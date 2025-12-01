Ya hay fecha para la reapertura de un aeropuerto clave

image Envión para lo que viene.

Aeropuerto cerrado hasta fin de año

El aeropuerto permanece cerrado desde el 20 de septiembre y reabrirá el 29 de diciembre de 2025, justo a tiempo para la temporada alta. Las obras de rehabilitación -que este fin de semana alcanzaron el 82% de avance- y balizamiento de pista garantizarán mayor seguridad y capacidad operativa.

Mientras tanto, durante el cierre, las oficinas del Renaper continúan funcionando con normalidad para poder brindar la atención necesaria para la emisión de pasaportes y DNI.

image 82% de avance en la pista. Foto: Gobierno de Santa Fe

Vuelos directos de Rosario a Madrid

Por primera vez, el aeropuerto contará con un vuelo directo a Madrid (España) tras el convenio firmado entre la Provincia con la compañía aérea "World2Fly", que debuta en la Argentina con operaciones desde la ciudad.

A partir del 1 de octubre de 2026, comenzará a funcionar dicha ruta histórica, con dos frecuencias semanales: los martes y jueves, pero la venta de pasajes se habilitará este lunes (01/12) con 432 asientos disponibles en cada vuelo.

"Se trata de un programa de incentivos que venimos desarrollando desde el Gobierno Provincial para potenciar ambos aeropuertos. Incorporamos beneficios fiscales vinculados a tasas aeroportuarias que no implican pérdidas para el Aeropuerto de Rosario, sino que acompañan el desarrollo y la expansión de la conectividad, enmarcados en un plan de reposicionamiento de la ciudad y de la provincia".

Un aniversario con música y solidaridad

En el marco de sus 85 años, el Aeropuerto de Rosario celebrará el próximo sábado 6 de diciembre un espectáculo único en la pista: New Beats Electro Sinfónico Solidario, un show que fusiona rock nacional con orquesta sinfónica y coro, con versiones de Soda Stereo.

Más de 50 músicos locales participarán de la puesta, y lo recaudado será destinado a la Fundación Argentina Onco Hematológica Pediátrica (Faohp), que brinda asistencia integral a niños y familias en tratamiento contra el cáncer. Las entradas se encuentran en venta en este link: https://newbeatsband.com/producto/soda-electro-sinfonico-coral-air-2025/.

