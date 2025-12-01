Flavio Azzaro fulminó a un panelista de ESPN en una crítica sin filtro

Hoy, Schiavi es panelista de la mesa de Martín Souto en ESPN F3 y, según Azzaro, estaría allí por pedido de terceros. Su cercanía con Mauricio Macri hace que en varias oportunidades critique la conducción de Juan Román Riquelme en Boca.

image

Rolando Schiavi y Juan Román Riquelme

Flavio Azzaro es amigo de Juan Román Riquelme y no tiene inconvenientes en contarlo públicamente, aunque cuando lo considera necesario, no duda en criticarlo.

Por su parte, Rolando Schiavi mantiene una mayor cercanía con Mauricio Macri. De hecho, en las elecciones de 2023, Schiavi estuvo vinculado a la campaña de Macri y Andrés Ibarra, que terminó con la derrota frente al actual presidente de Boca.

En varias ocasiones, el exdefensor central apuntó contra la gestión de Riquelme. Una de las más recientes fue durante la disolución del Consejo de Fútbol, cuando Schiavi afirmó: "Por más que se habla de un mánager, va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Román. Todas las decisiones las toma él".

Luego agregó: "El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que ponga figuritas adelante. Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él".

El enfrentamiento mediático entre YouTube y ESPN, junto con la rivalidad simbólica entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri, son dos de los factores que motivaron a Azzaro a arremeter contra Schiavi.

