En la televisión siempre hay pases que se cocinan despacio y explotan de golpe, y este movimiento entre Telefe, América TV y LAM es el típico caso que deja a todos preguntándose qué pasó detrás del aire. Porque este cambio de canal es, en realidad, una decisión que arrastra años de desgaste, negociaciones silenciosas y más de una incomodidad interna.
PASE CANTADO
Telefe pierde una figura y América TV la recibe con brazos abiertos: Quién es
Después de casi 20 años en Telefe, una periodista histórica cruza a América TV como nueva panelista de LAM: secretos, acuerdos y cambios que nadie esperaba.
Adiós al traje del noticiero, hola al caos controlado de LAM
La protagonista de esta historia es Pilar Smith, que después de 17 años en Telefe decidió pegar un volantazo y sumarse como angelita fija de LAM, el programa de Ángel de Brito en América. La confirmación llegó desde el mismo programa, donde De Brito contó que el acuerdo estaba cerrado "hace un mes", mientras en Telefe todavía circulaba el video de su emotiva despedida en vivo con Rodolfo Barili.
Barili, en Telefe Noticias, a las 20, citado por Telefe, se despidió de ella con cariño genuino: "¿17 años? Es una vida. Hoy es el último día de Pili en el noticiero de Telefe", y más tarde sumó: "Ha sido un placer este viaje, querida amiga". Se notaba que estaba conmovido, pero mientras ese clip se viralizaba, en América festejaban una incorporación que venían buscando desde hace años.
Porque Pilar no cayó ahí de sorpresa. Como lo contó a Ciudad Magazine, dijo que llevaba más de un año en tratativas con América, que primero le habían ofrecido Intrusos, que después retomó charlas con el Chato Prada, que más tarde se juntó con De Brito, y que finalmente todo encajó. Lo que se comentaba por lo bajo en Telefe, que esas negociaciones generaron cierta incomodidad, tampoco es ningún secreto.
Cuando Crónica TV la consultó sobre su supuesto despido, respondió con una ironía que dio la sensación de que su etapa en el noticiero estaba agotada: "Ojalá me hubieran echado, porque ¿sabés la plata que me hubiera llevado?". Y ella misma lo explicó: estaba cansada del formato, del tono institucional y sentía que ya no tenía nada nuevo para aportar ahí.
LAM recibe a su nueva angelita con todas las luces y sin filtro
El desembarco en LAM es un cambio de aire, de dinámica y, sobre todo, de lógica profesional. Pilar dijo que quería volver a un espacio donde pudiera hacer lo que mejor le sale, periodismo de espectáculos sin anestesia, con información propia y la libertad de opinar sin tener que pedir permiso.
La tele la venía mostrando en modo más combativo. En los últimos meses se cruzó con APTRA, con Luis Ventura, cuestionó los Martín Fierro Latino (gala cubierta por varios medios), lanzó la idea de competir por la presidencia de la asociación y, cuando Daniel Gómez Rinaldi la descalificó, le envió una carta documento. O sea, llegó a LAM con el motor encendido y sin miedo a pisar callos.
Ángel de Brito dejó claro al anunciarla que no llega para reemplazar a nadie, ni siquiera a Yanina Latorre, que venía de anunciar su salida después de una década. "Podemos confirmar que se suma a LAM como angelita titular", dijo al aire. Y la propia Pilar respondió lo mismo en Ciudad Magazine: "Yo no reemplazo a nadie. Yo tengo mi estilo".
El análisis que se repite entre productores y periodistas es que el pase funciona para ambas partes: LAM gana una figura con experiencia, timing y fuentes propias, y Pilar encuentra un espacio donde puede jugar sin red.
Si algo quedó claro en su despedida es que ella misma sabía que era tiempo de cerrar un capítulo. "Hay momentos en que uno tiene que volar", dijo con lágrimas en los ojos. Ahora voló, y en una tele donde pocas decisiones son realmente libres, esa sinceridad vale más que cualquier pase rimbombante. Porque, al final, lo más fuerte no fue que se fuera: fue que eligió cómo seguir.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
AFA rompe todo en el fútbol argentino y le regala títulos a River, Racing y Vélez
Los F-16, rumbo a Argentina y con Milei disponible: En qué parte del mundo están
Boca 1-0 AAAJ: el Bicho jugó mejor, pero el Xeneize madrugó y luego fue una roca
La miniserie de 8 capítulos que vas a devorar en una noche
Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta