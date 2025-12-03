El plan canje de televisores que lanzó Samsung, tiene la iniciativa de permitir entregar un equipo viejo como parte de pago y acceder a un smart TV nuevo que puede llegar hasta las 77 pulgadas. Este tipo de promociones empieza a ganar terreno entre quienes buscan actualizar su TV sin hacer un gasto total de una sola vez.
OPORTUNIDAD ÚNICA
Plan canje explosivo: conseguí televisores de hasta 77 pulgadas entregando el tuyo
Desde Samsung explicaron que el ahorro puede ir del 20% al 40% respecto del precio final de los televisores nuevo.
¿Cómo funciona el plan canje de televisor que lanzó Samsung?
El mecanismo del nuevo plan canje apunta a usuarios que ya tienen un televisor funcionando, pero que quieren pasar a un modelo más grande o más moderno. Según la información oficial de la marca, el proceso se realiza directamente desde la tienda online de Samsung.
Primero, el cliente selecciona el smart TV deseado y carga los datos del televisor que planea entregar. El requisito principal es que el equipo viejo prenda y apague correctamente, sin importar su antigüedad o tamaño. Una vez cargados los datos, la compra se paga en su totalidad como una operación convencional.
La devolución del valor del televisor entregado es un punto importante, el reintegro no es inmediato, sino que se efectúa entre 15 y 20 días hábiles después de que el usuario entrega su dispositivo antiguo. Ese monto se deposita en la cuenta que el comprador informó al momento de la operación.
¿Qué televisor puedo comprar con el plan canje y qué modelos participan?
La oferta es variada y apunta tanto a usuarios con presupuestos moderados como a quienes buscan dar un salto grande en tamaño o calidad. Samsung incluyó modelos que van desde las 43 pulgadas hasta las 77 pulgadas, la línea premium de la marca. Todos los televisores disponibles para el canje son smart TV, lo que garantiza acceso a plataformas de streaming y funciones de conectividad avanzadas.
Muchos hogares todavía tienen televisores que funcionan, pero que quedaron desactualizados frente a los nuevos formatos de imagen, definiciones, procesadores de color y sistemas operativos modernos. El plan permite reciclar esos equipos y usarlos como parte del valor final.
¿Qué ahorro ofrece este plan canje de televisor y cómo se calcula?
El beneficio varía según el modelo que se elija y según el televisor que se entregue. Desde la marca explicaron que el ahorro puede ir del 20% al 40% respecto del precio final del equipo nuevo. Este porcentaje combina el descuento propio del plan con el reintegro correspondiente al televisor entregado.
En términos prácticos, un usuario podría comprar un smart TV de gran tamaño pagando el valor completo al inicio y recibiendo semanas después una devolución que reduce de manera considerable el costo final. Si bien implica esperar entre 15 y 20 días hábiles para ver acreditado el reintegro, muchos compradores encuentran conveniente la relación entre la inversión inicial y el descuento total.
El sistema de reintegro diferido puede ser una desventaja para quienes necesitan liquidez inmediata, pero para la mayoría de los usuarios funciona como una forma de amortiguar el impacto del gasto inicial.
