Karina Milei se mostró obsesionada en Mar del Plata con la reelección de su hermano

Entre las figuras más conocidas, se hicieron presentes la diputada nacional Lilia Lemoine, la senadora provincial Florencia Arietto, el intendente local Guillermo Montenegro y el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1995183381852614792&partner=&hide_thread=false KARINA MILEI LLEGÓ A MAR DEL PLATA



Karina Milei llegó al Hotel NH Provincial para encabezar el cierre del congreso libertario bonaerense, que cuenta con la presencia de 746 dirigentes políticos de la región. pic.twitter.com/wSkwkxWHFf — Lautaro Spadavecchia Amez (@LauSpadavecchia) November 30, 2025

Subordinación y valor, pero sin presencia del PRO

Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, aclaró que lo que se pide a los futuros representantes de la fuerza en cuerpos legislativos “es conducta”.

“Tenemos una responsabilidad muy grande y eso es que se lo pidió en cada proyecto, que todo se converse con el partido”.

El congreso fue sumamente positivo. Hay una voluntad para trabajar con predisposición, eso nos da mucho aire y satisfacción. No sé qué fuerza política puede juntar un 30 de noviembre a todos sus legisladores provinciales. Es un muy buen augurio para todos nosotros.

Pareja mantiene un vínculo distante con el área que conduce el asesor presidencial Santiago Caputo, referente de Las Fuerzas del Cielo.

A los legisladores nacionales se les informó que “el primer paso será aprobar el Presupuesto 2026 y luego la reforma laboral, cuando se termine de pulir”.

El propósito del plenario fue ordenar a la propia tropa de cara a la segunda parte de la gestión nacional no tuvo en cuenta la presencia de legisladores del PRO ni de socios electorales. Por el contrario, a los extra partidarios se los busca con el objetivo de “borocotizarlos” y sumarlos a la ola violeta.