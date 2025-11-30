Goldman Sachs destaca al oro y a la tecnología como inversiones favoritas para 2026

Para muchos analistas, el oro combina atributos de seguridad y cobertura en un mundo volátil: moneda débil en algunas regiones, riesgos de inflación, tensiones geopolíticas e incertidumbre macroeconómica global hacen del metal un refugio atractivo, según publicó Bloomberg Línea.

El regreso de la tecnología

Pero la mirada hacia 2026 no se limita al metal precioso. El sector tecnológico también figura en la cima de las preferencias. Según Goldman Sachs, el 44 % de los inversionistas estima que las acciones de tecnología, medios y telecomunicaciones ofrecerán un buen desempeño el próximo año.

Este repunte del optimismo se da en un contexto donde el gasto de capital en tecnología —especialmente en inteligencia artificial, infraestructura digital, ciberseguridad, semiconductores y servicios en la nube— continúa superando las expectativas.

Aunque en los últimos meses algunos fondos de cobertura redujeron su exposición a acciones tecnológicas, presionados por la volatilidad y las dudas sobre rentabilidad inmediata, Goldman Sachs sostiene que los avances en IA y los servicios digitales seguirán abriendo oportunidades atractivas.

Un enfoque cauteloso para las inversiones en renta fija

El informe del banco también sugiere que el mercado de bonos corporativos podría beneficiarse de nuevas estrategias, como el “trading por portafolios”, una modalidad que agrupa canastas de bonos en una sola operación, reduciendo costos y ampliando liquidez.

Sin embargo, en general, Goldman Sachs prevé rendimientos bursátiles más contenidos en 2026, debido a tasas de interés relativamente elevadas, valoraciones exigentes, inflación persistente y menores expectativas de expansión económica global.

¿Qué tan estructural es esta apuesta?

La firma considera que 2026 exigirá un enfoque activo y disciplinado. La diversificación será clave. Aunque la inteligencia artificial y la tecnología acaparan la atención, también ven oportunidades en sectores como salud, infraestructura digital, energía limpia y defensa, impulsados por tendencias estructurales de largo plazo.

En ese marco, el oro surge como un ancla, un activo de refugio que puede proporcionar estabilidad en escenarios adversos, mientras que la tecnología ofrece el potencial de crecimiento impulsado por innovación y transformación digital.

