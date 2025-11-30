La Secretaria General de la Presidencia Karina Milei e bajó línea política a unos 750 legisladores, concejales y consejeros escolares electos por La Libertad Avanza: la idea central consistió en enfocarse en el 2027 para que Buenos Aires y más provincias argentinas “tengan un gobierno violeta”.
¿LA CENA ANTES QUE EL ALMUERZO?
Karina Milei se mostró obsesionada en Mar del Plata con la reelección de su hermano
“Hay que ir por la reelección de Javier Milei”, reclamó Karina y recibió una ovación de los convocados puertas adentro del Hotel NH Provincial durante 6 horas.
Estuvieron presentes los “alter-ego” de Karina: el titular de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Como de costumbre, no hubo acceso a la prensa para un programa de actividades destinado a fortalecer el frente interno y "disciplinar a los propios".
Se desarrollaron una suerte de talleres al inicio de la jornada en dos grupos. Luego, con todos los participantes en una misma sala, los referentes oficialistas se refirieron a técnicas legislativas, liderazgo, comunicación, reforma electoral, organización territorial, presupuesto público y política fiscal.
Entre las figuras más conocidas, se hicieron presentes la diputada nacional Lilia Lemoine, la senadora provincial Florencia Arietto, el intendente local Guillermo Montenegro y el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
Subordinación y valor, pero sin presencia del PRO
Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, aclaró que lo que se pide a los futuros representantes de la fuerza en cuerpos legislativos “es conducta”.
“Tenemos una responsabilidad muy grande y eso es que se lo pidió en cada proyecto, que todo se converse con el partido”.
Pareja mantiene un vínculo distante con el área que conduce el asesor presidencial Santiago Caputo, referente de Las Fuerzas del Cielo.
A los legisladores nacionales se les informó que “el primer paso será aprobar el Presupuesto 2026 y luego la reforma laboral, cuando se termine de pulir”.
El propósito del plenario fue ordenar a la propia tropa de cara a la segunda parte de la gestión nacional no tuvo en cuenta la presencia de legisladores del PRO ni de socios electorales. Por el contrario, a los extra partidarios se los busca con el objetivo de “borocotizarlos” y sumarlos a la ola violeta.