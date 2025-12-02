No fue sólo Donald Trump: Suicidio de la izquierda en Honduras

(N. de la R.: Entre las voces más comprometidas en los 26 audios se encuentra Cossette López, consejera del 'trumpista' Partido Liberal. La autenticidad de estos materiales fue confirmada por un peritaje internacional. En las conversaciones se especula con una coordinación para retrasar, bloquear o manipular el reconocimiento oficial de los resultados, aprovechando vacíos institucionales y debilidades operativas del Consejo Nacional Electoral, y se le escucha pedir a un interlocutor desconocido 7 millones en lugar de 3 millones por su papel activo en el sabotaje electoral.)

Volviendo a Moncada, ella insistió en que las fallas y supuestas alteraciones en la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). Además, denunció que su equipo técnico detectó señales claras de manipulación.

Sin embargo, fue más un suicidio que una conspiración.

Rodiney Cerrato escribió en El Heraldo un compacto de motivos de la derrota de la izquierda hondureña, que es interesante leer porque muchos de esos argumentos vale para la izquierda latinoamericana en general:

20 claves

1. Una candidata impopular: Rixi Moncada fue una candidata impuesta y desde el principio nunca gozó de la simpatía de la dirigencia ni tampoco de sus allegados en el interior del país. El nombre de Rixi Moncada no estaba en el radar de muchos dirigentes de Libre para la candidatura, pero fue el expresidente Manuel Zelaya Rosales el principal impulsor. Mauricio Ramos, que al principio de la gestión de Libre fue secretario de Infraestructura y Transporte (SIT) sonó al principio como un precandidato y parecía un aspirante con buena imagen que llegó como funcionario a limpiar la podredumbre de la Secretaría a cargo, pero tuvo discrepancias políticas que lo obligaron a automarginarse. Zelaya logró persuadir a la cúpula confiando en que era su delfina y que la había preparado para gobernar, pero hay versiones que su propio hermano la rechazó: Carlos Zelaya, alias 'Carlón', nunca confió en Rixi. Se suele decir que 'Carlón' habría dicho: "Si esa mujer gana nos va a arruinar a todos, así que si gobierna, el poder lo tendremos nosotros en el Congreso Nacional". Pero Rixi no solo tuvo discrepancias fuertes a lo interno, sino que su temple duro, su rostro seco, la ausencia de una sonrisa sincera y cuando lo hacía lo era más por sarcasmo no generaba esa conexión con el pueblo. (...)

Rixi Moncada Rixi Moncada.

2. La verticalidad del poder: Libre como partido de izquierda no permite la democracia a lo interno, pregona los principios democráticos, la pluralidad y la tolerancia, pero hacia afuera. Un liderazgo vertical luce a imposición y eso genera fisuras y molestias, y a la larga nadie está contento. No hay duda de que el expresidente Manuel Zelaya Rosales sigue siendo la figura paternal en Libre, pero poco a poco algunas decisiones que ha tomado no son del agrado de todos y eso termina cobrando factura. Igual, con la designación de Moncada, ella asumió un rol que marginó a otros dirigentes que miraban con recelo a una candidata omnímoda, con sed de acumular más poder y rodearse con sus más cercanos colaboradores en detrimento de otros líderes.

3. La instrumentalización del poder: Uno de los puntos torales que jugó en contra de Libre es el de haber instrumentalizado el poder para beneficio de unos pocos. Eso no le gusta al hondureño y quedó demostrado con los ocho años del presidente Juan Orlando Hernández, que a su estilo hizo lo mismo, pero que la ciudadanía rechazó. Libre no aprendió y más bien se dedicó a abarcar y tener mayor control del Estado y sus instituciones y usarlas no solo para buscar cómo seguir en el poder, sino para que algunos pocos lo usufructuaran. Usar el Ministerio Público contra los opositores y hacerse de la vista gorda contra los allegados al poder, abusar desde el Congreso Nacional para aplastar de forma abusiva y autoritaria, desatar toda una estrategia mediática y de redes sociales contra la oposición y medios de comunicación, fueron elementos que ayudaron a entender que Libre era más de lo mismo.

