ROSARIO. El gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa la transformación de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional con inversiones en pista y plataforma que permitirán operar aeronaves de mayor porte y elevar la categoría operativa. Las obras avanzan a paso firme hacia el final, previstas para el 29/12 y se anticipa una temporada 2026 con récord de conectividad.
TEMPORADA 2026 A LA VISTA
Ya hay fecha para la reapertura de un aeropuerto clave
El aeropuerto de Rosario se prepara para volver a abrir sus puertas con más de 50 frecuencias semanales a destinos internacionales.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que "La conectividad no es solo una cuestión de vuelos: es desarrollo, turismo, trabajo y ampliar la oferta logística para que los productos santafesinos lleguen a más destinos. Rosario está volviendo a ocupar el lugar que merece en el mapa aéreo internacional".
Verano 2026
La programación 2026 incluye refuerzos y nuevas rutas: Aerolíneas Argentinas conectará con Cabo Frío, Florianópolis y Río de Janeiro; OLA Mayorista, a través de la aerolínea Flybondi, organizó paquetes de aéreo y hotelería hacia Maceió y Cabo Frío; Gol ampliará su operación a Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis; Latam incrementará frecuencias a Lima y abrirá la ruta a San Pablo; y Copa Airlines retomará su operación diaria a Panamá con hasta 14 vuelos semanales. Serán más de 50 frecuencias semanales a destinos internacionales.
Con relación al verano anterior, el aeropuerto local multiplica frecuencias: de tres a once vuelos semanales a Río de Janeiro; de diez a catorce a Panamá, y de tres a cinco a Lima. Se incorporan Maceió y San Pablo, y se amplía la oferta a Florianópolis y Cabo Frío.
"Este crecimiento responde a una política de expansión sostenida que combina inversión en infraestructura, acuerdos estratégicos y gestión territorial", aseguró la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado.
Aeropuerto cerrado hasta fin de año
El aeropuerto permanece cerrado desde el 20 de septiembre y reabrirá el 29 de diciembre de 2025, justo a tiempo para la temporada alta. Las obras de rehabilitación -que este fin de semana alcanzaron el 82% de avance- y balizamiento de pista garantizarán mayor seguridad y capacidad operativa.
Mientras tanto, durante el cierre, las oficinas del Renaper continúan funcionando con normalidad para poder brindar la atención necesaria para la emisión de pasaportes y DNI.
Vuelos directos de Rosario a Madrid
Por primera vez, el aeropuerto contará con un vuelo directo a Madrid (España) tras el convenio firmado entre la Provincia con la compañía aérea "World2Fly", que debuta en la Argentina con operaciones desde la ciudad.
A partir del 1 de octubre de 2026, comenzará a funcionar dicha ruta histórica, con dos frecuencias semanales: los martes y jueves, pero la venta de pasajes se habilitará este lunes (01/12) con 432 asientos disponibles en cada vuelo.
Un aniversario con música y solidaridad
En el marco de sus 85 años, el Aeropuerto de Rosario celebrará el próximo sábado 6 de diciembre un espectáculo único en la pista: New Beats Electro Sinfónico Solidario, un show que fusiona rock nacional con orquesta sinfónica y coro, con versiones de Soda Stereo.
Más de 50 músicos locales participarán de la puesta, y lo recaudado será destinado a la Fundación Argentina Onco Hematológica Pediátrica (Faohp), que brinda asistencia integral a niños y familias en tratamiento contra el cáncer. Las entradas se encuentran en venta en este link: https://newbeatsband.com/producto/soda-electro-sinfonico-coral-air-2025/.
