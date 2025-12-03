Chrome Hearts apuesta al negocio hotelero y compra el Surfrider, una de las operaciones más caras de Malibú

Laurie Lynn Stark adelantó que la intención es 'sumar personalidad sin borrar las raíces', una frase que sintetiza la tensión entre la herencia costera del hotel y la identidad visual de Chrome Hearts. En paralelo, la familia está en conversaciones con el chef Jean-Georges Vongerichten, figura clave del circuito Michelin, para dirigir el restaurante del Surfrider, lo que marcaría la primera alianza gastronómica fuerte de la marca.

La apuesta por la hospitalidad no termina en Malibú. La familia Stark también adquirió de manera discreta un hogar en West Village, Nueva York, por USD 14,5 millones. La propiedad, con cinco dormitorios, un jardín en planta baja y una terraza con wet bar, podría funcionar como residencia, base operativa o incluso como extensión del universo Chrome Hearts en la costa Este. Por ahora, no hay confirmación sobre su destino final.

Así, la operación en Malibú marca un punto de inflexión para Chrome Hearts. La firma deja de ser únicamente un símbolo del lujo alternativo y pasa a disputar un lugar en la arquitectura del lifestyle global, donde su experiencia en diseño (desde mobiliario y objetos para el hogar hasta piezas de interiorismo) podría convertirse en un nuevo estándar estético. Si la incursión funciona, analistas del sector ya anticipan nuevas aperturas en destinos donde la marca pueda desplegar su universo sin restricciones.