4. El familión: Sin duda, esto le hizo mucho daño al gobierno y a la imagen de Libre. Una sola palabra graficaba el uso y abuso del poder y de los presupuestos públicos. Está la imagen clara cuando el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en una conferencia de prensa ilustró como la familia Zelaya Castro concentraba el poder. Surge “el familión” como frase de rechazo a ese abuso. Sin embargo, “el familión” no fue un sentimiento de animadversión solo hacia la familia Zelaya Castro, luego se extendió a la propia candidata presidencial, Rixi Moncada, y a otros dirigentes de Libre y diputados como Gilberto Ríos, que tiene su propio 'familión' y Jari Dixon. A la gente no le gustaron dos cosas: una el abuso del uso del presupuesto público para beneficio de la familia, y lo otro es que Libre salió a defenderlos y consideró como un derecho que los familiares tenían al llegar al poder. La existencia de 'microfamiliones' en el aparato gubernamental causo malestar.

El narco

5. Los escándalos de corrupción: Uno de los temas que Libre abanderó fue la lucha contra la corrupción en gobiernos pasados, por eso se creía que iban a manejar los recursos públicos con transparencia y decencia. Pero no fue así. Desde un principio aparecieron que algunos funcionarios exigían sobornos por pagar prestaciones o por cobrarse deudas, pero eso no pasó a más y solamente se rotaron a los funcionarios señalados (el caso de Carlos Montoya, que pasó de la gerencia de Hondutel a embajador en Nicaragua). Luego aparecieron escándalos mayores como la corrupción de plazas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero no se hizo nada tampoco. Más tarde, el país fue sacudido por el escándalo en Sedesol con el desvío de millones de lempiras ordeñados por diputados para uso particular. La fiscalía no hizo nada tampoco, pero lo peor fue que la cúpula de Libre siempre dejó en planillas a una de las principales protagonistas de este saqueo. (…)

6. El video de 'Carlón': Sin duda sacudió al país al ver como el diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya, cuñado de la Presidenta y secretario del Congreso Nacional aparecía en un video conversando con conocidos narcotraficantes quienes prometieron millones de lempiras (N. de la R.: moneda nacional) para la campaña de Libre cuando Xiomara Castro fue candidata presidencial en 2013. Carlos Zelaya fue conocido por la frase “La mitad para el Comandante”, al decirles a los narcos que una parte del dinero iba a ir para la campaña política de Colón, Santa Bárbara y Olancho y la mitad para el comandante en referencia al expresidente Zelaya que recibió ese mote del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El video lo hizo público la ONG Insight Crime el 03/09/2024. Fue una reunión realizada en noviembre de 2013 en una lujosa vivienda en San Pedro Sula. Los narcos confesos Devis y Javier Rivera, líderes de 'Los Cachiros', y otros narcos le ofrecen dinero a 'Carlón. La publicidad del video obligó a 'Carlón' a retirarse del Congreso Nacional, pero nuevamente la Fiscalía no hizo ni ha hecho nada. (…)

7. Los abusos y actitud dictatorial del titular del Legislativo, Redondo: Si alguien no aprendió la lección en periodos anteriores, ese se llama Luis Redondo. Este diputado sufrió en el gobierno anterior la represión en la cámara legislativa de Mauricio Oliva, pero él salió aumentado y corregido. Nunca en la historia el Congreso Nacional había sido dirigido por un hombre sectario, dogmático, abusivo y dictatorial, nunca. Redondo ha sido quizá el peor presidente del Poder Legislativo, un hombre que incluso llego a la titularidad del Congreso de forma cuestionable sin la mayoría de diputados, y perdió toda legalidad al grado que ni siquiera fue él quien le tomó la promesa de ley a la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2022. Pero Redondo, un ingeniero en sistemas y aficionado del fútbol, ha usado la presidencia para actuar contra la oposición de una forma atroz, despiadada y humillante. Ha repartido los presupuestos o subvenciones para los diputados afines a Libre y ha castigado sin pagar salarios a los diputados de la oposición. (…)

