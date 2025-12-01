Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

Por otra parte, la composición de la cabina tanto en los monoplazas como en los biplaza no cuenta con comodidades pensadas para largas estancias de los pilotos. De esa forma, los vuelos de larga duración generan gran desgaste y demandan recambios de personal.

Una vez superado el desafío central de la misión, los F-16 argentinos se prepararán para arribar al país el próximo 5 de diciembre. Ese día, tocarán la pista del Área Material de Río Cuarto, en lo que será la presentación del hito de gestión más importante de Luis Petri antes de su salida de Defensa.

Al respecto, el diputado electo por Mendoza avanzó con una fuerte campaña en redes para promocionar la llegada de las aeronaves. Ver posteo en X:

Luis Petri 5P Luis Petri y su campaña de promoción de los F-16.

En Río Cuarto la expectativa no solo está puesta en el aterrizaje, sino también en el evento de inauguración de la nueva etapa para la Fuerza Aérea. El mismo podría tener lugar el próximo fin de semana, entre el 5 y el 7 de diciembre, con la mirada puesta en la asistencia del presidente Javier Milei.

F16 P

Tandil, destino final en Argentina

El programa de transferencia que Argentina suscribió con Dinamarca comprende el traspaso de 24 unidades del Lockheed Martin F-16A/B Block 15 Fighting Falcon. Las primeras en llegar serán las matrículas M1004, M-1005, M-1007, M-1008, M-1009 y M-1020.

El destino final del programa es la Base Aérea de Tandil. Ese lugar, que se encuentra bajo refacciones profundas para permitir las operaciones de los F-16, será el hogar definitivo de los aviones tras su paso por Río Cuarto.

Más noticias en Urgente24:

Hay preguntas sobre el acuerdo de aranceles entre Donald Trump y Javier Milei

Karina Milei se mostró obsesionada en Mar del Plata con la reelección de su hermano

Honduras: se impone la derecha (Nasry Asfura) sobre el centro (Salvador Nasralla)

Goldman Sachs destaca al oro y a la tecnología como inversiones favoritas para 2026