La inteligencia artificial vuelve a poner en jaque a los inversores de Wall Street

Una encuesta reciente entre gestores de fondos mostró que la mayoría considera que las empresas tecnológicas están invirtiendo en exceso, una opinión que se repite por primera vez desde 2005. Daniel White, jefe de renta variable global de M&G, destacó ante el mismo medio que el gasto acumulado en IA podría alcanzar los US$ 7 billones para 2030, generando dudas sobre si la monetización y las ganancias de productividad seguirán el ritmo esperado.

Daniel Pinto, vicepresidente de JPMorgan Chase, advirtió sobre la posibilidad de una corrección del mercado:

Para justificar estas valoraciones, se anticipa un nivel de productividad que puede no materializarse tan rápido como el mercado espera.

Nvidia, en la mira

El mercado ahora centra la atención en Nvidia, cuyo reporte de ganancias se espera para mañana, miércoles 19/11. La firma ha sido considerada un referente del sector de IA, y sus resultados podrían marcar la pauta para el resto de las empresas tecnológicas en las próximas semanas. De hecho, algunos fondos de cobertura, como Thiel Macro, han liquidado por completo su posición en Nvidia durante el tercer trimestre.

El impacto en otros mercados

El impacto de la volatilidad se refleja también en los mercados internacionales: el Stoxx Europe 600 y el Dax alemán cayeron alrededor de 1,8%, mientras que el Kospi surcoreano retrocedió un 3,3% y el Hang Seng de Hong Kong perdió un 1,7%. Por su parte, el índice VIX, conocido como “indicador del miedo” de Wall Street, subió un 11%, hasta 25, superando su promedio histórico.

El temor a la desaceleración también se refleja en el sector minorista: Home Depot alertó que la incertidumbre económica afectaba sus ventas, lo que provocó que sus acciones cayeran un 6%. En paralelo, los bonos del Tesoro estadounidense repuntaron, con el rendimiento a 10 años descendiendo a 4,12%, reflejando un desplazamiento hacia activos menos riesgosos.

Con un entorno de altas tasas de interés y la expectativa sobre el próximo informe de empleo, los analistas coinciden en que las semanas venideras serán cruciales para definir la dirección del mercado tecnológico y su capacidad para sostener los niveles de inversión en inteligencia artificial.