Embed

Ataques a ONGs y cultos cristianos

8. Las lecciones de las elecciones primarias de marzo: Los hondureños dieron una lección de civismo y de amor a la democracia y a la participación ciudadana el 09/03/2025 cuando a pesar del denunciado boicot que tuvo como protagonista a los militares se resistió y esperó horas y horas para acudir a las urnas, ante la decisión de esconder el material electoral de forma premeditada. Esa actitud de los hondureños, especialmente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, fue en realidad un aprendizaje para defender el derecho al voto de cualquier estrategia que buscara intimidar a los votantes. Fue esa experiencia que permitió un aprendizaje y generó un sistema de alerta para las elecciones generales. (…)

9. El abuso y ataques de Roosevelt y su comportamiento de activista: La historia registrará una mancha indeleble que afectará la imagen de la institución por siempre y esa mancha ha sido la gestión del general Roosevelt Leonel Hernández, quien pasó a convertirse de un militar a un activista del partido Libre. Si las Fuerzas Armadas gozaban del aprecio y consideración de la sociedad, con el liderazgo de este militar todo se vino abajo. Desde sus discursos políticos, algo que lo tiene prohibido por mandato constitucional, su conducta en las elecciones primarias, los ataques, amenazas sistemáticas contra consejeros del Consejo Nacional de las Elecciones (CNE) han mostrado a un militar alejado de la democracia y alejado de las leyes del país. (…)

10. La arrogancia de sus dirigentes: El poder emborracha y esto parece ser lo que ocurrió en Libre. Los dirigentes de Libre que ocuparon altos puestos en el gobierno se volvieron arrogantes y dictatoriales y se dedicaron a complacer sus caprichos. Viajes al exterior disfrazados de gestiones de trabajo, cobro de viáticos y aumentos ofensivos a sus salarios son solo algunos de los ejemplos abusivos de estos funcionarios que mientras ellos vivían y disfrutaban, los activistas han estado en las penurias y de las sobras, reclamando oportunidades. (…)

11. Los cuestionamientos a la sociedad civil: Desde un principio vio a las organizaciones de la sociedad civil como sus enemigos y adversarios, aún y cuando estuvo en la oposición fueron sus principales aliadas con las denuncias de corrupción y abusos del gobierno de Juan Orlando Hernández. El irse de frente contra organizaciones de la sociedad, descalificarlas y vincularlas al gobierno pasado no solo fue un error histórico, sino que una manifiesta actitud sistemática que pronto se revirtió. Libre no supo entender el rol de la sociedad civil y las atacaba permanentemente, lo cual no era de la simpatía total de la ciudadanía (...).

12. Los ataques a los líderes de las iglesias: La dirigencia de Libre y en esto hay que precisar la mayoría de funcionarios desató su furia y una campaña sistemática contra líderes de las iglesias católicas y evangélicas que en sus homilías o prédicas denunciaban los abusos, pero todo se agudizó cuando en un hecho histórico, jamás visto en el país, el liderazgo de las iglesias católicas y evangélicas programan una caminata por la paz y la democracia lo que fue visto por el gobierno y el partido Libre como un choque contra ellos. Desataron una feroz campaña contra sus líderes y hasta los amenazaron de muerte. Se buscó boicotear ese evento, pero más bien contribuyó a generar un ambiente de amor a la Patria. La caminata prevista para hacerse en dos ciudades, se hizo en más de 15 con particiones de cientos de miles de hondureños. Se estima que más de 2 millones de personas caminaron el 16/08/2025.

13. El procurador Johel Zelaya, como instrumento abusivo del poder: Si algo incomoda a los hondureños es que el más fuerte abuse del más débil y eso parece estar ocurriendo con Libre, que ha instrumentalizado el Ministerio Público para perseguir a los opositores, incluso en temas tan inverosímiles. Johel Zelaya no se mide y actúa, según diversos sectores, como un activista más del partido de gobierno. Así ha desatado una persecución contra miembros del Consejo Nacional de Elecciones que no se acomodan al oficialismo y lo mismo ha pasado contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Estos últimos hechos han sido denunciados en la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en comités del Congreso de Estados Unidos. (…)

cabello-y-maduro-archivo-afp Nicolás Maduro y Diosdado Cabello ayudaron al suicidio de la izquierda hondureña.

