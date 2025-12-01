Telefe pierde una figura y América TV la recibe con brazos abiertos: Quién es

LAM recibe a su nueva angelita con todas las luces y sin filtro

El desembarco en LAM es un cambio de aire, de dinámica y, sobre todo, de lógica profesional. Pilar dijo que quería volver a un espacio donde pudiera hacer lo que mejor le sale, periodismo de espectáculos sin anestesia, con información propia y la libertad de opinar sin tener que pedir permiso.

La tele la venía mostrando en modo más combativo. En los últimos meses se cruzó con APTRA, con Luis Ventura, cuestionó los Martín Fierro Latino (gala cubierta por varios medios), lanzó la idea de competir por la presidencia de la asociación y, cuando Daniel Gómez Rinaldi la descalificó, le envió una carta documento. O sea, llegó a LAM con el motor encendido y sin miedo a pisar callos.

image En LAM Pilar promete periodismo frontal y opiniones propias, sin reemplazar a nadie. Su llegada suma experiencia y carácter al panel, tras enfrentamientos recientes con APTRA y figuras del espectáculo.

Ángel de Brito dejó claro al anunciarla que no llega para reemplazar a nadie, ni siquiera a Yanina Latorre, que venía de anunciar su salida después de una década. "Podemos confirmar que se suma a LAM como angelita titular", dijo al aire. Y la propia Pilar respondió lo mismo en Ciudad Magazine: "Yo no reemplazo a nadie. Yo tengo mi estilo".

El análisis que se repite entre productores y periodistas es que el pase funciona para ambas partes: LAM gana una figura con experiencia, timing y fuentes propias, y Pilar encuentra un espacio donde puede jugar sin red.

Si algo quedó claro en su despedida es que ella misma sabía que era tiempo de cerrar un capítulo. "Hay momentos en que uno tiene que volar", dijo con lágrimas en los ojos. Ahora voló, y en una tele donde pocas decisiones son realmente libres, esa sinceridad vale más que cualquier pase rimbombante. Porque, al final, lo más fuerte no fue que se fuera: fue que eligió cómo seguir.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

AFA rompe todo en el fútbol argentino y le regala títulos a River, Racing y Vélez

Los F-16, rumbo a Argentina y con Milei disponible: En qué parte del mundo están

Boca 1-0 AAAJ: el Bicho jugó mejor, pero el Xeneize madrugó y luego fue una roca

La miniserie de 8 capítulos que vas a devorar en una noche

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta