería Riquelme, es hincha de Boca pero está a un paso de ser refuerzo de River
Tras los llamados de River se confirmó el futuro de Sebastián Villa
Tras la muerte de Russo se confima quién será el técnico de Boca en 2026
Milei se metió de lleno en River y genera un terremoto para Chiqui Tapia y la AFA