Cuba y Venezuela

14. Los vínculos con gobiernos de izquierda, como Nicolás Maduro: No es nada oculto de la simpatía del oficialismo con gobiernos autócratas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La propia candidata de Libre, Rixi Moncada, declaraba en programas de televisión su admiración y veneración a líderes como Fidel Castro o gobiernos como el de Nicolás Maduro. Es célebre la participación de Lucky Medina, actual funcionario y un coordinador importante de la campaña de Libre, en un programa audiovisual que declaró su amor y veneración por Cuba, y dijo que a él le gustaría que los hondureños vivieran como viven los ciudadanos de esa isla. (…) Sin duda que esta cercanía también activó a otros gobiernos, especialmente a la administración de Donald Trump (…)".

15. El discurso de odio y ataques a la empresa privada: La presidenciable Rixi Moncada basó toda su campaña destilando odio y veneno contra la empresa privada y permanentemente en las plazas públicas gritaba contra lo que ella ha afirmado es la oligarquía formada por 10 familias y 25 grupos económicos. Esos ataques de forma sistemática y continua sin duda que incomodó al sector privado, que también respondía por medio de las voces del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Por los datos observados de las elecciones, ese discurso no “pegó” en la ciudadanía porque la empresa privada es el principal motor y generador de empleo en el país. (…)

16. El anuncio de eliminar la extradición: Cuando la embajadora Laura Dogu cuestionó abiertamente un encuentro entre el ministro de Defensa, Manuel Zelaya, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, con el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Vladimir Padrino, el gobierno de Honduras y la candidata de Libre desataron su enojo y malestar contra la diplomática. Dogu había expresa su sorpresa que ambos personajes hondureños se reunieran con una persona que para Estados Unidos es un capo de la droga. El gobierno respondió con el anuncio de suspender y eliminar el tratado de extradición de narcos, una medida que la mayoría de los hondureños ha bien visto, considerando que la justicia hondureña más bien ha protegido a los narcotraficantes y sus relaciones con los políticos y autoridades. (…)

17. Los permanentes ataques a USA y la respuesta: La candidata del partido Libre, sus dirigentes como Luis Redondo y otros altos funcionarios del gobierno desarrollaron un esquema de ataques permanentes contra USA, sin embargo, eso no pareció ayudarles ni traducirse en votos, en parte es entendible porque no hay hondureño que tenga un amigo o pariente en ese país, por lo tanto, los vínculos pasan mucho más allá que un tema político. La economía de Honduras se basa en remesas, al año entran al país más de US$ 10.000 millones, eso es mucho más de lo que nosotros exportamos. (…)

18. Nasralla los lleva y Nasralla los quita: Durante la campaña electoral, Salvador Nasralla siempre dijo que él los había llevado al poder y él mismo se iba a encargar de sacarlos del poder. Al menos está máxima, está por cumplirse si al final el resultado de las elecciones se cumple. Sin embargo, es preciso subrayar que la popularidad de Nasralla contribuyó a que Libre ganara las elecciones de noviembre de 2017 y llevara a Libre y a la primera mujer a la presidencia de Honduras. Nasralla se divorció rápidamente de Libre en el gobierno y ha sido un acicate intenso contra la administración de Libre y la candidata Rixi Moncada. (…)

Salvador-Nasralla Salvador Nasralla.

19. El desencanto social: Sin duda que ha sido el desencanto social una de las primeras razones a esgrimir para el fracaso de Libre. La economía del país, del apremiante desempleo, el cierre de maquilas, las alzas a los precios de productos de primera necesidad han golpeado las economías familiares. (...) La crisis en los hospitales, la escasez de medicina, la falta de oportunidades para los jóvenes, la deficiencia de la educación pública, sumado a un descuido del aparato productivo del país, son solo algunos elementos que golpearon a Libre.

20. El estado emocional del votante (…) que decidió dar un giro al timón después de probar por 4 años un gobierno de izquierda (…)".

