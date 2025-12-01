El vuelo de los aviones F-16 desde Dinamarca hacia Argentina tuvo una pausa técnica el fin de semana con el arribo de las seis unidades a las islas de Gran Canaria, España. Se trató de la segunda escala en la previa al cruce del Atlántico, el tramo de mayor “exigencia” para las aeronaves de combate recientemente adquiridas.
Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico
La expectativa crece en Río Cuarto, Córdoba, por el arribo de los aviones F-16. El desafío de cruzar el océano rumbo a la Argentina.
El camino hacia el país se inició el pasado 28 de noviembre, cuando los aviones despegaron desde la base danesa de Skrydstrup. Desde ese lugar, y con el apoyo de tres aeronaves logísticas de la Fuerza Aérea Argentina y de la USAF, los Fighting Falcon se dirigieron hacia el sur de Europa con destino provisorio en la Base Aérea de Zaragoza, en España.
Desde allí, el segundo tramo se emprendió hacia las mencionadas islas españolas, donde se realizó la segunda parada técnica para los aparatos y el personal. Cabe destacar que las naves viajan bajo mando de personal argentino y danés, en un viaje que también tiene fines formativos y de transferencia de conocimientos.
Mientras tanto, el cruce del Atlántico estaría previsto para el próximo martes 2 de diciembre. Ese día, los F-16 despegarán de Gran Canaria con rumbo a la costa brasileña de Natal, ingresando al continente. Desde allí, los aviones fijarán rumbo hacia Argentina, con destino final a Río Cuarto, Córdoba, aunque no sin antes realizar una parada técnica más.
Cruzando el Atlántico, Río Cuarto espera
Si bien el cruce del Atlántico no supone desafíos para la aviación moderna, el vuelo en ferry de los primeros F-16 de Argentina si lo hace debido a que las aeronaves de combate no están pensadas para largos recorridos. Con una autonomía de entre 3000 y 4000 kilómetros en misiones de traslado, el salto al “charco” demanda un acompañamiento logístico que es ejecutado por las aeronaves de apoyo, entre las cuales se encuentra una aeronave cisterna estadounidense para reabastecimiento en vuelo.
Por otra parte, la composición de la cabina tanto en los monoplazas como en los biplaza no cuenta con comodidades pensadas para largas estancias de los pilotos. De esa forma, los vuelos de larga duración generan gran desgaste y demandan recambios de personal.
Una vez superado el desafío central de la misión, los F-16 argentinos se prepararán para arribar al país el próximo 5 de diciembre. Ese día, tocarán la pista del Área Material de Río Cuarto, en lo que será la presentación del hito de gestión más importante de Luis Petri antes de su salida de Defensa.
Al respecto, el diputado electo por Mendoza avanzó con una fuerte campaña en redes para promocionar la llegada de las aeronaves. Ver posteo en X:
En Río Cuarto la expectativa no solo está puesta en el aterrizaje, sino también en el evento de inauguración de la nueva etapa para la Fuerza Aérea. El mismo podría tener lugar el próximo fin de semana, entre el 5 y el 7 de diciembre, con la mirada puesta en la asistencia del presidente Javier Milei.
Tandil, destino final en Argentina
El programa de transferencia que Argentina suscribió con Dinamarca comprende el traspaso de 24 unidades del Lockheed Martin F-16A/B Block 15 Fighting Falcon. Las primeras en llegar serán las matrículas M1004, M-1005, M-1007, M-1008, M-1009 y M-1020.
El destino final del programa es la Base Aérea de Tandil. Ese lugar, que se encuentra bajo refacciones profundas para permitir las operaciones de los F-16, será el hogar definitivo de los aviones tras su paso por Río Cuarto.
