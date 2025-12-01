Flavio Azzaro fulminó a un panelista de ESPN en una crítica sin filtro

Flavio Azzaro es uno de los periodistas más picantes del país y no tiene problemas en arremeter contra colegas, especialmente de los diferentes canales de televisión. En esta ocasión, el conductor y dueño de AZZ apuntó contra Rolando Schiavi, de ESPN.
El exjugador de Boca participa en ESPN F3, conducido por Martín Souto, y en varias ocasiones se ha manifestado en contra de la gestión de Juan Román Riquelme en el Xeneize, especialmente por su cercanía política con Mauricio Macri.
Desde hace algunos años, Flavio Azzaro ocupa una posición en la que cada vez que puede apunta contra periodistas de la televisión tradicional. TyC Sports y ESPN suelen ser los canales más criticados por el dueño del canal de YouTube AZZ, y esta vez no fue la excepción.
El experiodista del Show del Fútbol arremetió contra Rolando Schiavi en su programa No Podemos Perder, del cual es conductor. En un momento, ironizó sobre un asado en la casa de Mauricio Macri y mencionó que allí estaban personas como el Flaco, Martín Palermo o Roberto Abbondanzieri.
Al acordarse del exdefensor, Azzaro lanzó: "Un abrazo grande a Schiavi, que odiaba a los periodistas y ahora labura de periodista porque se lo pidieron desde arriba".
Hoy, Schiavi es panelista de la mesa de Martín Souto en ESPN F3 y, según Azzaro, estaría allí por pedido de terceros. Su cercanía con Mauricio Macri hace que en varias oportunidades critique la conducción de Juan Román Riquelme en Boca.
Flavio Azzaro es amigo de Juan Román Riquelme y no tiene inconvenientes en contarlo públicamente, aunque cuando lo considera necesario, no duda en criticarlo.
Por su parte, Rolando Schiavi mantiene una mayor cercanía con Mauricio Macri. De hecho, en las elecciones de 2023, Schiavi estuvo vinculado a la campaña de Macri y Andrés Ibarra, que terminó con la derrota frente al actual presidente de Boca.
En varias ocasiones, el exdefensor central apuntó contra la gestión de Riquelme. Una de las más recientes fue durante la disolución del Consejo de Fútbol, cuando Schiavi afirmó: "Por más que se habla de un mánager, va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Román. Todas las decisiones las toma él".
Luego agregó: "El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que ponga figuritas adelante. Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él".
El enfrentamiento mediático entre YouTube y ESPN, junto con la rivalidad simbólica entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri, son dos de los factores que motivaron a Azzaro a arremeter contra Schiavi.
