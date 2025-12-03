Plan canje explosivo: conseguí televisores de hasta 77 pulgadas entregando el tuyo

Muchos hogares todavía tienen televisores que funcionan, pero que quedaron desactualizados frente a los nuevos formatos de imagen, definiciones, procesadores de color y sistemas operativos modernos. El plan permite reciclar esos equipos y usarlos como parte del valor final.

Cómo funciona el Plan Canje de televisores de Samsung

¿Qué ahorro ofrece este plan canje de televisor y cómo se calcula?

El beneficio varía según el modelo que se elija y según el televisor que se entregue. Desde la marca explicaron que el ahorro puede ir del 20% al 40% respecto del precio final del equipo nuevo. Este porcentaje combina el descuento propio del plan con el reintegro correspondiente al televisor entregado.

En términos prácticos, un usuario podría comprar un smart TV de gran tamaño pagando el valor completo al inicio y recibiendo semanas después una devolución que reduce de manera considerable el costo final. Si bien implica esperar entre 15 y 20 días hábiles para ver acreditado el reintegro, muchos compradores encuentran conveniente la relación entre la inversión inicial y el descuento total.

El sistema de reintegro diferido puede ser una desventaja para quienes necesitan liquidez inmediata, pero para la mayoría de los usuarios funciona como una forma de amortiguar el impacto del gasto inicial.

